HOT: Hyun Bin và Son Ye Jin sắp kết hôn, nàng còn đeo luôn cả nhẫn đính ước?

Sao quốc tế 23/10/2021 20:26

Thêm một cặp đôi "phim giả tình thật" đình đám của Kbiz sắp kết hôn. Một "đám cưới thế kỷ" nữa có diễn ra trong năm nay?

Sau khi công khai hẹn hò từ đầu năm nay, Hyun Bin - Son Ye Jin vẫn luôn gây "sốt" cộng đồng mạng dù không xuất hiện bên nhau thường xuyên. Họ là cặp đôi "phim giả tình thật" rất được cộng đồng mạng yêu thích sau khi đóng cùng nhau quá mức ăn rơ trong bộ phim "Hạ cánh nơi anh" đình đám.

Dạo gần đây, cặp đôi có những cử chỉ và động thái thân mật đến mức ai cũng tưởng là sắp được "báo hỷ" đến nơi. Hai người lại liên tục có những dấu hiệu được cho là như báo hiệu đám cưới thế kỷ sắp diễn ra. Hyun Bin đã có 1 động thái ngọt ngào, viết thư tay gửi đến Son Ye Jin và công bố với toàn thể đất nước qua hình thức...quảng cáo. Trong bức thư của thương hiệu nam tài tử làm đại diện, anh đã viết dòng chữ: "Gửi nữ chính của đời anh".

HOT: Hyun Bin và Son Ye Jin sắp kết hôn, nàng còn đeo luôn cả nhẫn đính ước? - Ảnh 1

HOT: Hyun Bin và Son Ye Jin sắp kết hôn, nàng còn đeo luôn cả nhẫn đính ước? - Ảnh 2
Dòng thư tay gửi "nữ chính đời anh" của Hyun Bin nói về việc "Kim cương không phải là thứ duy nhất tỏa sáng và bắt mắt, đôi giày của em cũng vậy" 

Mặc dù có ý kiến cho rằng Hyun Bin đang muốn nhắn gửi đến khách hàng nhưng fan tin rằng dòng chữ này thực chất dành cho Son Ye Jin, bởi vì cô chính là nữ chính đích thực và "bến đỗ" của cuộc đời tài tử "Hạ Cánh Nơi Anh". Tuy nhiên đến giờ đây vẫn chỉ là suy đoán của công chúng, người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận.

HOT: Hyun Bin và Son Ye Jin sắp kết hôn, nàng còn đeo luôn cả nhẫn đính ước? - Ảnh 3
"Nữ chính đời anh" ắt hẳn là chị đẹp Son Ye Jin

 

Cạnh đó, tin đồn cặp đôi sắp kết hôn cũng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội khi fan "soi" ra chi tiết trên ngón tay áp út của Son Ye Jin bất ngờ xuất hiện 1 chiếc nhẫn. Và ngón áp út chính là ngón đeo nhẫn định tình. Mặc dù chỉ 1 chiếc nhẫn là chưa đủ để khẳng định rằng cặp đôi sắp kết hôn, thế nhưng netizen vẫn phát sốt, không ngừng ôm tư tưởng Hyun Bin đã sớm cầu hôn Son Ye Jin và đã nhận được sự đồng ý của cô. Họ vẫn không ngừng bàn tán và mong cặp đôi sớm về chung 1 nhà.

 

HOT: Hyun Bin và Son Ye Jin sắp kết hôn, nàng còn đeo luôn cả nhẫn đính ước? - Ảnh 4
Trên tay "nữ chính đời anh" cũng đã đeo nhẫn đính hôn rồi?
HOT: Hyun Bin và Son Ye Jin sắp kết hôn, nàng còn đeo luôn cả nhẫn đính ước? - Ảnh 5
Cặp đôi sẽ có một "đám cưới thế kỷ" trong năm nay?

 Ảnh: Internet

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