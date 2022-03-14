SM Entertainment thông báo 3 thành viên của Red Velvet hiện đang dương tính với COVID-19, tuy không có triệu chứng gì đặc biệt nhưng concert sắp tới phải tạm hoãn lại.

Ngày 14/3, SM Entertainment thông báo:

"Irene, Joy, Yeri gần đây đã xét nghiệm PCR và nhận được kết quả dương tính với COVID-19 vào cuối tuần trước. Hiện cả 3 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và không có triệu chứng gì đặc biệt. Seulgi và Wendy cũng đã làm xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Buổi concert "2022 The ReVe Festival : Prologue" của nhóm diễn ra từ ngày 19/3-20/3 sẽ bị tạm hoãn. Chúng tôi quyết định sẽ hoàn trả toàn bộ vé cho khán giả".

SM thông báo thêm, "Mini-album mới của Red Velvet 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm' vẫn sẽ được phát hành theo lịch trình vào ngày 21/3".

Theo Dispatch

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/irene-joy-va-yeri-xac-nhan-duong-tinh-voi-covid-19-tam-hoan-concert-cua-red-velvet-sap-toi-455532.html