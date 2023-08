Netizen háo hức với sự kết hợp giữa các 'siêu phẩm' Jung Hae In, Son Ye Jin và Kang Ha Neul trong bộ phim “Trees Die on their Feet”

Từng gây ấn tượng qua các bộ phim “The Pirates: The Goblin Flag”, “Waiting for Rain”, “ Midnight Runners ”, “Dongju: The Portrait of a Poet” và “ Twenty ” cũng như các bộ phim truyền hình “When the Camellia Blooms", "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo”,“Incomplete life" và "Heirs", Kang Ha Neul sẽ có một bước chuyển mình mới với vai diễn trong“ Trees die on their feet.”