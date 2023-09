Song Hye Kyo lộ diện trong bức ảnh đi thăm 'tình trẻ màn ảnh' Jang Ki Yong nhập ngũ

Một bức ảnh của nữ diễn viên Song Hye Kyo vào ngày cô đến thăm Jang Ki Yong đã được fan hâm mộ phát hiện.

Mới đây, nữ diễn viên Choi Hee Seo đã đăng một số bức ảnh trên story của Instagram có sự xuất hiện của cặp đôi tin đồn: Song Hye Kyo và Jang Ki Yong. Theo Dispatch, Song Hye Kyo cùng dàn diễn viên Now We Are Breaking Up đã đến thăm Jang Ki Yong trong doanh trại quân đội.

Trong ảnh, Jang Ki Yong bảnh bao trong bộ quân phục, gương mặt anh vẫn tươi tắn cùng nụ cười tự tin, lịch lãm hớp hồn biết bao chị em.

Được biết, tin đồn Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đã bùng nổ trở lại sau khi mỹ nam này tiết lộ trên chương trình Cultwo Show rằng đại mỹ nhân họ Song đã đến tận doanh trại quân đội để thăm anh. Sau lời chia sẻ này, dân tình đã đặt dấu hỏi về mối quan hệ của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong, chắc chắn họ rất thân thiết nhau nên Song Hye Kyo mới lặn lội đến thăm tình màn ảnh kém 11 tuổi.



