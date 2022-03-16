Park Hae Mi hội ngộ mẹ chồng Na Moon Hee sau 16 năm Gia đình là số 1 lên sóng

Nữ diễn viên Park Hae Mi sẽ xuất hiện trong chương trình 'Attack on Grandma' và chia sẻ những tâm sự, lo lắng của mình.

Theo một nhân viên đài phát sóng cho biết, vào ngày 15, Park Hae Mi sẽ xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình giải trí Attack on Grandma của Channel S. Quá trình quay phim đã hoàn thành và sẽ được phát sóng vào ngày 22/3 (Hàn Quốc).

Attack on Grandma là một chương trình trò chuyện, nơi ba người bà, được gọi là Bộ ba bà nội quốc dân, Kim Young Ok, Na Moon Hee và Park Jeong Soo, gặp gỡ và chia sẻ những câu chuyện chân thực về những rắc rối trong cuộc sống. Những người bà này sẽ đưa ra lời khuyên cùng những tâm sự chân thành để khắc phục những mối lo của khách mời.

Được biết, nữ diễn viên gạo cội Na Moon Hee và Park Hae Mi từng đóng vai mẹ chồng - con dâu trong series sitcom ăn khách Gia đình là số 1. Gia đình là số 1 (거침없이 하이킥), sitcom Hàn Quốc được yêu thích một thời của không chỉ khán giả Hàn mà còn có cả khán giả Việt. Được ra phát sóng chính thức tại Hàn vào năm 2006, Gia đình là số một là chuỗi những câu chuyện hài hước, vui nhộn những không kém phần hồi họp, gây cấn xoay quanh gia đình của vị viện trưởng lớn tuổi Lee Soon Jae.

Con dâu Park Hae Mi...

...sẽ gặp lại mẹ chồng Na Moon Hee

Khán giả gọi vui đây là cuộc hội ngộ giữa mẹ chồng và nàng dâu khắc khẩu sau 16 năm xa cách, đồng thời trông chờ về những câu chuyện sẽ được chia sẻ trong chương trình tập này.

Theo Chosun

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/park-hae-mi-hoi-ngo-me-chong-na-moon-hee-sau-16-nam-gia-dinh-la-so-1-len-song-455950.html