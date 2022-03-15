Dân tình 'phát sốt' với style tổng tài mặc vest 'cực chất' của CEO Kang Tae Moo trong Hẹn hò chốn công sở

Sao quốc tế 15/03/2022 12:26

Trong khi Hẹn hò chốn công sở đang đốn tim người xem bằng những khoảnh khắc lãng mạn hài hước, thì phong cách suit của Ahn Hyo Seop khi hóa thân thành nhân vật Kang Tae Moo đang nhận được phản ứng bùng nổ từ người hâm mộ.

Vest là trang phục mà chắc chắn người đàn ông nào cũng có trong tủ đồ. Chúng luôn có một sức hút và mãnh lực kỳ lạ khiến bất kỳ ai diện nó lên người cũng sẽ trở nên hấp dẫn khó cưỡng. Tất nhiên, mỗi người đều sẽ mang đến một thần sắc riêng nhưng điểm chung là nhìn ai cũng đều trưởng thành, rắn rỏi hơn bình thường. Chàng diễn viên trẻ Ahn Hyo Seop một lần nữa đang chứng minh cho khán giả thấy đàn ông đẹp nhất chính là khi khoác lên mình bộ vest lịch lãm.

Dân tình 'phát sốt' với style tổng tài mặc vest 'cực chất' của CEO Kang Tae Moo trong Hẹn hò chốn công sở - Ảnh 1

Những bộ vest được chàng diễn viên Ahn Hyo Seop mặc trong quá trình quay phim khiến dân tình 'xôn xao' vì quá đẹp, lịch lãm nhưng không bị dừ và vẫn giữ được độ trẻ trung đúng tuổi.

Dân tình 'phát sốt' với style tổng tài mặc vest 'cực chất' của CEO Kang Tae Moo trong Hẹn hò chốn công sở - Ảnh 2

Ahn Hyo Seop vào vai Kang Tae Moo trong Hẹn hò chốn công sở, một lần nữa “đốn tim” khán giả với vẻ ngoài trưởng thành, lịch thiệp của một CEO. Nhan sắc như bước ra từ trong truyện và tương tác đỉnh cao của hai diễn viên chính Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong đem đến một mối tình công sở ngọt ngào, hài hước và lãng mạn.

Dân tình 'phát sốt' với style tổng tài mặc vest 'cực chất' của CEO Kang Tae Moo trong Hẹn hò chốn công sở - Ảnh 3

Trong Hẹn hò chốn công sở, Ahn Hyo Seop vào vai cháu trai tổng giáo đốc của tập đoàn lớn. Kang Tae Moo đẹp trai, tài năng, giàu có vướng vào chuyện hẹn hò đầy bi hài với một nữ nhân viên cùng công ty.

Dân tình 'phát sốt' với style tổng tài mặc vest 'cực chất' của CEO Kang Tae Moo trong Hẹn hò chốn công sở - Ảnh 4

Ahn Hyo Seop sở hữu chiều cao rất đáng ngưỡng mộ. Cũng chính vì lợi thế này mà anh chàng còn rất chuộng trang phục tôn dáng hiệu quả, điển hình là những bộ vest siêu ngầu của nam thần vạn người mê này.

Dân tình 'phát sốt' với style tổng tài mặc vest 'cực chất' của CEO Kang Tae Moo trong Hẹn hò chốn công sở - Ảnh 5

Chàng diễn viên đã mang đến hình tượng một nhà tài phiệt đúng nghĩa, một soái ca trong mơ của mọi chị em.

Dân tình 'phát sốt' với style tổng tài mặc vest 'cực chất' của CEO Kang Tae Moo trong Hẹn hò chốn công sở - Ảnh 6

Chính thân hình "tỷ lệ vàng" khiến Ahn Hyo Seop trở nên vô cùng thu hút trong những bộ vest.

Dân tình 'phát sốt' với style tổng tài mặc vest 'cực chất' của CEO Kang Tae Moo trong Hẹn hò chốn công sở - Ảnh 7

Ahn Hyo Seop dành 6 năm để chứng minh thực lực và đam mê diễn xuất với khán giả và người hâm mộ, trở thành một trong những nam diễn viên trẻ tuổi có triển vọng nhất Hàn Quốc. Nam diễn viên ngày càng khiến người hâm mộ choáng ngợp với vẻ đẹp trai và lịch lãm của nam diễn viên.

Theo Hankyung

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Từ khóa:   Phim Hẹn hò chốn công sở Ahn Hyo Seop sao Hàn Quốc

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