‘Rụng tim’ với hình ảnh xinh đẹp của cặp đôi Han So Hee & Park Hyung Sik trong họp báo bộ phim “Soundtrack #1”: Netizen hò hét 'đẹp đôi quá anh chị ơi'!

Nhan sắc của nữ diễn viên Han So Hee quả nhiên khiến người xem luôn phải rung động.

Sáng 23/3, nữ diễn viên Han So Hee và tài tử Park Hyung Sik đã tham dự buổi họp báo trực tuyến của bộ phim Soundtrack #1.

Được biết, Soundtrack #1 là một "bộ phim ca nhạc" kể về một cặp đôi bạn thân khác giới đã làm bạn trong 20 năm nhưng rồi khám phá được cảm xúc thật của nhau khi họ phải ở chung một nhà trong hai tuần. Bộ phim do được sản xuất bởi đạo diễn Kim Hee Won của bộ phim đình đám Vincenzo.

Han So Hee với chiếc váy hồng lạ mắt đã thể hiện sức hút đáng yêu và nhan sắc xinh đẹp nổi bật. Còn nam diễn viên Park Hyung Sik hóa thân thành chàng trai lịch lãm trong bộ suit màu đen.

Mới đây, những hình ảnh Park Hyung Sik và Han So Hee trong trang phục học sinh cấp 3 đã khiến con dân vô cùng phấn khích. Cư dân mạng vô cùng trông chờ được ngắm nhìn diễn xuất ăn ý của hai diễn viên trong phim.

Soundtrack #1 sẽ được phát hành chính thức trên Disney+ vào tháng 3 này.

Theo Dispatch