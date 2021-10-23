HOT: Hyun Bin và Son Ye Jin sắp kết hôn, nàng còn đeo luôn cả nhẫn đính ước?

Sau khi công khai hẹn hò từ đầu năm nay, Hyun Bin - Son Ye Jin vẫn luôn gây "sốt" cộng đồng mạng dù không xuất hiện bên nhau thường xuyên. Họ là cặp đôi "phim giả tình thật" rất được cộng đồng mạng yêu thích sau khi đóng cùng nhau quá mức ăn rơ trong bộ phim "Hạ cánh nơi anh" đình đám.

Dạo gần đây, cặp đôi có những cử chỉ và động thái thân mật đến mức ai cũng tưởng là sắp được "báo hỷ" đến nơi. Hai người lại liên tục có những dấu hiệu được cho là như báo hiệu đám cưới thế kỷ sắp diễn ra. Hyun Bin đã có 1 động thái ngọt ngào, viết thư tay gửi đến Son Ye Jin và công bố với toàn thể đất nước qua hình thức...quảng cáo. Trong bức thư của thương hiệu nam tài tử làm đại diện, anh đã viết dòng chữ: "Gửi nữ chính của đời anh".