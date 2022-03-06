Với sự góp mặt của 2 nữ diễn viên được đón chờ nhất là Son Ye Jin và Jeon Mi Do, “Thirty Nine” đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, sau 6 tập được phát sóng, bộ phim khiến netizen đưa ra nhiều luồng ý kiến trái chiều vì những chi tiết ủng hộ 'người thứ 3'.

"Thirty Nine" (Tuổi 39) xoay quanh 3 người bạn là Cha Mi Jo (Son Ye Jin), Jeong Chan Young (Jeon Mi Do) và Jang Jo Hee (Kim Ji Hyun). Xoay quanh cuộc sống của bộ ba cô nàng 39 tuổi, bộ phim khắc họa những vướng bận trong cuộc đời của họ. Dù là lúc thanh xuân hay trưởng thành, họ luôn dựa dẫm vào nhau, động viên nhau, chia sẻ vui buồn, thậm chí là tranh dành đồ ăn và là bạn nhậu của nhau. Khi theo dõi câu chuyện tình bạn của ba người họ, người xem có thể cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ các hành động họ dành cho nhau. Ba cô nàng với ba tính cách trái ngược nhau khiến khán giả có thể phần nào nhìn thấy bản thân mình trong bộ ba này.

Đối với nhân vật Chan Young, cô nàng vướng vào mối quan hệ yêu đương với Jin Seok - một người đàn ông đã có gia đình. Theo diễn biến phim, Chan Young và Jin Jeok đã yêu nhau từ trước, do tưởng mình đã làm Sun Joo mang thai, Jin Seok chấp nhận lấy cô gái đó làm vợ để làm tròn trách nhiệm. Tuy nhiên, đứa con lại không phải là con ruột của Jin Seok. Trong thời gian này, Jin Seok và Chan Young vẫn qua lại với nhau nhưng không bao giờ đi quá giới hạn. Ở cuối tập 6 của "Thirty Nine", đoán rằng chồng mình đang ở nhà Chan Young sau khi quyết định ly hôn, Sun Joo đã đến nhà của cô để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, cô bạn thân Mi Jo đã ngăn lại và thậm chí quỳ gối cầu xin Sun Joo không được xuất hiện với lý do mẹ của Chan Young đang ở đây lúc này.

Mặc dù tình tiết này thể hiện tình bạn đáng quý giữa Chan Young và Mi Jo nhưng nhiều khán giả cho rằng đã lãng mạn hóa mối quan hệ của người thứ 3. Vì dù trong hoàn cảnh nào, Kim Jin Seok vẫn đang là một người đàn ông đã kết hôn, là chồng của một người phụ nữ, là cha của một đứa trẻ, và Jeong Chan Young dù đã biết sự thật ấy, vẫn cố gắng gặp gỡ Jin Seok. Chi tiết này thôi cũng đủ khẳng định Chan Young là người thứ 3. Bên cạnh đó, nhiều phân đoạn của bộ phim được nhận xét là khó đồng cảm, như đang "tẩy trắng" cho người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Câu chuyện đằng sau của Chan Young có khiến bạn chột dạ một chút nào không. Bạn biết không, cảm xúc của chúng ta bị chi phối rất nhiều bởi góc nhìn và định kiến. Chúng ta không sai, chỉ là, chúng ta chưa nhìn đủ nhiều và đủ rộng mà thôi. Bạn tự hỏi rồi phải đi đâu đứng để nhìn cho rõ, cho thấu sự đời đây. Theo EnterMedia

Đẹp trai như CEO Kang Tae Mu cũng có lúc bị chê giống…chim??? Chỉ mới phát sóng 2 tập nhưng Hẹn hò chốn công sở đã có vô số khoảnh khắc tấu hài giữa cặp đôi chính Kang Tae Mu (Ahn Hyo Seop) và Shin Ha Ri (Kim Sejeong).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thirty-nine-gay-tranh-cai-voi-chi-tiet-ung-ho-nguoi-thu-3-lieu-co-the-dong-cam-voi-nguoi-chen-chan-vao-hanh-phuc-gia-dinh-453843.html