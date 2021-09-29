Tin nhắn chứng minh Phi Nhung không ăn chặn cát xê Hồ Văn Cường, ai từng chỉ trích đọc vào cũng phải nợ cố nghệ sĩ một lời xin lỗi?

Qua những dòng tin nhắn với cố nghệ sĩ Phi Nhung được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, có thể thấy được tình mẫu tử sâu đậm mà Phi Nhung dành cho con trai nuôi Hồ Văn Cường.
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Những ai từng chỉ trích hay nói lời cay đắng với cố nghệ sĩ Phi Nhung thời điểm xảy ra scandal với con trai nuôi Hồ Văn Cường giờ này khi đọc được những dòng tin nhắn của cô với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lúc còn sinh thời chắn chắn sẽ thay đổi quan điểm và hơn bao giờ hết nợ cố nghệ sĩ một lời xin lỗi chân thành nhất
Tối qua, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người từng cộng tác với cố nghệ sĩ Phi Nhung trong một dự án âm nhạc vì cộng đồng phi lợi nhuận đã có những dòng chia sẽ chân thành nhất về người chị, người đồng nghiệp thân thiết của mình trên trang cá nhân. Qua lời kể của Nguyễn Văn Chung, cố nghệ sĩ Phi Nhung luôn tìm cách để cho con nuôi của mình là Hồ Văn Cường tỏa sáng và có cơ hội được xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc có cô tham dự. Ngoài ra không hề có chuyện cô muốn bóc lột sức lao động hay ăn chặn tiền cát xê của con trai nuôi như đồn đoán vì đây hoàn toàn là một dự án thiện nguyện vì cộng đồng thì lấy gì có cát xê?
Trong đoạn tin nhắn, Phi Nhung còn liên tục đề cử với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 2 con gái nuôi của mình và muốn dành cho các con một chỗ để xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc để nhiều người biết đến hơn nữa, không hề có chuyện vụ lợi như nhiều thông tin được thêu dệt.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung miêu tả Phi Nhung là một người đồng nghiệp lúc nào cũng vui vẻ nhận lời mời hợp tác của đàn em, một người chị luôn quan tâm đến em trai và là một người phụ nữ luôn nhẹ nhàng và nhân hậu. Nguyễn Văn Chung cũng chưa từng thấy Phi Nhung giận dữ nổi nóng hay thù hận ai. Cuối tâm thư anh xúc động nhắn nhủ: "Hôm nay biết chị đã ra đi! Em không tin và không muốn tin là em đã mất đi một người Chị! Em muốn lưu lại những ký ức thật đẹp về Chị! Chị bình an nhé!".