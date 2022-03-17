Rộ tin cặp đôi 'quyền lực' xứ Hàn - Son Ye Jin và Hyun Bin đã bắt đầu gửi thiệp cưới, fan đếm ngược ngày diễn ra 'đám cưới thế kỉ'

Sao quốc tế 17/03/2022 11:17

Lee Dong Guk, một cựu cầu thủ bóng đá và phát thanh viên, đã nhận được lời mời đám cưới từ Hyun Bin.

Dựa vào hình ảnh được cựu cầu thủ Lee Dong Guk chia sẻ, thiệp cưới của cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin có thiết kế màu trắng tối giản và sang trọng.

Vợ của Lee Dong guk - Lee Su Jin đã đăng hình ảnh này lên story Instagram. Fan vô cùng thích thú trước thông tin cặp đôi quyền lực Son Ye Jin và Hyun Bin đã bắt đầu phát thiệp cưới. 

Rộ tin cặp đôi 'quyền lực' xứ Hàn - Son Ye Jin và Hyun Bin đã bắt đầu gửi thiệp cưới, fan đếm ngược ngày diễn ra 'đám cưới thế kỉ' - Ảnh 1

Cầu thủ Lee Dong Guk bất ngờ vì nhận được thiệp cưới, anh chàng đang nghĩ rằng: "Mình tưởng phải là diễn viên mới được mời tới thôi chứ".

Theo một số nguồn tin, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 này tại khách sạn Sheraton Grand Walkerhill ở Gwangjang-dong, Seoul. Đám cưới được tổ chức kín đáo với sự tham gia của người thân và bạn bè thân thiết.

Rộ tin cặp đôi 'quyền lực' xứ Hàn - Son Ye Jin và Hyun Bin đã bắt đầu gửi thiệp cưới, fan đếm ngược ngày diễn ra 'đám cưới thế kỉ' - Ảnh 2

Theo Maeil Business News

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