Ngày 28/9, cố nghệ sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng sau thời gian 45 ngày chống chọi với căn bệnh do Covid 19 gây ra. Hiện tại mọi sự chú ý của dư luận đổ dồn vào con gái ruột của Phi Nhung ở Mỹ là Wendy Phạm cùng với 23 người con mà cố nghệ sĩ đã nhận nuôi.

Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung đăng ảnh cáo phó của mẹ trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình

Wendy Phạm từng về Việt Nam để cùng mẹ tham dự một số chương trình truyền hình. Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền 1 clip với tốc độ chóng mặt ghi lại hình ảnh một cô gái có ngoại hình giống Wendy Phạm, con gái Phi Nhung đang khóc nấc và đứng không vững, phải có người dìu đi từng bước trong một khung cảnh giống như một buổi tang lễ.