Phi Nhung đã chiến đấu với Covid 19 kiên cường 45 ngày ra sao?

Giữa tháng 8/2021, thông tin ca sĩ Phi Nhung dương tính Covid-19 và đang nhập viện điều trị tại bệnh viên Chợ Rẫy bắt đầu lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Ngay sau đó thông tin được phía phường và bà tổ trưởng xác nhận là chính xác, tuy nhiên phía quản lý cố ca sĩ không xác nhận.

Cùng nhìn lại chặn đường chiến đấu kiên cường của cố ca sĩ Phi Nhung sau hơn 1 tháng rưỡi chiến đấu cùng các bác sĩ chống chọi lại căn bệnh Covid 19 của mình.

Chiều 27/8, quản lý Phi Nhung xác nhận nữ ca sĩ nhiễm Covid-19 trên trang cá nhân, hiện tại đã chuyển viện đến chăm sóc y tế đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Đồng thời người này cũng khẳng định Phi Nhung sức khoẻ không nghiêm trọng, phủ nhận tin đồn ác ý Phi Nhung qua đời .

Cho tới ngày 22/8, trên trang cá nhân, giọng ca "Bông điên điển" chia sẻ bài viết của một người bạn, đồng thời thừa nhận do thiếu cẩn thận, Phi Nhung có tiếp xúc vài ca F0 trong quá trình thiện nguyện. Tuy nhiên, sau đó cố ca sĩ cũng trấn an dư luận rằng mình đã xét nghiệm và có kết quả âm tính, cô cũng cho biết phải tự cách ly và theo dõi tại nhà.

Cố ca sĩ Phi Nhung được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) tại Bệnh viện Chợ Rẫy tối 26/8, khi tình hình chuyển biến xấu. Trước đó, cô có khoảng 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Gia An 115 (Bình Tân). Lúc này theo như con gái Phi Nhung tiết lộ, mẹ cô đang phải nhờ đến sự hỗ trợ của máy thở.

Tối 26/8, Phi Nhung được chuyển đến điều trị tại bệnh viên Chợ Rẫy, phòng ICU. Ảnh: Internet

Sau Gần 1 tháng được chăm sóc y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tình hình sức khỏe của giọng ca trữ tình có dấu hiệu tiến triển tốt. Tuy nhiên bất ngờ vào ngày 23/9 mới đây, một người thân của nữ ca sĩ chia sẻ với báo chí như sau: "Thông tin sức khỏe Phi Nhung có chuyển biến tích cực là sai. Em đang chuyển biến xấu. Gia đình lúc này chỉ biết cầu nguyện cho Phi Nhung".

Trao đổi với Tiền Phong sáng 23/9, một lãnh đạo của Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận Phi Nhung vẫn đang lọc máu với tình trạng nặng. Hiện các bác sĩ đang hội chẩn để đưa ra phương án điều trị phù hợp.

Sáng ngày 26/9, Tiền Phong đưa tin đại diện truyền thông của nữ ca sĩ, anh Đỗ Quanh Chí cho biết tình trạng sức khỏe Phi Nhung vẫn chỉ được đưa ra là "điều trị tích cực", mong mọi người không phao tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Trưa ngày 28/9, truyền thông công bố Phi Nhung chính thức nói lời từ biệt với thế gian trong sự tiếc thương của hàng triệu fan hâm mộ và đồng nghiệp. Ảnh: Internet

Quản lý truyền thông của nữ ca sĩ cũng cho biết Phi Nhung luôn cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm Covid-19 hàng tuần. Nhưng rồi nữ ca sĩ nhiễm bệnh mà không biết nguồn lây do tích cực hoạt động thiện nguyện đến nỗi quên chích cả một liều vắc xin phòng thân.

Cho tới trưa nay, ngày 28/9, thông tin cố ca sĩ Phi Nhung qua đời khiến nhiều người bàng hoàng đau đớn. Sau thời gian chống chọi với Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy, Phi Nhung đã không thể vượt qua được. Cố ca sĩ hưởng thọ 49 tuổi. Thông tin này khiến đồng nghiệp, người hâm mộ Phi Nhung bàng hoàng, thương tiếc, khắp nơi đều chia buồn cho hoàn cảnh đáng thương của Phi Nhung, cả đời làm từ thiện nhưng lại không có được kết thúc có hậu.