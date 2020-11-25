BTS: Ứng viên tháo gỡ 'rào cản bảo thủ' của Grammy, tạo nên vết rạn trong nhận thức 'Ngôi sao nhạc Pop = Người da trắng'

Nhóm nhạc BTS lại một lần nữa viết nên lịch sử mới khi được đề cử cho Grammy, một giải thưởng âm nhạc có tầm ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ. Các chuyên gia đánh giá rằng, không chỉ Kpop mà nó còn làm thay đổi dòng chảy trong nền âm nhạc của nước Mỹ.

Trước đó, BTS đã giành được giải thưởng tại "American Music Awards", một trong 3 giải thưởng âm nhạc danh giá nhất nước Mỹ, cùng với giải Grammy và "Billboard Music Awards".Tuy nhiên, khác với 2 giải thưởng dựa trên bảng xếp hạng và sự bỏ phiếu của công chúng, giải Grammy có vị thế khác biệt ở chỗ tuyển chọn ứng viên và người chiến thắng thông qua bỏ phiếu của những chuyên gia trong ngành công nghiệp âm nhạc như ca sĩ, nhà sản xuất và kỹ sư âm thanh. Chính vì thế, nếu muốn giành được chiến thắng, các ứng cử viên phải nhận được sự công nhận của chuyên gia trong ngành.

Best Pop Duo/Group Performance là một trong những hạng mục trao giải thuộc thể loại nhạc Pop. Nó được trao cho các nghệ sĩ đạt được thành tựu nghệ thuật xuất sắc trong biểu diễn hoặc ca hát, dưới các hình thức diễn đôi, nhóm và kết hợp. BTS sẽ cạnh tranh với các ca sĩ nổi bật như "One Day" của J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy, "Intentions" của Justin Bieber và Quavo, "Rain On Me" của Lady Gaga và Ariana Grande, "Exile" của Taylor Swift và Bon Iver.

BTS - nhóm nhạc đầu tiên được đề cử cho lễ trao giải âm nhạc Grammy của Mỹ với tư cách là ca sĩ âm nhạc đại chúng Hàn Quốc - đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ thông qua tài khoản Twitter vào ngày 25/11/2020.

Grammy từng được đánh giá là bảo thủ và chậm chạp trong đổi mới, và là nơi tập trung của những người da trắng lớn tuổi. Nhiều năm gần đây, giải thưởng này thường xuyên bị chỉ trích khi các nghệ sĩ da đen được đánh giá cao như Kanye West, Beyonce, Drake và Kendrick Lamar liên tục thất bại. Do đó, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia của Mỹ đã cố gắng thay đổi bằng cách đa dạng hóa chủng tộc, giới tính và lĩnh vực hội viên mới. Năm ngoái, nghệ sĩ da đen Childish Gambino đã cho thấy sự phá cách khi giành được 4 giải thưởng như "Ca khúc của năm" và "Bản thu âm của năm".

Hơn nữa, việc đưa Kpop của Hàn Quốc chứ không phải bài hát bản địa vào hạng mục nhạc Pop trọng tâm chính là sự thay đổi lớn nhất. Nhà phê bình Kim Young Dae cho biết: "Đặc biệt trong Grammy, bầu không khí mang tên Ngôi sao nhạc Pop = Ngôi sao người da trắng' mạnh mẽ hơn. Việc BTS chen một chân vào giải thưởng này đã vượt qua lịch sử Kpop, là sự kiện đáng để viết lại lịch sử âm nhạc một lần nữa. Điều đó có ý nghĩa rất lớn dù cho có nhận được chiến thắng hay không, không phải chỉ bởi sự nổi tiếng mà còn bởi sự công nhận của nền công nghiệp âm nhạc Mỹ".

Nhóm nhạc BTS thuộc công ty giải trí Big Hit

Trước khi lựa chọn BTS cho vị trí ứng cử viên, Grammy đã có những bước động thái theo từng giai đoạn. Sau khi lần đầu tiên mời BTS đến tham dự buổi phỏng vấn tại sự kiện triển lãm Grammy năm 2018, nhóm đã trở thành người trao giải trên sân khấu lễ trao giải Grammy năm 2019. Ngoài ra, nhóm cũng được mời biểu diễn chúc mừng trong lễ trao giải năm nay.

Vào ngày 25/11, BTS đã chia sẻ thông qua công ty quản lý: "Dường như đã đạt được thành quả sau bao nỗ lực, chúng tôi vui đến mức không thể nói thành lời. Chúng tôi cảm thấy rất kỳ diệu và cảm kích. Xin chân thành cảm ơn các bạn Army đã cho chúng tôi cơ hội trở thành ứng cử viên. Chúng tôi cũng đã nảy lên tham vọng nhận được giải thưởng của đề cử này".