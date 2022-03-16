Han Ye Seul tiết lộ bí quyết ăn kiêng tuổi 40, vừa giữ dáng vừa bảo tồn được nhan sắc mãi tươi trẻ

Vào ngày 16/3, Han Ye seul đã đăng một bức ảnh lên Instagram của mình, tiết lộ chế độ ăn kiêng khá nghiêm ngặt.

Trong ảnh là món salad với cà chua, rau và ức gà. Dù đã 40 tuổi, cô nàng vẫn nghiêm ngặt thực hiện chế độ ăn kiêng, kể cả trong bữa trưa để giữ được dáng chuẩn. Với chiều cao 168 cm, nặng 48 kg, thân hình mảnh khảnh, Han Ye Seul khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi lối sống lành mạnh và nghiêm khắc trong việc ăn uống của cô.

Mới đây, một video đã được phát hành trên kênh YouTube riêng của nữ diễn viên Han Ye Seul. Trong video, cô nàng khoe cuộc sống hạnh phúc thường ngày của mình bên bạn trai kém 10 tuổi.

Han Ye Seul sinh năm 1981, là người Mỹ gốc Hàn. Người đẹp về nước gia nhập làng giải trí 2001, ghi dấu với loạt phim Cặp đôi kỳ lạ, Canh bạc nghiệt ngã, Tuyết có rơi đêm Giáng sinh, Cô nàng đào mỏ... Cô sở hữu nhiều bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 3,42 tỷ won (hơn 69 tỷ đồng) và một căn hộ ở Los Angeles, Mỹ.

Sở hữu nét đẹp sắc sảo cùng một thân hình gợi cảm, Han Ye Seul nhanh chóng là cái tên rất được yêu thích tại các sàn catwalk và là “nàng thơ” của nhiều nhà thiết kế. Cách đây nửa năm , Han Ye Seul công khai bạn trai Ryu Sung Jae, kém cô 10 tuổi. Dispatch phanh phui Ryu Seung Jae từng làm “trai bao”, qua lại với nhiều phụ nữ và lừa tiền họ trong quá khứ. Han Ye Seul kiên quyết phủ nhận, khẳng định người yêu chỉ làm việc tại quán bar và tin tưởng anh trong sạch. Thậm chí, Han Ye Seul còn muốn kiện kẻ tung tin thất thiệt và tuyên bố sẽ bảo vệ bạn trai của mình.

Theo Chosun

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