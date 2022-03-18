Quảng cáo của Lisa (BLACKPINK) bị quê nhà Thái Lan lên tiếng gắt gao, không cho phép quảng bá tràn lan trên MXH

Màn hợp tác được bắt đầu bằng quảng cáo trên sóng truyền hình, được quay và sản xuất tại Seoul, Hàn Quốc. Trong đó LISA xuất hiện lần đầu tiên với tư cách là gương mặt đại diện cho Chivas. Câu chuyện về hành trình trở thành idol của ngôi sao nhạc pop tràn đầy nhiệt huyết không phải là điều gì xa lạ đối với người hâm mộ toàn cầu. Sau khi chuyển từ Thái Lan sang Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ trở thành một trong những nhóm nhạc lớn toàn cầu, và sau đó phá vỡ các kỷ lục quốc tế trong sự nghiệp solo của mình - nghệ sĩ là biểu tượng của sự hối hả, làm việc chăm chỉ và quyết tâm.

Người truyền cảm hứng trong quảng cáo rượu ChiavasRegal khu vực Châu Á là nữ idol nổi tiếng Lisa (BLACKPINK). Nữ rapper sẽ mở đầu chiến dịch mới 'I Rise, We Rise', as Chivas', làm nên lịch sử của Scotch với tư cách là gương mặt nữ đầu tiên của thương hiệu ở khu vực châu Á.

Người hâm mộ vô cùng phấn khích trước sự hợp tác quảng bá này và để lại nhiều bình luận tích cực:

Lisa càng ngày càng trở nên quyến rũ

Bạn phải cực kì nổi tiếng mới có thể nhận được quảng cáo rượu đó, điều này tuyệt quá đi

Lisa đang ngày một thành công hơn

Thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi thấy quảng cáo cho rượu whiskey á

Người phụ nữ Châu Á đầu tiên. Đỉnh của chóp

Tuy nhiên, chưa kịp hào hứng được bao lâu, người hâm mộ đã nhận được thông tin quảng cáo của Lisa sẽ bị cấm phát sóng và quảng bá tại Thái Lan. Cục Kiểm soát Bệnh tật đã ra lệnh cho Ủy ban Kiểm soát Rượu triệu tập người điều hành và quản lí fanpage của BLACKPINK Thái Lan để làm rõ lý do tại sao "Lisa xuất hiện trong một bức ảnh quảng bá đồ uống có cồn. Quảng bá trên mạng xã hội như vậy là trái với luật kiểm soát rượu ở Thái Lan"

Được biết, điều 32 trong Đạo luật Kiểm soát Rượu của Thái Lan có hiệu lực từ năm 2008 nghiêm cấm việc quảng cáo rượu cũng như trưng bày các ly có chứa rượu hoặc trưng bày một số nhãn hiệu đồ uống có cồn.

Khuyến khích người khác uống rượu cũng không được phép.

Vi phạm quy tắc này có thể bị phạt 500.000 baht (khoảng 18 triệu won) và phạt tù từ một đến hai năm.

Tức, Thái Lan cấm quảng cáo rượu trên tất cả các phương tiện truyền thông. Đồng thời, giá bia rượu và thuốc lá ở Thái Lan rất cao. Đồ uống có cồn chỉ bán trong những khung thời gian nhất định trong ngày.

Kachonsak Kaewcharat, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, cho rằng việc Lisa xuất hiện trong các quảng cáo có thể không vi phạm luật pháp của các quốc gia khác, vì một số quốc gia không quy định về quảng cáo rượu như Thái Lan. Tuy nhiên, việc Thái Lan sẽ xử phạt hay có động thái gì không thì ông không đề cập đến.

Theo Dispatch