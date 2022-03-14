SM Entertainment thông báo 3 thành viên của Red Velvet hiện đang dương tính với COVID-19, tuy không có triệu chứng gì đặc biệt nhưng concert sắp tới phải tạm hoãn lại.
- Phạm Băng Băng gặp lại đạo diễn Kang Jae Kyu kể từ 10 năm sau bộ phim Chặng đường tôi đi
- Song Hye Kyo lộ diện trong bức ảnh đi thăm 'tình trẻ màn ảnh' Jang Ki Yong nhập ngũ
Ngày 14/3, SM Entertainment thông báo:
"Irene, Joy, Yeri gần đây đã xét nghiệm PCR và nhận được kết quả dương tính với COVID-19 vào cuối tuần trước. Hiện cả 3 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và không có triệu chứng gì đặc biệt. Seulgi và Wendy cũng đã làm xét nghiệm và có kết quả âm tính.
Buổi concert "2022 The ReVe Festival : Prologue" của nhóm diễn ra từ ngày 19/3-20/3 sẽ bị tạm hoãn. Chúng tôi quyết định sẽ hoàn trả toàn bộ vé cho khán giả".
SM thông báo thêm, "Mini-album mới của Red Velvet 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm' vẫn sẽ được phát hành theo lịch trình vào ngày 21/3".
Theo Dispatch