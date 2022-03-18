Quảng cáo của Lisa (BLACKPINK) bị quê nhà Thái Lan lên tiếng gắt gao, không cho phép quảng bá tràn lan trên MXH

Sao quốc tế 18/03/2022 11:29

Thương hiệu rượu whisky Scotch Chivas Regal ra thông báo về việc công bố nữ idol kpop nổi tiếng toàn cầu hàng đầu - LISA sẽ là đại sứ mới nhất của hãng. Tuy nhiên, quảng cáo của Lisa không được xuất hiện và quảng bá trên mạng xã hội tại Thái Lan.

Người truyền cảm hứng trong quảng cáo rượu ChiavasRegal khu vực Châu Á là nữ idol nổi tiếng Lisa (BLACKPINK). Nữ rapper sẽ mở đầu chiến dịch mới 'I Rise, We Rise', as Chivas', làm nên lịch sử của Scotch với tư cách là gương mặt nữ đầu tiên của thương hiệu ở khu vực châu Á.

Màn hợp tác được bắt đầu bằng quảng cáo trên sóng truyền hình, được quay và sản xuất tại Seoul, Hàn Quốc. Trong đó LISA xuất hiện lần đầu tiên với tư cách là gương mặt đại diện cho Chivas. Câu chuyện về hành trình trở thành idol của ngôi sao nhạc pop tràn đầy nhiệt huyết không phải là điều gì xa lạ đối với người hâm mộ toàn cầu. Sau khi chuyển từ Thái Lan sang Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ trở thành một trong những nhóm nhạc lớn toàn cầu, và sau đó phá vỡ các kỷ lục quốc tế trong sự nghiệp solo của mình - nghệ sĩ là biểu tượng của sự hối hả, làm việc chăm chỉ và quyết tâm. 

Quảng cáo của Lisa (BLACKPINK) bị quê nhà Thái Lan lên tiếng gắt gao, không cho phép quảng bá tràn lan trên MXH - Ảnh 1

Người hâm mộ vô cùng phấn khích trước sự hợp tác quảng bá này và để lại nhiều bình luận tích cực:

Lisa càng ngày càng trở nên quyến rũ 

Bạn phải cực kì nổi tiếng mới có thể nhận được quảng cáo rượu đó, điều này tuyệt quá đi

Lisa đang ngày một thành công hơn

Thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi thấy quảng cáo cho rượu whiskey á

Người phụ nữ Châu Á đầu tiên. Đỉnh của chóp

Tuy nhiên, chưa kịp hào hứng được bao lâu, người hâm mộ đã nhận được thông tin quảng cáo của Lisa sẽ bị cấm phát sóng và quảng bá tại Thái Lan. Cục Kiểm soát Bệnh tật đã ra lệnh cho Ủy ban Kiểm soát Rượu triệu tập người điều hành và quản lí fanpage của BLACKPINK Thái Lan để làm rõ lý do tại sao "Lisa xuất hiện trong một bức ảnh quảng bá đồ uống có cồn. Quảng bá trên mạng xã hội như vậy là trái với luật kiểm soát rượu ở Thái Lan"

Được biết, điều 32 trong Đạo luật Kiểm soát Rượu của Thái Lan có hiệu lực từ năm 2008 nghiêm cấm việc quảng cáo rượu cũng như trưng bày các ly có chứa rượu hoặc trưng bày một số nhãn hiệu đồ uống có cồn.

Khuyến khích người khác uống rượu cũng không được phép.

Vi phạm quy tắc này có thể bị phạt 500.000 baht (khoảng 18 triệu won) và phạt tù từ một đến hai năm.

Tức, Thái Lan cấm quảng cáo rượu trên tất cả các phương tiện truyền thông. Đồng thời, giá bia rượu và thuốc lá ở Thái Lan rất cao. Đồ uống có cồn chỉ bán trong những khung thời gian nhất định trong ngày.

Kachonsak Kaewcharat, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, cho rằng việc Lisa xuất hiện trong các quảng cáo có thể không vi phạm luật pháp của các quốc gia khác, vì một số quốc gia không quy định về quảng cáo rượu như Thái Lan. Tuy nhiên, việc Thái Lan sẽ xử phạt hay có động thái gì không thì ông không đề cập đến.

Theo Dispatch

Truyền thông Hàn đưa tin: BTS đạt doanh thu 100 tỷ won cho 3 đêm concert tại Seoul

Truyền thông Hàn đưa tin: BTS đạt doanh thu 100 tỷ won cho 3 đêm concert tại Seoul

Nhóm nhạc BTS đã đạt doanh thu cao ngất ngưởng với buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên tại Seoul sau hai năm rưỡi.

Xem thêm
Từ khóa:   Lisa (BLACKPINK) sao Hàn Quốc bản tin sao Hàn

TIN LIÊN QUAN

Truyền thông Hàn đưa tin: BTS đạt doanh thu 100 tỷ won cho 3 đêm concert tại Seoul

Truyền thông Hàn đưa tin: BTS đạt doanh thu 100 tỷ won cho 3 đêm concert tại Seoul

Gong Hyo Jin - 'chị đại' khiến fan hóng mãi vẫn chưa thấy phim mới, ngày ngày chỉ up Instagram về thú cưng và cây cối

Gong Hyo Jin - 'chị đại' khiến fan hóng mãi vẫn chưa thấy phim mới, ngày ngày chỉ up Instagram về thú cưng và cây cối

Đẳng cấp nhan sắc nữ thần của Song Hye Kyo, chỉ với ảnh trắng đen vẫn toát ra vẻ quyền lực

Đẳng cấp nhan sắc nữ thần của Song Hye Kyo, chỉ với ảnh trắng đen vẫn toát ra vẻ quyền lực

Sau BigBang, nhóm nhạc nữ huyền thoại 2NE1 lộ hint tái hợp, fan lại bất ngờ 'la ó' vì điều này

Sau BigBang, nhóm nhạc nữ huyền thoại 2NE1 lộ hint tái hợp, fan lại bất ngờ 'la ó' vì điều này

Góc 'con nhà người ta': Jeon Somi 21 tuổi đã mua xe hơn 7 tỉ VNĐ cho bản thân, tậu nhà và cửa hàng cho bố mẹ

Góc 'con nhà người ta': Jeon Somi 21 tuổi đã mua xe hơn 7 tỉ VNĐ cho bản thân, tậu nhà và cửa hàng cho bố mẹ

Rộ tin cặp đôi 'quyền lực' xứ Hàn - Son Ye Jin và Hyun Bin đã bắt đầu gửi thiệp cưới, fan đếm ngược ngày diễn ra 'đám cưới thế kỉ'

Rộ tin cặp đôi 'quyền lực' xứ Hàn - Son Ye Jin và Hyun Bin đã bắt đầu gửi thiệp cưới, fan đếm ngược ngày diễn ra 'đám cưới thế kỉ'

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào