Trưa ngày 28/9, thông tin ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau hơn một tháng điều trị COVID-19 khiến toàn thể đồng nghiệp và fan hâm mộ đều bàng hoàng xót xa. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho các con nuôi của Phi Nhung sau khi nữ ca sĩ qua đời. Không ít người đặt câu hỏi rằng 23 người con mà Phi Nhung đang nuôi dưỡng tại nhà cũng như gửi ở Chùa ở Bình Phước sẽ có số phận ra sao?

Cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa trút hơi thở cuối cùng của mình tại bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 28/9/2021. Ảnh: Internet

Giữa tâm điểm sự bàng hoàng của dư luận, nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm nuôi nấng các con nhỏ của Phi Nhung thay cho người em thân thiết quá cố. Mới đây cô đã viết những lời xúc động để tiễn biệt người em thân thiết trên trang cá nhân, đồng thời nhắn nhủ "Các con nuôi của em đã có chị lo" khiến người quá cố cũng phần nào được an lòng.