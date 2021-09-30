Trước khi trở thành "đại hoa đán" của màn ảnh Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh từng có những cảnh nóng táo bạo trên màn ảnh nhắc lại ai cũng phải hết hồn.
Khó có ai ngờ được rằng trước đây, Triệu Lệ Dĩnh từng mạnh bạo đến mức tự mình đóng cảnh nóng trong phim cổ trang "Cung tỏa trầm hương".
Không chỉ đột phá với cảnh 18+, Triệu Lệ Dĩnh còn ghi điểm khi khắc họa sự mưu mô, độc ác và nhỏ nhen của phản diện Lưu Ly. Nhất là khi đối diện với nữ chính Trầm Hương (Châu Đông Vũ thể hiện)
Dân mạng truyền tay nhau chóng mặt một đoạn clip được cho là con gái Phi Nhung khóc nấc và đứng không vững khi hay tin mẹ qua đời.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-nong-bao-liet-gay-soc-cua-nu-hoang-co-trang-trieu-le-dinh-tren-giuong-duoi-dat-trong-bon-tam-khong-thieu-cho-nao-427790.html