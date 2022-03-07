Netizen háo hức với sự kết hợp giữa các 'siêu phẩm' Jung Hae In, Son Ye Jin và Kang Ha Neul trong bộ phim “Trees Die on their Feet”

Còn có thông tin cho rằng Youn Yuh Jung và Sung Dong Il cũng đã được mời đóng vai chính trong bộ phim này.
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“Trees Die on their Feet” kể về một người phụ nữ lớn tuổi đến từ Triều Tiên không còn nhiều thời gian để sống và một diễn viên sân khấu đóng vai cháu trai của bà để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của bà.
Kang Ha Neul sẽ vào vai Yoo Jae Heon, một nhân vật lạc quan, có lòng tự trọng mặc dù đã trưởng thành trong điều kiện khó khăn. Với phương châm sống của mình là “Hãy làm những gì bạn muốn làm”, Yoo Jae Heon sống như một diễn viên sân khấu vô danh từ một công ty sân khấu địa phương. Anh ta nhận được một yêu cầu bất ngờ từ một quý ông lớn tuổi để đóng vai cháu trai của một ai đó và trải qua một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh ta.
Từng gây ấn tượng qua các bộ phim “The Pirates: The Goblin Flag”, “Waiting for Rain”, “ Midnight Runners ”, “Dongju: The Portrait of a Poet” và “ Twenty ” cũng như các bộ phim truyền hình “When the Camellia Blooms", "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo”,“Incomplete life" và "Heirs", Kang Ha Neul sẽ có một bước chuyển mình mới với vai diễn trong“ Trees die on their feet.”
Trước đó, có thông tin cho rằng Youn Yuh Jung, Son Ye Jin và Sung Dong Il cũng đã được mời đóng vai chính trong bộ phim. Youn Yuh Jung đang đàm phán để vào vai Ja Geum Soon, một phụ nữ sinh năm 1930 ở Triều Tiên, và Son Ye Jin đã được đề nghị đóng vai Se Yeon, cháu gái của Ja Geum Soon, người phụ trách khách sạn Nakwon. Còn Jung Hae In đang thảo luận để tham gia bộ phim.
Bộ phim sắp tới sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn Yoon Sang Ho của “River Where the Moon Rises”, và được viết kịch bản bởi Jo Sung Geol của “Hitman: Agent Jun” và “Midnight Runners”.
Theo Chosun