BTS có ý định giã từ sự nghiệp ca hát khi nào?

Mặt khác, các chàng trai Bangtan tiếp tục tạo ra những đồn đoán về ngày chính thức comeback và bài hát mới. Tương tự như vậy, HYBE đã xác nhận thông qua tuyên bố chính thức, sự tham dự của nhóm nhạc nam tại GRAMMY cũng như thông báo sân khấu ở Permission to dance on Stage tại Las Vegas được thêm vào các kế hoạch ​​trong tháng 3 tại sân khấu Permission to dance Seoul.