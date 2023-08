Các vị khách trên bày tỏ ý muốn mai mối cho Jo In Sung và các thành viên trong nhóm ghi hình. Đáp lại lời nói trên, Jo In Sung giải thích rằng nam diễn viên Cha Tae Hyun đã kết hôn được 16 năm và có ba con.

"Mẹ tôi nói rằng tôi mang cháu về cho bà đi, cháu ở đâu ra cũng được. Có con, tôi sẽ có thêm một người bạn", Jo In Sung nói trong tập 2 mùa 1 chương trình Somehow Boss.

Đây không phải lần đầu tiên vấn đề hôn nhân của Jo In Sung được đề cập đến trong chương trình Somehow Boss. Khi mùa đầu tiên lên sóng vào năm 2021, tài tử tiết lộ mẹ anh liên tục giục con trai kết hôn vì muốn có cháu nội.

Trước đó, vào năm 2017, Jo In Sung trả lời MC của chương trình Entertainment Weekly rằng anh muốn kết hôn trước năm 40 tuổi. Mẫu bạn gái lý tưởng của tài tử người Hàn là một người phụ nữ dịu dàng, không quá quan trọng ngoại hình.

Tuy nhiên, đến nay khi đã ở tuổi 41, Jo In Sung vẫn "lẻ bóng đi về". Nam diễn viên công khai hẹn hò Kim Min Hee vào năm 2013, chia tay vào năm 2014. Anh cũng vướng nghi vấn hẹn hò các bạn diễn Gong Hyo Jin, Song Hye Kyo hay Go Hyun Jung, nhưng nam diễn viên chỉ thừa nhận duy nhất mối tình với Kim Min Hee.

Hậu chia tay, nhắc tới bạn gái cũ, tài tử họ Jo vẫn cảm thấy nuối tiếc. Xuất hiện trong một sự kiện vào năm 2014, anh đã đề cập đến nguyên nhân rời xa Kim Min Hee.

“Tôi không hiểu nhiều về phụ nữ. Chính vì thế, tôi đành phải chia tay. Tôi thậm chí còn không biết mẹ của mình đang nghĩ gì. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi và cô ấy (Kim Min Hee) không thể bước tiếp. Nếu tôi hiểu phụ nữ nhiều hơn, có lẽ tôi sẽ là một người bạn trai tốt”.

Về phía Kim Min Hee, sau mối tình với Jo In Sung, cô vướng vào mối quan hệ ồn ào với đạo diễn Hong Sang Soo. Minh tinh họ Kim bị chỉ trích là “tiểu tam”, bí mật yêu đương với người đàn ông đã có gia đình. Hong Sang Soo thậm chí còn bỏ rơi vợ con để sống chung với Kim Min Hee, bất chấp làn sóng phẫn nộ, tẩy chay từ dư luận.

Nam diễn viên từng thổ lộ. “Khi hẹn hò, bạn gái của tôi sẽ phải đối mặt với vô vàn rắc rối, chỉ vì tôi là Jo In Sung”, anh bộc bạch.

Người hâm mộ rất mong ngóng chàng tài tử sẽ sớm tìm được bến đỗ cho mình. Ở độ tuổi 41, Jo In Sung dường như có tất cả, vẻ ngoài điển trai, sự nghiệp thành công. Dù tài tử thuộc nhóm diễn viên “lười” đóng phim, người hâm mộ vẫn đánh giá cao năng lực của anh thông qua loạt tác phẩm như Frozen Flowers (Song hoa điếm), That Winter the Wind Blows (Gió mùa đông năm ấy), It’s Okay that’s Love (Chỉ có thể là yêu), The King…

Theo SportWorld