Trước khi trở thành "đại hoa đán" của màn ảnh Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh từng có những cảnh nóng táo bạo trên màn ảnh nhắc lại ai cũng phải hết hồn.

Khó có ai ngờ được rằng trước đây, Triệu Lệ Dĩnh từng mạnh bạo đến mức tự mình đóng cảnh nóng trong phim cổ trang "Cung tỏa trầm hương".

hân vật của cô là Lưu Ly, một nàng hầu trong cung nhưng đã bày ra đủ mọi âm mưu để leo lên vị trí phúc tấn của Hoàng tử Dận Tường. Ảnh: Weibo

Nhưng ngay cả khi đã có địa vị vững chắc, Lưu Ly vẫn lén lút qua lại với anh trai của Dận Tường. Cặp đôi phải hẹn hò lén lút ở mọi lúc mọi nơi. Ảnh: Weibo

Cảnh nóng vì thế không chỉ diễn ra trên giường mà còn trong bồn tắm, thậm chí là ngay trên sàn đất lạnh lẽo. Chẳng ai có thể ngờ "đại hoa đán" Triệu Lệ Dĩnh lại có thể đóng cảnh nóng táo bạo đến thế này đây. Ảnh: Weibo

Đây chắc chắn là cảnh quay máu lửa nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và cô cũng chưa từng thực hiện cảnh nào lần nào khác trong sự nghiệp. Ảnh: Weibo

Khi được hỏi về cảnh nhạy cảm này, Triệu Lệ Dĩnh từng bất ngờ trả lời: "Tôi không có cảm giác gì mấy, chỉ muốn hoàn thành cho tốt thôi". Ảnh: Weibo

Ngược lại, Chu Tử Kiêu lại khá ngại ngùng, đôi khi còn xấu hổ vì cơ thể không được nảy nở và hấp dẫn. Ảnh: Weibo

Không chỉ đột phá với cảnh 18+, Triệu Lệ Dĩnh còn ghi điểm khi khắc họa sự mưu mô, độc ác và nhỏ nhen của phản diện Lưu Ly. Nhất là khi đối diện với nữ chính Trầm Hương (Châu Đông Vũ thể hiện)

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-nong-bao-liet-gay-soc-cua-nu-hoang-co-trang-trieu-le-dinh-tren-giuong-duoi-dat-trong-bon-tam-khong-thieu-cho-nao-427790.html