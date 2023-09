Ji Chang Wook sẽ comeback trong bộ phim hành động hình sự mới "The Worst Evil"?

Truyền thông Hàn đưa tin Ji Chang Wook sắp tới đây sẽ tham gia diễn xuất bộ phim The Worst Evil. Fan kì vọng đây là một bom tấn hành động mới sẽ ghi dấu ấn bởi khả năng diễn xuất cực đỉnh của chàng diễn viên.

Theo nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, Ji Chang Wook đã được chọn làm nam chính trong bộ phim The Worst Evil, do Han Dong Wook làm đạo diễn. The Worst Evil là tác phẩm do hai công ty con của Kakao Entertainment - Baram Pictures và Sanai Pictures đồng sản xuất, và là một bộ phim hành động tội phạm gay cấn.

Sanai Pictures đã và đang thực hiện các bộ phim truyền hình hành động tội phạm kịch tính như New World, Khi người đàn ông yêu và Asura: The City of Madness. Còn Baram Pictures đã được công nhận về năng lực sản xuất của mình khi đồng sản xuất bộ phim Forgotten và phim truyền hình Jirisan. Ji Chang Wook sẽ tiếp tục trở lại với The Worst Evil. Đặc biệt, người ta mong đợi anh chàng sẽ thể hiện một màn biến hóa thần thái chưa từng thấy trong The Worst Evil.

Ngoài ra, Ji Chang Wook hiện đang quay bộ phim truyền hình mới If You Say You Wish với Sung Dong Il và Choi Soo Young (SNSD), và bộ The Sound of Magic dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên. Cả hai bộ dự kiến sẽ được lên sóng trong nửa đầu năm nay.

Ji Chang Wook là một nam diễn viên và ca sĩ người Hàn Quốc. Anh nổi tiếng nhờ đóng vai chính Dong Hae trong bộ phim truyền hình hàng ngày Cười lên Dong Hae (2010–2011), và có những vai chính đáng chú ý trong các bộ phim truyền hình như Chiến binh Baek Dong Soo (2011), Hoàng hậu Ki (2013–2014), Healer (2014–2015), Mật danh K2 (2016), Đối tác đáng ngờ (2017), Nhẹ nhàng tan chảy (2019), Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul (2020), và Tình yêu chốn đô thị (2020-2021).

