Hyomin (T-ARA) trải lòng về tình yêu sau khi chia tay bạn trai cũ Hwang Ui Joo

Mới đây, nữ idol đã đăng một vài trang sách lên story Instagram. Người hâm mộ tin rằng đây chính là trải lòng của cô nàng về mối tình đã qua.

Nữ ca sĩ đăng tải trang sách có nội dung:

“Căng thẳng và khoảng cách đóng vai trò như một chiếc phanh ngăn chặn sự thô lỗ nảy sinh từ sự quen thuộc của một mối quan hệ.”

“Ngay cả trong một mối quan hệ thân thiết, bạn phải luôn cẩn thận với những gì mình nói và truyền đạt cảm xúc của mình rõ ràng.”

“Trong bất kỳ mối quan hệ nào, bạn cần biết cách giữ khoảng cách thích hợp để có thể xích lại gần đối phương hoặc rời xa người ấy khi cần thiết.”

Những chia sẻ của Hyomin không khỏi khiến người ta liên tưởng đến mối tình của cô và cầu thủ bóng đá Hwang Ui Joo. Cặp đôi tuyên bố chia tay chỉ sau 3 tháng bị khui ảnh hẹn hò, lý do là “hoàn cảnh áp lực”.

Irene, Joy và Yeri xác nhận dương tính với COVID-19, tạm hoãn concert của Red Velvet sắp tới SM Entertainment thông báo 3 thành viên của Red Velvet hiện đang dương tính với COVID-19, tuy không có triệu chứng gì đặc biệt nhưng concert sắp tới phải tạm hoãn lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hyomin-t-ara-trai-long-ve-tinh-yeu-sau-khi-chia-tay-ban-trai-cu-hwang-ui-joo-455590.html