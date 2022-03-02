BTS có ý định giã từ sự nghiệp ca hát khi nào?

Sao quốc tế 02/03/2022 10:29

BTS hiện là một trong những nhóm nhạc nam Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế giới. Nhóm đã thiết lập những cột mốc lịch sử trong K-pop với những kỷ lục đáng kinh ngạc trên Spotify, YouTube, doanh số bán hàng, đề cử và đưa văn hóa, phong tục, âm nhạc đến mọi nơi trên hành tinh mà không làm mất đi bản chất của nó. Nhưng liệu họ có tiếp tục làm việc cùng nhau hay không? Và họ sẽ làm việc cùng nhau đến khi nào?

BTS có ý định giã từ sự nghiệp ca hát khi nào? - Ảnh 1

Hiện tại, các thành viên Bangtan khoảng 24 đến 29 tuổi. Anh cả Kim Seokjin, sắp đạt đến tuổi phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo yêu cầu của đất nước. Vậy các thành viên còn hợp đồng với HYBE trong bao nhiêu năm nữa? Điều gì sẽ xảy ra với BTS sau đó? Dưới đây tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả các thông tin giải đáp cho những thắc mắc này.

BTS sẽ giã từ sự nghiệp âm nhạc khi nào?

BTS chịu sự quản lý của HYBE, hợp đồng với công ty giải trí này được ký kết và có hiệu lực đến tháng 6 năm 2027. Sau ngày này, các bên tương ứng sẽ thông báo về việc gia hạn hoặc kết thúc hợp đồng, điều đó sẽ phụ thuộc vào việc Bangtan có còn tiếp tục hoạt động hay không nếu mỗi thành viên không có quyết định từ giã sự nghiệp âm nhạc hoặc bắt đầu sự nghiệp solo.

Trong tám năm sự nghiệp của BTS, họ đã được hỏi trong một loạt cuộc phỏng vấn về kế hoạch tương lai của nhóm. Một trong những câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều nhất là bạn định từ giã sân khấu ở độ tuổi nào? Bạn có dự định gì khác không? Trưởng nhóm BTS Kim Namjoon đã tuyên bố rằng anh ấy và các thành viên khác sẽ làm việc cùng nhau trong nhiều năm nữa với tư cách là "bố" hoặc "ông" của Bangtan.

BTS có ý định giã từ sự nghiệp ca hát khi nào? - Ảnh 2

Namjoon cũng nói rằng anh ấy rất muốn trở thành một người cha trong tương lai. Bất kể cuộc sống cá nhân của anh ấy như thế nào, rapper kiêm trưởng nhóm BTS đã nhận xét rằng cả anh ấy và các thành viên khác đều muốn tiếp tục làm việc cùng nhau, tất nhiên miễn là ARMY tiếp tục ủng hộ họ và trân trọng âm nhạc của họ như hiện nay. Jimin, Jin, V, Jungkook, Suga, J-Hope và RM đều đã có những hoạt động solo song song với tư cách là thành viên BTS. Vì vậy, có rất nhiều sản phẩm với phong cách khác nhau mà chúng ta có thể thưởng thức trong và ngoài các album của BTS.

Mặt khác, các chàng trai Bangtan tiếp tục tạo ra những đồn đoán về ngày chính thức comeback và bài hát mới. Tương tự như vậy, HYBE đã xác nhận thông qua tuyên bố chính thức, sự tham dự của nhóm nhạc nam tại GRAMMY cũng như thông báo sân khấu ở Permission to dance on Stage tại Las Vegas được thêm vào các kế hoạch ​​trong tháng 3 tại sân khấu Permission to dance Seoul.

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