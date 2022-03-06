"THIRTY NINE" gây tranh cãi với chi tiết ủng hộ người thứ 3, liệu có thể đồng cảm? với người chen chân vào hạnh phúc gia đình?

Tin tức giải trí 06/03/2022 16:40

Với sự góp mặt của 2 nữ diễn viên được đón chờ nhất là Son Ye Jin và Jeon Mi Do, “Thirty Nine” đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, sau 6 tập được phát sóng, bộ phim khiến netizen đưa ra nhiều luồng ý kiến trái chiều vì những chi tiết ủng hộ 'người thứ 3'.

"Thirty Nine" (Tuổi 39) xoay quanh 3 người bạn là Cha Mi Jo (Son Ye Jin), Jeong Chan Young (Jeon Mi Do) và Jang Jo Hee (Kim Ji Hyun). 

Xoay quanh cuộc sống của bộ ba cô nàng 39 tuổi, bộ phim khắc họa những vướng bận trong cuộc đời của họ. Dù là lúc thanh xuân hay trưởng thành, họ luôn dựa dẫm vào nhau, động viên nhau, chia sẻ vui buồn, thậm chí là tranh dành đồ ăn và là bạn nhậu của nhau. Khi theo dõi câu chuyện tình bạn của ba người họ, người xem có thể cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ các hành động họ dành cho nhau. Ba cô nàng với ba tính cách trái ngược nhau khiến khán giả có thể phần nào nhìn thấy bản thân mình trong bộ ba này.

'THIRTY NINE' gây tranh cãi với chi tiết ủng hộ người thứ 3, liệu có thể đồng cảm? với người chen chân vào hạnh phúc gia đình? - Ảnh 1

Đối với nhân vật Chan Young, cô nàng vướng vào mối quan hệ yêu đương với Jin Seok - một người đàn ông đã có gia đình. Theo diễn biến phim, Chan Young và Jin Jeok đã yêu nhau từ trước, do tưởng mình đã làm Sun Joo mang thai, Jin Seok chấp nhận lấy cô gái đó làm vợ để làm tròn trách nhiệm. Tuy nhiên, đứa con lại không phải là con ruột của Jin Seok. Trong thời gian này, Jin Seok và Chan Young vẫn qua lại với nhau nhưng không bao giờ đi quá giới hạn.

'THIRTY NINE' gây tranh cãi với chi tiết ủng hộ người thứ 3, liệu có thể đồng cảm? với người chen chân vào hạnh phúc gia đình? - Ảnh 2
'THIRTY NINE' gây tranh cãi với chi tiết ủng hộ người thứ 3, liệu có thể đồng cảm? với người chen chân vào hạnh phúc gia đình? - Ảnh 3
'THIRTY NINE' gây tranh cãi với chi tiết ủng hộ người thứ 3, liệu có thể đồng cảm? với người chen chân vào hạnh phúc gia đình? - Ảnh 4

Ở cuối tập 6 của "Thirty Nine", đoán rằng chồng mình đang ở nhà Chan Young sau khi quyết định ly hôn, Sun Joo đã đến nhà của cô để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, cô bạn thân Mi Jo đã ngăn lại và thậm chí quỳ gối cầu xin Sun Joo không được xuất hiện với lý do mẹ của Chan Young đang ở đây lúc này.

'THIRTY NINE' gây tranh cãi với chi tiết ủng hộ người thứ 3, liệu có thể đồng cảm? với người chen chân vào hạnh phúc gia đình? - Ảnh 5
'THIRTY NINE' gây tranh cãi với chi tiết ủng hộ người thứ 3, liệu có thể đồng cảm? với người chen chân vào hạnh phúc gia đình? - Ảnh 6

Mặc dù tình tiết này thể hiện tình bạn đáng quý giữa Chan Young và Mi Jo nhưng nhiều khán giả cho rằng đã lãng mạn hóa mối quan hệ của người thứ 3. Vì dù trong hoàn cảnh nào, Kim Jin Seok vẫn đang là một người đàn ông đã kết hôn, là chồng của một người phụ nữ, là cha của một đứa trẻ, và Jeong Chan Young dù đã biết sự thật ấy, vẫn cố gắng gặp gỡ Jin Seok. Chi tiết này thôi cũng đủ khẳng định Chan Young là người thứ 3.

Bên cạnh đó, nhiều phân đoạn của bộ phim được nhận xét là khó đồng cảm, như đang "tẩy trắng" cho người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Câu chuyện đằng sau của Chan Young có khiến bạn chột dạ một chút nào không. Bạn biết không, cảm xúc của chúng ta bị chi phối rất nhiều bởi góc nhìn và định kiến. Chúng ta không sai, chỉ là, chúng ta chưa nhìn đủ nhiều và đủ rộng mà thôi. Bạn tự hỏi rồi phải đi đâu đứng để nhìn cho rõ, cho thấu sự đời đây.

Theo EnterMedia

Đẹp trai như CEO Kang Tae Mu cũng có lúc bị chê giống…chim???

Đẹp trai như CEO Kang Tae Mu cũng có lúc bị chê giống…chim???

Chỉ mới phát sóng 2 tập nhưng Hẹn hò chốn công sở đã có vô số khoảnh khắc tấu hài giữa cặp đôi chính Kang Tae Mu (Ahn Hyo Seop) và Shin Ha Ri (Kim Sejeong).

Xem thêm
Từ khóa:   Phim Hàn 2022 sao Hàn Quốc Tin tức giải trí

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43