Mỹ nam cảnh sát 'Squid Game' body 'hừng hực múi' đến mức tạp chí People đưa vào top sao quyến rũ nhất thế giới 2021

Sao quốc tế 18/11/2021 13:56

Nhờ "Squid Game", danh tiếng của nam diễn viên này đã thăng hạng vượt trội, thậm chí được cả tạp chí danh tiếng People vinh danh Top sao nam quyến rũ nhất thế giới.

Một trong những diễn viên đổi đời nhờ bộ phim "Squid Game (Trò Chơi Con Mực)" chính là Wi Ha Joon, người thủ vai cảnh sát Hwang In Ho. Tên tuổi của anh đã vượt ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, mới đây nhất còn được tạp chí People của Mỹ chọn vào danh sách 25 ngôi sao quyến rũ nhất trên truyền hình năm 2021.

Mỹ nam cảnh sát 'Squid Game' body 'hừng hực múi' đến mức tạp chí People đưa vào top sao quyến rũ nhất thế giới 2021 - Ảnh 1

Tạp chí danh tiếng này đã dành lời khen "có cánh" cho ngoại hình của nam diễn viên: "Người đàn ông bóng bẩy và ngọt ngào như kẹo Dalgona (kẹo đường trong Squid Game)". 

Mỹ nam cảnh sát 'Squid Game' body 'hừng hực múi' đến mức tạp chí People đưa vào top sao quyến rũ nhất thế giới 2021 - Ảnh 2Mỹ nam cảnh sát 'Squid Game' body 'hừng hực múi' đến mức tạp chí People đưa vào top sao quyến rũ nhất thế giới 2021 - Ảnh 3Mỹ nam cảnh sát 'Squid Game' body 'hừng hực múi' đến mức tạp chí People đưa vào top sao quyến rũ nhất thế giới 2021 - Ảnh 4Mỹ nam cảnh sát 'Squid Game' body 'hừng hực múi' đến mức tạp chí People đưa vào top sao quyến rũ nhất thế giới 2021 - Ảnh 5Mỹ nam cảnh sát 'Squid Game' body 'hừng hực múi' đến mức tạp chí People đưa vào top sao quyến rũ nhất thế giới 2021 - Ảnh 6

Ảnh: Soompi

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