Nhan sắc góc cạnh nhưng vẫn dịu dàng của tài tử Hyun Bin ở tuổi 40, hội chị em 'tiếc hùi hụi' vì đã là 'chồng người ta'

Sao quốc tế 18/03/2022 16:35

Những hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Hyun Bin đã 'hớp hồn' bao chị em vì quá lãng tử. Nhan sắc của tài tử nổi tiếng được nhận xét là ngày càng 'lên hương' kể từ khi thông báo kết hôn với minh tinh Son Ye Jin.

Vào ngày 18/3, tạp chí phong cách sống Singles đã phát hành những bức ảnh mới của Hyun Bin. Nam tài tử khiến bao chị em rung động bởi ánh mắt dịu dàng và vẻ ngoài lãng tử.

Nhan sắc góc cạnh nhưng vẫn dịu dàng của tài tử Hyun Bin ở tuổi 40, hội chị em 'tiếc hùi hụi' vì đã là 'chồng người ta' - Ảnh 1

Những bức ảnh như đang tỏa ra phong thái khỏe khoắn và nét quyến rũ ngọt ngào, dịu dàng nhưng vẫn đầy nam tính của nam tài tử.

Nhan sắc góc cạnh nhưng vẫn dịu dàng của tài tử Hyun Bin ở tuổi 40, hội chị em 'tiếc hùi hụi' vì đã là 'chồng người ta' - Ảnh 2

Người hâm mộ bất ngờ với làn da dù đã gần 40 nhưng vẫn mịn màng của nam diễn viên. Kể cả trong những shoot hình cận cảnh, người xem vẫn thấy được đường nét sắc sảo, không góc chết cùng làn da không tì vết của Hyun Bin. Nhan sắc này đã khiến các nhân viên trong trường quay phải trầm trồ.

Nhan sắc góc cạnh nhưng vẫn dịu dàng của tài tử Hyun Bin ở tuổi 40, hội chị em 'tiếc hùi hụi' vì đã là 'chồng người ta' - Ảnh 3

Tài tử Hyun Bin không chỉ thể hiện sự quyến rũ đa dạng mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp khi tạo dáng phù hợp với phong cách mà tạp chí mong muốn trong từng shoot hình.

Quả nhiên là người sắp kết hôn. Trong các bức ảnh, người hâm mộ nhận ra trong ánh mắt của nam diễn viên ánh lên vẻ hạnh phúc, ngập tràn tình yêu.

Theo Chosun

Quảng cáo của Lisa (BLACKPINK) bị quê nhà Thái Lan lên tiếng gắt gao, không cho phép quảng bá tràn lan trên MXH

Quảng cáo của Lisa (BLACKPINK) bị quê nhà Thái Lan lên tiếng gắt gao, không cho phép quảng bá tràn lan trên MXH

Thương hiệu rượu whisky Scotch Chivas Regal ra thông báo về việc công bố nữ idol kpop nổi tiếng toàn cầu hàng đầu - LISA sẽ là đại sứ mới nhất của hãng. Tuy nhiên, quảng cáo của Lisa không được xuất hiện và quảng bá trên mạng xã hội tại Thái Lan.

Xem thêm
Từ khóa:   bản tin sao Hàn sao Hàn Quốc Hyun Bin

TIN LIÊN QUAN

Quảng cáo của Lisa (BLACKPINK) bị quê nhà Thái Lan lên tiếng gắt gao, không cho phép quảng bá tràn lan trên MXH

Quảng cáo của Lisa (BLACKPINK) bị quê nhà Thái Lan lên tiếng gắt gao, không cho phép quảng bá tràn lan trên MXH

'Mợ chảnh' Jun Ji Hyun cắt phăng mái tóc dài 'thương hiệu' vẫn toát ra phong thái quyền lực và giàu có như danh hiệu 'bà trùm bất động sản'

'Mợ chảnh' Jun Ji Hyun cắt phăng mái tóc dài 'thương hiệu' vẫn toát ra phong thái quyền lực và giàu có như danh hiệu 'bà trùm bất động sản'

Truyền thông Hàn đưa tin: BTS đạt doanh thu 100 tỷ won cho 3 đêm concert tại Seoul

Truyền thông Hàn đưa tin: BTS đạt doanh thu 100 tỷ won cho 3 đêm concert tại Seoul

Gong Hyo Jin - 'chị đại' khiến fan hóng mãi vẫn chưa thấy phim mới, ngày ngày chỉ up Instagram về thú cưng và cây cối

Gong Hyo Jin - 'chị đại' khiến fan hóng mãi vẫn chưa thấy phim mới, ngày ngày chỉ up Instagram về thú cưng và cây cối

Đẳng cấp nhan sắc nữ thần của Song Hye Kyo, chỉ với ảnh trắng đen vẫn toát ra vẻ quyền lực

Đẳng cấp nhan sắc nữ thần của Song Hye Kyo, chỉ với ảnh trắng đen vẫn toát ra vẻ quyền lực

Sau BigBang, nhóm nhạc nữ huyền thoại 2NE1 lộ hint tái hợp, fan lại bất ngờ 'la ó' vì điều này

Sau BigBang, nhóm nhạc nữ huyền thoại 2NE1 lộ hint tái hợp, fan lại bất ngờ 'la ó' vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào