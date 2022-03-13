'Cười ngất' với cảm xúc bùng nổ của CEO Kang Tae Mu trong Hẹn hò chốn công sở: Phẫn nộ - giận dữ - ghi hận - phục thù

Tin tức giải trí 13/03/2022 17:40

Bộ phim Hẹn hò chốn công sở (Business Proposal) phát sóng được 4 tập và liên tục có mức rating ngày càng cao. Nội dung của Hẹn hò chốn công sở được đánh giá là không có nhiều mới mẻ nhưng ăn điểm ở tính hài hước, giải trí và sự kết hợp tốt của dàn diễn viên.

Ở tập 3 Hẹn hò chốn công sở - A Business Proposal, Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) đã thuyết phục thành công được Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) chấp nhận ký hợp đồng đóng giả là người yêu của anh.

'Cười ngất' với cảm xúc bùng nổ của CEO Kang Tae Mu trong Hẹn hò chốn công sở: Phẫn nộ - giận dữ - ghi hận - phục thù - Ảnh 1

Cả hai không chỉ dựng lên một "kịch bản" tình cảm sướt mướt mà còn "diễn" trước mặt ông nội của Kang Tae Moo - Kang Da Koo (Lee Deok Hwa), tạo nên tình huống "dở khóc dở cười". Kết quả, ông nội của Kang Tae Moo đã rất ưng ý "cháu dâu tương lai" Shin Ha Ri.

Sau những khoảnh khắc hài hước, cặp đôi Kang Tae Moo và Shin Ha Ri cũng trải qua những phút giây lãng mạn khi cùng hẹn hò xem ca nhạc trong tập 3 Hẹn hò chốn công sở. Tae Moo đã biết chuyện Ha Ri yêu đơn phương một người bạn thân suốt 7 năm.

Chàng giám đốc lạnh lùng, đã bắt đầu quan tâm đến đối phương hơn. Trong khi Ha Ri vẫn cố gắng dùng tên giả Shin Geum Hee và che đậy thân phận là nhân viên thuộc công ty của Kang Tae Moo. 

'Cười ngất' với cảm xúc bùng nổ của CEO Kang Tae Mu trong Hẹn hò chốn công sở: Phẫn nộ - giận dữ - ghi hận - phục thù - Ảnh 2

Tuy nhiên đến cuối tập 4 phim Hẹn hò chốn công sở, Shin Ha Ri để rơi chiếc ví trên xe của Kang Tae Moo và anh giám đốc điển trai đã biết Ha Ri là "quản lý Shin" ở công ty của mình. 

Trong trailer tập thứ 5 của Hẹn hò chốn công sở (sẽ được phát sóng vào ngày 14/3) đã lộ ra những khoảnh khắc trả thù hài hước của Kang Tae Moo với Shin Ha Ri. Dáng vẻ CEO bật chế độ 'Chim thủy tổ giận dữ' và nghiêm túc chuẩn bị cho việc trả thù, đã gây ra tiếng cười. Khán giả xem phim thực sự mong chờ những cảnh phim giải trí trong tập 5 tới đây.

'Cười ngất' với cảm xúc bùng nổ của CEO Kang Tae Mu trong Hẹn hò chốn công sở: Phẫn nộ - giận dữ - ghi hận - phục thù - Ảnh 3

Trong phim, Kang Tae Moo được miêu tả là người ghét lãng phí thời gian nhất nhưng lại dành thời gian và công sức để hành hạ Shin Ha Ri. Hình ảnh này khiến người xem liên tưởng vị giám đốc này giống như một đứa trẻ bắt nạt bạn gái mà nó thích. Đội ngũ sản xuất cho biết, “Một trận chiến trả thù dễ thương và đáng sợ của Tae Moo sẽ mở ra ngoài sức tưởng tượng. Ở tập thứ 5 của bộ phim, bạn sẽ được thấy những cảm xúc hoang dã trong Tae Moo sẽ được miêu tả như thế nào. Tức giận, ghen tị, bối rối, v.v. Những cảm xúc này sẽ nảy sinh và mối quan hệ của hai người sẽ đi đến đâu, chờ xem nhé.”

'Cười ngất' với cảm xúc bùng nổ của CEO Kang Tae Mu trong Hẹn hò chốn công sở: Phẫn nộ - giận dữ - ghi hận - phục thù - Ảnh 4

Hẹn hò chốn công sở dựa trên webtoon và web novel cùng tên do Kakao Page xuất bản và sẽ được phát sóng tập thứ 5 vào ngày 14/3 lúc 10 giờ tối thứ Hai (giờ Hàn).

Theo TenAsia

Từ khóa:   Phim Hàn 2022 Ahn Hyo Seop Kim Se Jeong

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