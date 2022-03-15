Chủ tịch Bang Si Hyuk trở thành Tiến sĩ danh dự của Đại Học Quốc Gia Seoul

Tin tức giải trí 15/03/2022 10:34

Theo Dispatch, chủ tịch Bang Si Hyuk của HYBE, người đã tạo ra và nuôi dưỡng nhóm nhạc đẳng cấp thế giới BTS, sẽ nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Quốc gia Seoul.

Đây là lần đầu tiên Đại học Quốc gia Seoul trao bằng Tiến sĩ danh dự cho một người trong lĩnh vực văn hóa đại chúng. Ông Bang tốt nghiệp Khoa Mỹ học tại Đại học Quốc gia Seoul và là người sáng lập nên HYBE, công ty giải trí hùng mạnh của Hàn Quốc.

Chủ tịch Bang Si Hyuk trở thành Tiến sĩ danh dự của Đại Học Quốc Gia Seoul - Ảnh 1

Một quan chức Đại học Quốc gia Seoul cho biết: “Chủ tịch Bang đã truyền bá văn hóa Hàn Quốc đến cộng đồng quốc tế, vượt qua ranh giới sắc tộc và thế hệ, gây ảnh hưởng tích cực đến thế giới thông qua các hoạt động văn hóa.”

Chủ tịch Bang Si Hyuk trở thành Tiến sĩ danh dự của Đại Học Quốc Gia Seoul - Ảnh 2

 

Được biết, chủ tịch Bang là sinh viên khóa 91 của Đại học Quốc gia Seoul và là người sáng lập HYBE, công ty chủ quản của BTS. Chủ tịch Bang từng trở thành chủ đề nóng trong năm 2019 khi lần đầu tiên ông có bài phát biểu chúc mừng tại lễ tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul với tư cách là một nhân vật văn hóa đại chúng.

Theo Dispatch

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Từ khóa:   BTS tin giải trí bản tin sao Hàn

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