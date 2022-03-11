864 ngày chờ đợi mòn mỏi, BTS chính thức gặp lại khán giả quê nhà với “PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL”

Big Hit cũng bố trí khoảng 750 nhân viên và đội ngũ y tế, chiếm khoảng 5% số lượng khán giả được duyệt cho mỗi đêm.

“Permission To Dance On Stage - Seoul” được cấp phép với quy mô 15.000 người mỗi buổi (tương đương 22,9% sức chứa của sân), tổng cộng 3 ngày là 45.000 người theo quy định phòng dịch.

Đây là buổi biểu diễn âm nhạc đại chúng lớn nhất được tổ chức tại Hàn Quốc kể từ khi đại dịch nổ ra. Do không được reo hò hay hát theo, fan hâm mộ đã đồng loạt vỗ tay và dùng clapper cổ vũ cho BTS .

Ngoài concert trực tiếp, buổi biểu diễn ngày 10 và 13/3 được phát online. Riêng buổi biểu diễn ngày 12/3 sẽ được phát trực tiếp “Live Viewing” kết nối tới các rạp chiếu phim, để fan hâm mộ khắp thế giới có thể cùng thưởng thức.

J-Hope thổ lộ, "Cảm giác như lần đầu tiên được biểu diễn trước người hâm mộ kể từ khi ra mắt vậy. Tôi muốn chìm đắm vào cảm giác này và cho các bạn thấy những khoảnh khắc thật tuyệt vời."

Dù quy mô của concert đã giảm đi 1/3 do quy định nhưng không thể giảm được sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Những chiếc ghế trống, dù không người nhưng vẫn tràn ngập sức nóng khiến cả sân vận động trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Theo Dispatch