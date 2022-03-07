Netizen háo hức với sự kết hợp giữa các 'siêu phẩm' Jung Hae In, Son Ye Jin và Kang Ha Neul trong bộ phim “Trees Die on their Feet”

“Trees Die on their Feet” kể về một người phụ nữ lớn tuổi đến từ Triều Tiên không còn nhiều thời gian để sống và một diễn viên sân khấu đóng vai cháu trai của bà để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của bà.

Kang Ha Neul sẽ vào vai Yoo Jae Heon, một nhân vật lạc quan, có lòng tự trọng mặc dù đã trưởng thành trong điều kiện khó khăn. Với phương châm sống của mình là “Hãy làm những gì bạn muốn làm”, Yoo Jae Heon sống như một diễn viên sân khấu vô danh từ một công ty sân khấu địa phương. Anh ta nhận được một yêu cầu bất ngờ từ một quý ông lớn tuổi để đóng vai cháu trai của một ai đó và trải qua một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh ta.