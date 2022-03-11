Trước buổi lễ kết hôn thế kỉ, Son Ye Jin khiến fan đổ 'đứ đừ' vì vẻ ngoài thanh lịch, đằm thắm tựa nữ thần

Trong bộ ảnh mới đây nhất, nữ diễn viên Son Ye Jin khoe phong cách thời trang mùa xuân thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng không kém phần khí chất .
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Vào ngày 11, nhãn hiệu thời trang 'Bride & You' cho ra mẳt BST 'BAU by Bride and You' và phát hành bộ ảnh mùa xuân 2022 kết hợp cùng với nàng thơ Son Ye Jin. Từ khóa cho mùa này của BAU by Bride & U là 'Sweet' , tức là 'Ngọt ngào', nhằm ghi lại dấu ấn về cuộc sống hàng ngày thú vị cùng với cảm giác phấn khích và hồi hộp trong ngày mà bạn muốn trở nên đặc biệt.
Trong các bức ảnh, Son Ye Jin đã tạo ra một bầu không khí lãng mạn và đáng yêu với chiếc váy trắng tinh khôi và phụ kiện tóc. Nữ diễn viên khoe vẻ đẹp như nữ thần mùa xuân bằng cách phối chiếc váy cùng bông tai ngọc trai nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng, thanh lịch và cuốn hút là ba từ mà người xem phải thốt lên khi xem bộ ảnh này.
Bộ váy xanh nhạt mang hơi hướng biển cả khiến người xem liên tưởng Son Ye Jin trở thành nàng tiên cá. Mái tóc đen mượt của cô cùng lớp make up đơn giản càng làm nổi bật nhan sắc quý phái.
Chiếc váy hồng cổ điển này khiến Son Ye Jin như trở thành một quý cô thực sự, vừa nhã nhặn nhưng không kém phần sang trọng.
Được biết, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cặp đôi diễn viên Hyun Bin - Son Ye Jin sẽ kết hôn vào ngày 30/3. Đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư, thân mật với số lượng khách mời hạn chế, chỉ gồm gia đình, bạn bè và những người quen thân thiết với cặp đôi. Đám cưới sẽ không có thời gian chụp ảnh cho khách mời hoặc phỏng vấn cô dâu chú rể.
Theo Maeil Business News