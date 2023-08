Lộ hint kết hôn của Kim Woo Bin và Shin Min Ah, liệu có xuất hiện đám cưới thế kỉ thứ hai trong năm nay?

Bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên siêu sang như Lee Byung Hun và Cha Seung Won, Han Ji Min, và Lee Jeong Eun. Đây là dự án phim được chấp bút bởi biên kịch Noh Hee Kyung - người đã làm nên loạt phim tình cảm đình đám như Gió Mùa Đông Năm Ấy (That Winter The Wind Blows), Chỉ Có Thể Là Yêu (It's Okay That's Love),... Phim sẽ có 20 tập, do Kim Gyu Tae - đối tác ăn ý với biên kịch Noh làm đạo diễn.

Tờ TenAsia cho biết rất có thể cặp đôi chị em hơn kém nhau 5 tuổi sẽ công bố kết hôn sau khi bộ phim Our Blues của họ lên sóng vào ngày 9/4 tới. Điều này giống với cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin, đó là đóng chung phim rồi công bố kết hôn. Tuy nhiên, công ty quản lý của 2 diễn viên vẫn chưa lên tiếng về tin đồn công bố kết hôn sau khi Our Blues lên sóng.