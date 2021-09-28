Phi Nhung qua đời, số phận 23 đứa con nuôi của cô sẽ ra sao?

Giải trí 28/09/2021 16:57

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi về việc 23 người con nuôi của Phi Nhung sẽ thế nào? Ai sẽ nhận trách nhiệm nuôi dưỡng thay cho cố nghệ sĩ sau khi cô qua đời?

Trưa ngày 28/9, thông tin ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau hơn một tháng điều trị COVID-19 khiến toàn thể đồng nghiệp và fan hâm mộ đều bàng hoàng xót xa. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho các con nuôi của Phi Nhung sau khi nữ ca sĩ qua đời. Không ít người đặt câu hỏi rằng 23 người con mà Phi Nhung đang nuôi dưỡng tại nhà cũng như gửi ở Chùa ở Bình Phước sẽ có số phận ra sao?

Phi Nhung qua đời, số phận 23 đứa con nuôi của cô sẽ ra sao? - Ảnh 1
Cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa trút hơi thở cuối cùng của mình tại bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 28/9/2021. Ảnh: Internet

Giữa tâm điểm sự bàng hoàng của dư luận, nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm nuôi nấng các con nhỏ của Phi Nhung thay cho người em thân thiết quá cố. Mới đây cô đã viết những lời xúc động để tiễn biệt người em thân thiết trên trang cá nhân, đồng thời nhắn nhủ "Các con nuôi của em đã có chị lo" khiến người quá cố cũng phần nào được an lòng.

Phi Nhung qua đời, số phận 23 đứa con nuôi của cô sẽ ra sao? - Ảnh 2
Dòng chia sẻ mới nhất của nữ ca sĩ Trizzy Phương Trinh dành cho cố nghệ sĩ Phi Nhung. Ảnh: Chụp màn hình

"Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ tuần trước khi bác sĩ báo tin buồn cho gia đình nhưng chị vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật. Chị lịm người khi nghe tin em đã ra đi Nhung ơi. Chiếc khăn tang em đeo cho chị cách đây 2 năm khi ba mất, không ngờ có ngày chị lại phải đeo nó cho em...." - Vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ. 

Trizzie Phương Trinh cũng xác nhận sẽ lo cho các con nuôi của người em thân thiết, hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ còn dang dở thay cho Phi Nhung. Về phần Wendy, con gái ruột của Phi Nhung sẽ luôn sống dưới sự chở che, chăm sóc của bà ngoại và những người thân trong gia đình như dì, cậu.

Phi Nhung qua đời, số phận 23 đứa con nuôi của cô sẽ ra sao? - Ảnh 3
Trước đây khi ba của Trizzy Phương Trinh mất, Phi Nhung chính là người đã đeo khăn tang cho người chị thân thiết. Ảnh: Internet

Trizzie Phương Trinh nhận được sự ủng hộ và tán dương của người hâm mộ cho hành động ý nghĩa trên. Ngoài con gái ruột Wendy đang sống ở Mỹ, Phi Nhung hiện nhận nuôi dưỡng 23 người con, một số sống cùng nhà cố ca sĩ, số còn lại sống tại chùa Phước Lạc, tỉnh Bình Phước.

Phi Nhung qua đời, số phận 23 đứa con nuôi của cô sẽ ra sao? - Ảnh 4

Phi Nhung qua đời, số phận 23 đứa con nuôi của cô sẽ ra sao? - Ảnh 5
Vợ cũ Bằng Kiều hứa sẽ chăm sóc 23 đứa con nuôi thay cho cố nghệ sĩ Phi Nhung
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