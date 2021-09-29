Tin nhắn chứng minh Phi Nhung không ăn chặn cát xê Hồ Văn Cường, ai từng chỉ trích đọc vào cũng phải nợ cố nghệ sĩ một lời xin lỗi?

Những ai từng chỉ trích hay nói lời cay đắng với cố nghệ sĩ Phi Nhung thời điểm xảy ra scandal với con trai nuôi Hồ Văn Cường giờ này khi đọc được những dòng tin nhắn của cô với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lúc còn sinh thời chắn chắn sẽ thay đổi quan điểm và hơn bao giờ hết nợ cố nghệ sĩ một lời xin lỗi chân thành nhất

Tối qua, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người từng cộng tác với cố nghệ sĩ Phi Nhung trong một dự án âm nhạc vì cộng đồng phi lợi nhuận đã có những dòng chia sẽ chân thành nhất về người chị, người đồng nghiệp thân thiết của mình trên trang cá nhân. Qua lời kể của Nguyễn Văn Chung, cố nghệ sĩ Phi Nhung luôn tìm cách để cho con nuôi của mình là Hồ Văn Cường tỏa sáng và có cơ hội được xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc có cô tham dự. Ngoài ra không hề có chuyện cô muốn bóc lột sức lao động hay ăn chặn tiền cát xê của con trai nuôi như đồn đoán vì đây hoàn toàn là một dự án thiện nguyện vì cộng đồng thì lấy gì có cát xê?