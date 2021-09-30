Cảnh nóng bạo liệt gây sốc của "nữ hoàng cổ trang" Triệu Lệ Dĩnh, trên giường dưới đất trong bồn tắm không thiếu chỗ nào!

Sao quốc tế 30/09/2021 06:36

Trước khi trở thành "đại hoa đán" của màn ảnh Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh từng có những cảnh nóng táo bạo trên màn ảnh nhắc lại ai cũng phải hết hồn.

Khó có ai ngờ được rằng trước đây, Triệu Lệ Dĩnh từng mạnh bạo đến mức tự mình đóng cảnh nóng trong phim cổ trang "Cung tỏa trầm hương". 

Cảnh nóng bạo liệt gây sốc của 'nữ hoàng cổ trang' Triệu Lệ Dĩnh, trên giường dưới đất trong bồn tắm không thiếu chỗ nào! - Ảnh 1
hân vật của cô là Lưu Ly, một nàng hầu trong cung nhưng đã bày ra đủ mọi âm mưu để leo lên vị trí phúc tấn của Hoàng tử Dận Tường. Ảnh: Weibo
Cảnh nóng bạo liệt gây sốc của 'nữ hoàng cổ trang' Triệu Lệ Dĩnh, trên giường dưới đất trong bồn tắm không thiếu chỗ nào! - Ảnh 2
Nhưng ngay cả khi đã có địa vị vững chắc, Lưu Ly vẫn lén lút qua lại với anh trai của Dận Tường. Cặp đôi phải hẹn hò lén lút ở mọi lúc mọi nơi. Ảnh: Weibo
 
Cảnh nóng bạo liệt gây sốc của 'nữ hoàng cổ trang' Triệu Lệ Dĩnh, trên giường dưới đất trong bồn tắm không thiếu chỗ nào! - Ảnh 3
Cảnh nóng vì thế không chỉ diễn ra trên giường mà còn trong bồn tắm, thậm chí là ngay trên sàn đất lạnh lẽo. Chẳng ai có thể ngờ "đại hoa đán" Triệu Lệ Dĩnh lại có thể đóng cảnh nóng táo bạo đến thế này đây. Ảnh: Weibo 
Cảnh nóng bạo liệt gây sốc của 'nữ hoàng cổ trang' Triệu Lệ Dĩnh, trên giường dưới đất trong bồn tắm không thiếu chỗ nào! - Ảnh 4
Đây chắc chắn là cảnh quay máu lửa nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và cô cũng chưa từng thực hiện cảnh nào lần nào khác trong sự nghiệp. Ảnh: Weibo
 
Cảnh nóng bạo liệt gây sốc của 'nữ hoàng cổ trang' Triệu Lệ Dĩnh, trên giường dưới đất trong bồn tắm không thiếu chỗ nào! - Ảnh 5
Khi được hỏi về cảnh nhạy cảm này, Triệu Lệ Dĩnh từng bất ngờ trả lời: "Tôi không có cảm giác gì mấy, chỉ muốn hoàn thành cho tốt thôi". Ảnh: Weibo
Cảnh nóng bạo liệt gây sốc của 'nữ hoàng cổ trang' Triệu Lệ Dĩnh, trên giường dưới đất trong bồn tắm không thiếu chỗ nào! - Ảnh 6
Ngược lại, Chu Tử Kiêu lại khá ngại ngùng, đôi khi còn xấu hổ vì cơ thể không được nảy nở và hấp dẫn. Ảnh: Weibo

Không chỉ đột phá với cảnh 18+, Triệu Lệ Dĩnh còn ghi điểm khi khắc họa sự mưu mô, độc ác và nhỏ nhen của phản diện Lưu Ly. Nhất là khi đối diện với nữ chính Trầm Hương (Châu Đông Vũ thể hiện) 

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