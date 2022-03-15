Đỉnh cao nhan sắc của 'Nữ hoàng nhạc pop' BoA: 35 mà cứ ngỡ như mới đôi mươi

Vào ngày 15, BoA đã đăng một bức ảnh lên Instagram của mình và khiến fan xôn xao vì nhan sắc quá đỗi trẻ trung.

Trong bức ảnh được đăng tải, BoA hóa thân thành nữ thần thanh xuân rực rỡ. Nàng ca sĩ mặc chiếc váy có họa tiết in hoa, gây chú ý khi để lộ xương quai xanh gợi cảm.

Chiếc váy cắt xẻ một cách tinh tế, đủ để tạo nên phong thái quyến rũ nhưng vẫn nhẹ nhàng. Người hâm mộ bất ngờ khi BoA đã 35 tuổi nhưng nhan sắc vẫn như thuở mới debut.

Được biết, BoA gần đây đã tham gia nhóm nhạc dự án của SM Entertainment mang tên Got the Beat.

Theo Chosun

Hyomin (T-ARA) trải lòng về tình yêu sau khi chia tay bạn trai cũ Hwang Ui Joo Mới đây, nữ idol đã đăng một vài trang sách lên story Instagram. Người hâm mộ tin rằng đây chính là trải lòng của cô nàng về mối tình đã qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dinh-cao-nhan-sac-cua-nu-hoang-nhac-pop-boa-35-ma-cu-ngo-nhu-moi-doi-muoi-455807.html