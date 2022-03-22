Lộ diện những khoảnh khắc hạnh phúc của Park Shin Hye bên ông xã, netizen trông ngóng ngày lâm bồn của mẹ bỉm

Sao quốc tế 22/03/2022 10:22

Park Shin Hye hiện tại đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào bên ông xã Choi Tae Joon. Cặp đôi đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng ra đời.

Park Shin Hye thường xuyên cập nhật những hình ảnh mới của bản thân lên Instagram cá nhân. Hầu như trong những bức ảnh gần đây, nữ diễn viên không trang điểm cầu kỳ. Trong bức ảnh dưới đây, cô nàng chỉ đang ăn kem và diện áo rộng che bụng bầu. Dù khác xa với vẻ lộng lẫy thường thấy của Park Shin Hye, thế nhưng hình ảnh này đã thu hút đến 1,1 triệu lượt "thả tim" và lên top cổng thông tin Naver. Nữ diễn viên không ngại chia sẻ với fan những khoảnh khắc đời thường của cô hiện tại - 1 bà mẹ "bỉm sữa" sắp sinh chứ không phải nữ minh tinh đẹp lung linh trên thảm đỏ.

Lộ diện những khoảnh khắc hạnh phúc của Park Shin Hye bên ông xã, netizen trông ngóng ngày lâm bồn của mẹ bỉm - Ảnh 1
Lộ diện những khoảnh khắc hạnh phúc của Park Shin Hye bên ông xã, netizen trông ngóng ngày lâm bồn của mẹ bỉm - Ảnh 2

Khuôn mặt của nữ diễn viên tràn ngập hạnh phúc. Cô nàng cũng tạm biệt mái tóc dài quen thuộc để thuận tiện hơn cho việc chuẩn bị lâm bồn.

Lộ diện những khoảnh khắc hạnh phúc của Park Shin Hye bên ông xã, netizen trông ngóng ngày lâm bồn của mẹ bỉm - Ảnh 3

 Mái tóc ngắn càng tôn thêm vẻ rạng rỡ của nữ diễn viên The Heirs.

Lộ diện những khoảnh khắc hạnh phúc của Park Shin Hye bên ông xã, netizen trông ngóng ngày lâm bồn của mẹ bỉm - Ảnh 4

 Cô nàng còn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của các 'hoàng thượng'. 

Lộ diện những khoảnh khắc hạnh phúc của Park Shin Hye bên ông xã, netizen trông ngóng ngày lâm bồn của mẹ bỉm - Ảnh 5

Được biết, Park Shin Hye là người vô cùng yêu động vật. Nữ diễn viên từng tham gia vào bộ phim tài liệu mang tên Humanimal. Humanimal chứa đựng những câu chuyện về sự sống, cái chết và sự chung sống giữa con người và động vật trên toàn thế giới. Bộ phim được phát sóng thành 3 phần và kể về những câu chuyện đối nghịch giữa những người muốn giết động vật vì thú vui và sở thích bên cạnh những người đấu tranh hết mình để bảo vệ động vật.

Lộ diện những khoảnh khắc hạnh phúc của Park Shin Hye bên ông xã, netizen trông ngóng ngày lâm bồn của mẹ bỉm - Ảnh 6

Nụ cười tràn ngập tình yêu và hạnh phúc của Park Shin Hye. Người hâm mộ hy vọng ngày lâm bồn sắp tới đây sẽ mẹ tròn con vuông.

Lộ diện những khoảnh khắc hạnh phúc của Park Shin Hye bên ông xã, netizen trông ngóng ngày lâm bồn của mẹ bỉm - Ảnh 7

Vào ngày 22/1 vừa qua, Park Shin Hye đã chính thức lên xe hoa, kết hôn cùng ông xã tài tử Choi Tae Joon. Nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân bên ông xã cũng như chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng vào tháng 6 tới.

Theo SportWorld

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Từ khóa:   Park Shin Hye sao Hàn Kbiz

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