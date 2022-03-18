Nhan sắc góc cạnh nhưng vẫn dịu dàng của tài tử Hyun Bin ở tuổi 40, hội chị em 'tiếc hùi hụi' vì đã là 'chồng người ta'

Những hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Hyun Bin đã 'hớp hồn' bao chị em vì quá lãng tử. Nhan sắc của tài tử nổi tiếng được nhận xét là ngày càng 'lên hương' kể từ khi thông báo kết hôn với minh tinh Son Ye Jin.

Vào ngày 18/3, tạp chí phong cách sống Singles đã phát hành những bức ảnh mới của Hyun Bin. Nam tài tử khiến bao chị em rung động bởi ánh mắt dịu dàng và vẻ ngoài lãng tử.

Những bức ảnh như đang tỏa ra phong thái khỏe khoắn và nét quyến rũ ngọt ngào, dịu dàng nhưng vẫn đầy nam tính của nam tài tử.

Người hâm mộ bất ngờ với làn da dù đã gần 40 nhưng vẫn mịn màng của nam diễn viên. Kể cả trong những shoot hình cận cảnh, người xem vẫn thấy được đường nét sắc sảo, không góc chết cùng làn da không tì vết của Hyun Bin. Nhan sắc này đã khiến các nhân viên trong trường quay phải trầm trồ.

Tài tử Hyun Bin không chỉ thể hiện sự quyến rũ đa dạng mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp khi tạo dáng phù hợp với phong cách mà tạp chí mong muốn trong từng shoot hình.

Quả nhiên là người sắp kết hôn. Trong các bức ảnh, người hâm mộ nhận ra trong ánh mắt của nam diễn viên ánh lên vẻ hạnh phúc, ngập tràn tình yêu.

Theo Chosun

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-goc-canh-nhung-van-diu-dang-cua-tai-tu-hyun-bin-o-tuoi-40-hoi-chi-em-tiec-hui-hui-vi-da-la-chong-nguoi-ta-456585.html