Trước buổi lễ kết hôn thế kỉ, Son Ye Jin khiến fan đổ 'đứ đừ' vì vẻ ngoài thanh lịch, đằm thắm tựa nữ thần

Sao quốc tế 11/03/2022 12:26

Trong bộ ảnh mới đây nhất, nữ diễn viên Son Ye Jin khoe phong cách thời trang mùa xuân thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng không kém phần khí chất .

Vào ngày 11, nhãn hiệu thời trang 'Bride & You' cho ra mẳt BST 'BAU by Bride and You' và phát hành bộ ảnh mùa xuân 2022 kết hợp cùng với nàng thơ Son Ye Jin. Từ khóa cho mùa này của BAU by Bride & U là 'Sweet' , tức là 'Ngọt ngào', nhằm ghi lại dấu ấn về cuộc sống hàng ngày thú vị cùng với cảm giác phấn khích và hồi hộp trong ngày mà bạn muốn trở nên đặc biệt.

Trong các bức ảnh, Son Ye Jin đã tạo ra một bầu không khí lãng mạn và đáng yêu với chiếc váy trắng tinh khôi và phụ kiện tóc. Nữ diễn viên khoe vẻ đẹp như nữ thần mùa xuân bằng cách phối chiếc váy cùng bông tai ngọc trai nhẹ nhàng.

Trước buổi lễ kết hôn thế kỉ, Son Ye Jin khiến fan đổ 'đứ đừ' vì vẻ ngoài thanh lịch, đằm thắm tựa nữ thần - Ảnh 1
Trước buổi lễ kết hôn thế kỉ, Son Ye Jin khiến fan đổ 'đứ đừ' vì vẻ ngoài thanh lịch, đằm thắm tựa nữ thần - Ảnh 2

Nhẹ nhàng, thanh lịch và cuốn hút là ba từ mà người xem phải thốt lên khi xem bộ ảnh này.

Trước buổi lễ kết hôn thế kỉ, Son Ye Jin khiến fan đổ 'đứ đừ' vì vẻ ngoài thanh lịch, đằm thắm tựa nữ thần - Ảnh 3

 Bộ váy xanh nhạt mang hơi hướng biển cả khiến người xem liên tưởng Son Ye Jin trở thành nàng tiên cá. Mái tóc đen mượt của cô cùng lớp make up đơn giản càng làm nổi bật nhan sắc quý phái.

Trước buổi lễ kết hôn thế kỉ, Son Ye Jin khiến fan đổ 'đứ đừ' vì vẻ ngoài thanh lịch, đằm thắm tựa nữ thần - Ảnh 4

Chiếc váy hồng cổ điển này khiến Son Ye Jin như trở thành một quý cô thực sự, vừa nhã nhặn nhưng không kém phần sang trọng.

Được biết, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cặp đôi diễn viên Hyun Bin - Son Ye Jin sẽ kết hôn vào ngày 30/3. Đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư, thân mật với số lượng khách mời hạn chế, chỉ gồm gia đình, bạn bè và những người quen thân thiết với cặp đôi. Đám cưới sẽ không có thời gian chụp ảnh cho khách mời hoặc phỏng vấn cô dâu chú rể.

Theo Maeil Business News

Hwasa lần đầu hé lộ 'nguồn cơn' cho ra đời ca khúc 'Maria': Được viết nên từ cảm xúc khi bị coi là người xấu chỉ vì ăn mặc hở và trang điểm đậm

Hwasa lần đầu hé lộ 'nguồn cơn' cho ra đời ca khúc 'Maria': Được viết nên từ cảm xúc khi bị coi là người xấu chỉ vì ăn mặc hở và trang điểm đậm

Mới đây trong chương trình Stopping on the Road Once in a While, Hwasa (MAMAMOO) đã xuất hiện cùng ca sĩ Lee Sun Hee và chia sẻ về những khó khăn mình gặp phải thông qua ca khúc nổi tiếng 'Maria'.

Xem thêm
Từ khóa:   Son Ye Jin Hyun Bin - Son Ye Jin sao Hàn Quốc

TIN LIÊN QUAN

Hwasa lần đầu hé lộ 'nguồn cơn' cho ra đời ca khúc 'Maria': Được viết nên từ cảm xúc khi bị coi là người xấu chỉ vì ăn mặc hở và trang điểm đậm

Hwasa lần đầu hé lộ 'nguồn cơn' cho ra đời ca khúc 'Maria': Được viết nên từ cảm xúc khi bị coi là người xấu chỉ vì ăn mặc hở và trang điểm đậm

Tài tử Lee Min Ho trở thành Đại sứ của Fendi tại Hàn Quốc, nhập hội cùng 'bảo vật nhan sắc' - Song Hye Kyo

Tài tử Lee Min Ho trở thành Đại sứ của Fendi tại Hàn Quốc, nhập hội cùng 'bảo vật nhan sắc' - Song Hye Kyo

864 ngày chờ đợi mòn mỏi, BTS chính thức gặp lại khán giả quê nhà với “PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL”

864 ngày chờ đợi mòn mỏi, BTS chính thức gặp lại khán giả quê nhà với “PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL”

Mẹ Từ Hy Viên không chấp nhận con rể, nhận xét con gái 'không tôn trọng mình'

Mẹ Từ Hy Viên không chấp nhận con rể, nhận xét con gái 'không tôn trọng mình'

Nhan sắc đỉnh cao của chàng rapper được nhận xét là Nam idol nhảy đẹp nhất ở Hàn Quốc

Nhan sắc đỉnh cao của chàng rapper được nhận xét là Nam idol nhảy đẹp nhất ở Hàn Quốc

Mang cà phê đi muôn nơi: Nam idol người Việt Hanbin (Tempest) giới thiệu cho I.M và Kihyun (Monsta X) ‘đặc sản’ Quê Nhà

Mang cà phê đi muôn nơi: Nam idol người Việt Hanbin (Tempest) giới thiệu cho I.M và Kihyun (Monsta X) ‘đặc sản’ Quê Nhà

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào