Lee Min Ho - huyền thoại nhan sắc xứ Hàn giữ vững vị trí đầu tiên trong lòng người hâm mộ trong suốt 4 năm

Nam diễn viên Lee Min Ho đã chứng tỏ sự nổi tiếng của mình bằng cách giành vị trí đầu bảng cho nam diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất trong 4 năm liên tiếp.

Trong 'Cuộc khảo sát về làn sóng Hàn Quốc ở nước ngoài năm 2022' do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện từ ngày 5/11 đến ngày 8/12/2021 tại 18 quốc gia, Lee Min Ho đã giành vị trí đầu tiên là diễn viên Hàn Quốc xuất sắc nhất. Vị trí thứ 2 là Hyun Bin, vị trí thứ 3 là Gong Yoo, vị trí thứ 4 là Song Hye Kyo và vị trí thứ 5 là Song Joong Ki. Lee Min Ho, người đã tạo dấu ấn từ bộ phim Vườn sao băng (Boys Over Flowers) và trở thành 'Ngôi sao Hallyu' dù chỉ mới là một tân binh, đã liên tiếp đứng đầu BXH trong 4 năm từ 2018 đến 2019, 2020 và 2021.

Trong phim Vườn sao băng, nam diễn viên đã vào vai Goo Jun Pyo - người đứng đầu nhóm F4 đồng thời cũng là người thừa kế tập đoàn Shinwa. Anh từng ghét cay ghét đắng nữ chính nhưng về sau lại nảy sinh tình cảm với cô nàng. Và rồi họ đã cùng nhau vẽ nên một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn. Trong dàn trai đẹp F4 huyền thoại, Lee Min Ho là nam diễn viên thành công nhất khi gây dựng cho mình một sự nghiệp vô cùng lẫy lừng. Sau khi vai diễn trong bộ phim này kết thúc, nam diễn viên đã phất lên như diều gặp gió. Loạt tác phẩm do anh đảm nhận đều gây được tiếng vang lớn như Thợ săn tiền thưởng, Người thừa kế, Huyền thoại biển xanh,... và mới đây nhất là Quân vương bất diệt.

Dù trong hành trình làm diễn viên của mình, Lee Min Ho luôn bị chê bai là diễn đơ, diễn một màu nhưng bất cứ tác phẩm nào có sự tham gia của anh đều thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng. Được biết, cuộc khảo sát được thực hiện tại Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Việt Nam, Australia, Hoa Kỳ, Brazil, Argentina, Pháp, Vương quốc Anh, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Nam Phi. Theo Edaily

Sử dụng motif 'Hoàng tử - Lọ lem' đã cũ nhưng sao bộ phim Hẹn hò chốn công sở lại 'hot rần rần' trên MXH? Chuyện tình kiểu “hoàng tử - lọ lem” hay mô tuýp “từ sự hiểu lầm đi đến tình yêu” là dạng tình huống quen thuộc của dòng phim truyền hình Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hẹn hò chốn công sở lại khiến người xem khó dứt khỏi màn hình vì những chi tiết hài hước độc đáo.

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