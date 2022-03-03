Sử dụng motif 'Hoàng tử - Lọ lem' đã cũ nhưng sao bộ phim Hẹn hò chốn công sở lại 'hot rần rần' trên MXH?

Hẹn Hò Chốn Công Sở với sự tham gia của các diễn viên Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Kim Min Kyu, Seol In Ah đã có một khởi đầu thuận lợi khi gây được nhiều sự chú ý của khán giả. Bộ phim được yêu thích không chỉ bởi những tình tiết nhẹ nhàng, hài hước mà mối quan hệ, sự tương tác giữa các nhân vật cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Hẹn hò chốn công sở (A Business Proposal) chính thức đến với khán giả vào tối 28.2 và 1.3 sau khi bị dời lịch 1 tuần vì lý do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Ngay trong 2 tập đầu tiên, phim truyền hình Hàn Quốc thuộc thể loại hài lãng mạn này đã tạo nên cơn sốt không nhỏ nhờ nội dung hóm hỉnh lẫn ngọt ngào, mạch phim nhanh gọn với dàn trai xinh gái đẹp diễn xuất duyên dáng và ăn ý.

A Business Proposal (Hẹn hò chốn công sở) xuất bản lần đầu tiên bởi tác giả Hae Hwa dưới dạng tiểu thuyết web vào năm 2017 và được sản xuất thành webtoon vào năm 2018.

Ngoài ra, có tới 10 clip cut (trong tổng số 12 clip cut) từ tập 01 được nhà đài upload đều lọt top trend trên Naver TV TOP100 ngay sau khi phim phát sóng.

Cặp đôi chính của bộ phim được thủ vai bởi hai diễn viên Ahn Hyo Seop (trong vai Tổng giám đốc Kang Tae Mu) và Kim Se Jeong (trong vai cô nhân viên phòng nghiên cứu Shin Ha Ri). Ha Ri nhận lời đi xem mắt thay cho cô bạn thân Young Seo (thủ vai bởi Seol In Ah) và không ngờ được đối tượng cô gặp lại là giám đốc của công ty mình - Kang Tae Mu.

Cặp đôi nam nữ chính của phim

Ở buổi gặp gỡ, Shin Ha Ri cố gắng khiến Kang Tae Moo chán ghét, nhưng vô tình để lại “ấn tượng mạnh” trong lòng anh. Chàng giám đốc trẻ tuổi còn quyết định ngay lập tức kết hôn với cô… Về sau, dù biết Shin Ha Ri không phải Jin Young Seo, nhưng Kang Tae Mu vẫn muốn bên Shin Ha Ri và đòi lập hợp đồng tình yêu với cô. Từ đó, cả hai trải qua hàng loạt tình huống “dở khóc dở cười”. Còn Jin Young Seo lại bất ngờ phải lòng Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu), thư ký của Kang Tae Mu.

Chuyện tình kiểu “hoàng tử - lọ lem” hay mô tuýp “từ sự hiểu lầm đi đến tình yêu” là dạng tình huống quen thuộc của dòng phim truyền hình Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hẹn hò chốn công sở lại khiến người xem khó dứt khỏi màn hình vì những chi tiết hài hước độc đáo. Bộ phim là câu chuyện lãng mạn công sở điển hình giữa sếp và nhân viên, giữa Cô bé Lọ Lem là con gái của một nhà hàng gà bình thường với CEO của công ty lớn. Khán giả xem phim 'thừa sức' dự đoán được cái kết của mối quan hệ này sẽ phát triển như thế nào. Tuy nhiên, với chuỗi chi tiết hài hước được lồng ghép, bộ phim vẫn mang được sức hút riêng cho mình.

Ngoài ra, sức hút của bộ phim còn đến từ tạo hình lung linh của dàn diễn viên trẻ.

Cặp đôi nam nữ thứ trong phim

Từ cặp đôi chính đến cặp phụ, ai cũng khiến khán giả 'trụi tim' vì quá xinh đẹp.

Bên cạnh đó, các diễn viên phụ trong Hẹn hò chốn công sở như Lee Deok Hwa (vai ông nội Kang Da Koo), Jung Young Joo (vai Han Mi No), Kim Kwang Kyu (vai Shin Joong Hae), Choi Byung Chan (vai Shin Ha Min), Song Won Seok (vai Lee Min Woo)… cũng để lại dấu ấn với nét diễn xuất tự nhiên.

Hẹn hò chốn công sở do Park Sun Ho làm đạo diễn. Phim đang chiếu trên đài SBS tối thứ 2 - 3 hằng tuần.

Theo Enter Media