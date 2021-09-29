Con gái Phi Nhung khóc nấc, đứng không nổi khi mẹ qua đời, dân mạng vào chia buồn

Giải trí 29/09/2021 18:07

Dân mạng truyền tay nhau chóng mặt một đoạn clip được cho là con gái Phi Nhung khóc nấc và đứng không vững khi hay tin mẹ qua đời.

Ngày 28/9, cố nghệ sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng sau thời gian 45 ngày chống chọi với căn bệnh do Covid 19 gây ra. Hiện tại mọi sự chú ý của dư luận đổ dồn vào con gái ruột của Phi Nhung ở Mỹ là Wendy Phạm cùng với 23 người con mà cố nghệ sĩ đã nhận nuôi.

Con gái Phi Nhung khóc nấc, đứng không nổi khi mẹ qua đời, dân mạng vào chia buồn - Ảnh 1
Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung đăng ảnh cáo phó của mẹ trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình
 
Con gái Phi Nhung khóc nấc, đứng không nổi khi mẹ qua đời, dân mạng vào chia buồn - Ảnh 2
Wendy Phạm từng về Việt Nam để cùng mẹ tham dự một số chương trình truyền hình. Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền 1 clip với tốc độ chóng mặt ghi lại hình ảnh một cô gái có ngoại hình giống Wendy Phạm, con gái Phi Nhung đang khóc nấc và đứng không vững, phải có người dìu đi từng bước trong một khung cảnh giống như một buổi tang lễ.

Con gái Phi Nhung khóc nấc, đứng không nổi khi mẹ qua đời, dân mạng vào chia buồn - Ảnh 3

Con gái Phi Nhung khóc nấc, đứng không nổi khi mẹ qua đời, dân mạng vào chia buồn - Ảnh 4
Hình ảnh trong đoạn clip lan truyền chóng mặt được cho là có sự xuất hiện của con gái ruột Phi Nhung. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền, nhiều cư dân mạng đinh ninh đó là clip của con gái Phi Nhung trong lễ tang của cố nghệ sĩ tại Mỹ đã vào để lại bình luận chia buồn cùng gia quyến. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, đoạn clip này không phải ghi lại hình ảnh của con gái ruột Phi Nhung mà là một người con gái nước ngoài khác đang khóc thương trong tang lễ của cha mình. Trong thời buổi thông tin bùng nổ, rất mong khán giả nên cẩn trọng hơn trong việc tiếp nhận những thông tin về cố nghệ sĩ Phi Nhung ở thời điểm này. 

Con gái Phi Nhung khóc nấc, đứng không nổi khi mẹ qua đời, dân mạng vào chia buồn - Ảnh 5
Chưa biết thực hư nhưng dân mạng đã để lại bình luận chia buồn cùng gia quyến cố nghệ sĩ Phi Nhung dưới đoạn clip. Ảnh: Chụp màn hình
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