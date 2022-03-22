Truyền thông Hàn đưa tin nhóm idol nữ mới của BigHit sẽ debut trong tháng 5, có 2 gương mặt 'quen thế nhỉ'!

Được biết, các cô gái đang luyện tập chuẩn bị cho màn debut sắp tới.

Ngay khi truyền thông Hàn đưa tin Sakura và Kim Chae Won đã chính thức ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Source Music của HYBE, người hâm mộ đã nóng lòng được chứng kiến màn ra mắt của hai idol tài năng này.

Thực chất đây không phải lần đầu tiên BigHit đào tạo và cho ra mắt nhóm nhạc nữ. Tháng 7/2012, Big Hit và Source Music cùng ra mắt nhóm nữ GLAM sau thời gian đào tạo. Ca khúc đầu tiên của nhóm là Party (XXO). Mặc dù là lứa idol đầu tiên và được công ty kỳ vọng nhưng GLAM đã tan rã chỉ sau 3 năm.

Nhóm nhạc nữ đầu tiên của BigHit

Đồng thời, khi nhắc về thông tin sẽ có nhóm nhạc nữ debut trong năm nay, một quan chức của HYBE đã gây tranh cãi khi cố so sánh nhóm với BLACKPINK - nhóm nhạc có danh tiếng bậc nhất tại KPOP hiện tại. Khi chia sẻ với truyền thông, quan chức cấp cao đó khẳng định rằng tân binh sẽ giống như BLACKPINK: “Là một tân binh có ngoại hình và kỹ năng tương đương với BLACKPINK, nội bộ chúng tôi đặt kỳ vọng cao vào nhóm.”

BLACKPINK bỗng nhiên bị nhắc đến?

Thông tin này tạo ra cuộc tranh luận rôm rả trên mạng xã hội. Phần đông netizen "cà khịa" HYBE chiêu trò truyền thông bẩn. Công ty không để nhóm đi lên bằng thực lực mà phải so sánh với nhóm nữ YG để kiếm chút danh tiếng. Có lẽ, danh xưng "em gái" BTS còn chưa đủ để nhóm thành công chăng?

Dù gây tranh cãi nhiều, người hâm mộ vẫn hy vọng về màn ra mắt của hai nàng idol Sakura và Kim Chae Won sẽ thật hoành tráng. Trước đây, Sakura và Kim Chae Won đã hoạt động với tư cách là thành viên IZ*ONE và đã có sẵn một fandom hùng hậu, vì vậy họ có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với các nhóm nhạc khác ngay từ khi mới ra mắt.

Theo News1