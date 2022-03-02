Lộ hint kết hôn của Kim Woo Bin và Shin Min Ah, liệu có xuất hiện đám cưới thế kỉ thứ hai trong năm nay?

Năm nay fan hâm mộ Hàn Quốc liên tục bất ngờ với tin đồn 'cưới xin' của các ngôi sao lớn.

Đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin là 1 trong những sự kiện được mong chờ nhất năm nay. Bên cạnh đó, dân tình cũng rất mong chờ những cặp đôi khác yêu nhau đã lâu sẽ kết hôn trong năm nay như Kim Woo Bin và Shin Min Ah, Sooyoung (SNSD) và Jung Kyung Ho... Truyền thông xứ Hàn đã dậy sóng khi phát hiện ra rằng Kim Woo Bin và Shin Min Ah đang cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình mang tên Our Blues (Màu Xanh Của Chúng Ta). Sau 6 năm yêu nhau mặn nồng, cuối cùng Shin Min Ah và Kim Woo Bin cũng chính thức góp mặt cùng nhau trong 1 bộ phim truyền hình khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên siêu sang như Lee Byung Hun và Cha Seung Won, Han Ji Min, và Lee Jeong Eun. Đây là dự án phim được chấp bút bởi biên kịch Noh Hee Kyung - người đã làm nên loạt phim tình cảm đình đám như Gió Mùa Đông Năm Ấy (That Winter The Wind Blows), Chỉ Có Thể Là Yêu (It's Okay That's Love),... Phim sẽ có 20 tập, do Kim Gyu Tae - đối tác ăn ý với biên kịch Noh làm đạo diễn. Tờ TenAsia cho biết rất có thể cặp đôi chị em hơn kém nhau 5 tuổi sẽ công bố kết hôn sau khi bộ phim Our Blues của họ lên sóng vào ngày 9/4 tới. Điều này giống với cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin, đó là đóng chung phim rồi công bố kết hôn. Tuy nhiên, công ty quản lý của 2 diễn viên vẫn chưa lên tiếng về tin đồn công bố kết hôn sau khi Our Blues lên sóng.

Kim Woo Bin công khai hẹn hò với Shin Min Ah vào giữa năm 2015. Điều này đồng nghĩa hai ngôi sao đã có mối quan hệ tình cảm kéo dài 7 năm. Kể từ khi Woo Bin được chuẩn đoán bị ung thư vòm họng hồi tháng 5/2017 cho đến nay sức khỏe đã tiến triển tốt, Shin Min Ah luôn ở bên chăm sóc và động viên anh. Theo TenAsia

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-hint-ket-hon-cua-kim-woo-bin-va-shin-min-ah-lieu-co-xuat-hien-dam-cuoi-the-ki-thu-hai-trong-nam-nay-452993.html