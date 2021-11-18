BTS dát toàn đồ hiệu nửa tỷ sang Mỹ dự AMAs

Trang phục của của BTS trong lần "đổ bộ" sân bay sang Mỹ tham dự lễ trao giải AMAs đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Hôm qua, 17/11, nhóm nhạc đình đám thế giới BTS đã xuất hiện tại sân bay Incheon để cùng bay sang Mỹ dự lễ trao giải American Music Awards 2021 (AMAs). Ngay lập tức, màn xuất hiện của 7 thành viên BTS đã khiến dân tình dậy sóng vì visual cực phẩm của mình.

Bình thường mặc đơn giản, xuề xòa là thế nhưng lần này sang Mỹ để dự lễ trao giải danh giá, BTS đã "lên đồ" với trang phục đến từ loạt thương hiệu cao cấp như Louis Vuitton, Thom Browne, Gucci... Đặc biệt, bộ sưu tập túi xách của BTS mang ra sân bay hôm nay có tổng trị giá lên đến hơn nửa tỷ, cụ thể là 24.395 USD (tương đương 552 triệu đồng). Đúng là đẳng cấp "không đùa được đâu.

Nam thần V của BTS

Dù đeo khẩu trang kín mít nhưng visual và khí chất của V vẫn không hề giảm xuống chút nào

"Trai đẹp toàn cầu" Jin

Jungkook diện đôi giày có giá lên đến 23 triệu đồng

Chiếc túi nhỏ Jimin đeo có giá lên đến 124,5 triệu đồng

Suga diện set đồ "chanh sả" không kém gì anh em

J-Hope dát cả cây đồ hiệu đúng nghĩa lên người

ARMY nào cũng cảm thấy choáng ngợp trước vóc dáng siêu đỉnh của trưởng nhóm RM

BTS sẽ sang Mỹ dự lễ trao giải American Music Awards (AMAs), đồng thời tổ chức 4 đêm concert offline mang tên "Permission to Dance ON STAGE"

Ảnh: Dispatch, SBS

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bts-dat-toan-do-hieu-nua-ty-sang-my-du-amas-437157.html