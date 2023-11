BTS: Ứng viên tháo gỡ 'rào cản bảo thủ' của Grammy, tạo nên vết rạn trong nhận thức 'Ngôi sao nhạc Pop = Người da trắng'

Best Pop Duo/Group Performance là một trong những hạng mục trao giải thuộc thể loại nhạc Pop. Nó được trao cho các nghệ sĩ đạt được thành tựu nghệ thuật xuất sắc trong biểu diễn hoặc ca hát, dưới các hình thức diễn đôi, nhóm và kết hợp. BTS sẽ cạnh tranh với các ca sĩ nổi bật như "One Day" của J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy, "Intentions" của Justin Bieber và Quavo, "Rain On Me" của Lady Gaga và Ariana Grande, "Exile" của Taylor Swift và Bon Iver.

Trước đó, BTS đã giành được giải thưởng tại "American Music Awards", một trong 3 giải thưởng âm nhạc danh giá nhất nước Mỹ, cùng với giải Grammy và "Billboard Music Awards".Tuy nhiên, khác với 2 giải thưởng dựa trên bảng xếp hạng và sự bỏ phiếu của công chúng, giải Grammy có vị thế khác biệt ở chỗ tuyển chọn ứng viên và người chiến thắng thông qua bỏ phiếu của những chuyên gia trong ngành công nghiệp âm nhạc như ca sĩ, nhà sản xuất và kỹ sư âm thanh. Chính vì thế, nếu muốn giành được chiến thắng, các ứng cử viên phải nhận được sự công nhận của chuyên gia trong ngành.