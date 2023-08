Trước buổi lễ kết hôn thế kỉ, Son Ye Jin khiến fan đổ 'đứ đừ' vì vẻ ngoài thanh lịch, đằm thắm tựa nữ thần

Vào ngày 11, nhãn hiệu thời trang 'Bride & You' cho ra mẳt BST 'BAU by Bride and You' và phát hành bộ ảnh mùa xuân 2022 kết hợp cùng với nàng thơ Son Ye Jin. Từ khóa cho mùa này của BAU by Bride & U là 'Sweet' , tức là 'Ngọt ngào', nhằm ghi lại dấu ấn về cuộc sống hàng ngày thú vị cùng với cảm giác phấn khích và hồi hộp trong ngày mà bạn muốn trở nên đặc biệt.



Trong các bức ảnh, Son Ye Jin đã tạo ra một bầu không khí lãng mạn và đáng yêu với chiếc váy trắng tinh khôi và phụ kiện tóc. Nữ diễn viên khoe vẻ đẹp như nữ thần mùa xuân bằng cách phối chiếc váy cùng bông tai ngọc trai nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng, thanh lịch và cuốn hút là ba từ mà người xem phải thốt lên khi xem bộ ảnh này.