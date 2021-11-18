BTS dát toàn đồ hiệu nửa tỷ sang Mỹ dự AMAs

Trang phục của của BTS trong lần "đổ bộ" sân bay sang Mỹ tham dự lễ trao giải AMAs đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.
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Hôm qua, 17/11, nhóm nhạc đình đám thế giới BTS đã xuất hiện tại sân bay Incheon để cùng bay sang Mỹ dự lễ trao giải American Music Awards 2021 (AMAs). Ngay lập tức, màn xuất hiện của 7 thành viên BTS đã khiến dân tình dậy sóng vì visual cực phẩm của mình.
Bình thường mặc đơn giản, xuề xòa là thế nhưng lần này sang Mỹ để dự lễ trao giải danh giá, BTS đã "lên đồ" với trang phục đến từ loạt thương hiệu cao cấp như Louis Vuitton, Thom Browne, Gucci... Đặc biệt, bộ sưu tập túi xách của BTS mang ra sân bay hôm nay có tổng trị giá lên đến hơn nửa tỷ, cụ thể là 24.395 USD (tương đương 552 triệu đồng). Đúng là đẳng cấp "không đùa được đâu.
Ảnh: Dispatch, SBS