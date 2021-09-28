Thì ra Ali Hoàng Dương chưa bồ mà bị đồn là ‘có con’ vì lý do này đây

Tập 2 chương trình truyền hình thực tế " Cầu thủ nhí " 2021 phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy ngày 25/9 trên kênh VTV3. Sau vòng tuyển chọn của tập 1, top 15 cầu thủ nhí xuất sắc đã lộ diện khi chinh phục được 3 đội trưởng khó tính: ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương và Mâu Thủy. Hành trình tìm kiếm tài năng bóng đá chính thức bắt đầu, 15 cầu thủ nhí phải thật sự nỗ lực để vượt qua các thử thách đầy khó khăn của chương trình năm nay.

Ngày đầu tiên ở nhà chung, các cầu thủ nhí phải thức dậy rất sớm và gặp 3 đội trưởng để bàn bạc chiến thuật trên sân bóng. Đầu tiên là màn bàn chiến thuật rất sôi nổi của đội “Cam” cùng đội trưởng Ali Hoàng Dương với khẩu hiệu: “Cam cực chất, chơi hết nấc”. Đi đôi với khẩu hiệu là chiến thuật “phòng ngự, tấn công” cũng được đội “Cam” sử dụng trong trận bóng đầu tiên.

Với những hiểu biết về bóng đá, đội trưởng Ali Hoàng Dương vô cùng tự tin về chiến thuật của đội mình sẽ giành được chiến thắng. Nam ca sĩ còn liên tục được các thành viên trong đội khen ngợi, trong đó cầu thủ nhí Hạo Khang chia sẻ: “Sinh hoạt với tụi con thì chú Ali rất hòa đồng, chú rất đẹp trai và thân thiện. Con thấy không hối hận khi về đội của chú Ali”.

Ali Hoàng Dương chăm lo cho các thí sinh đội mình hết mực từ ngoài sân cỏ cho đến hậu trường. Ảnh: BTC

Xuất hiện trong clip hậu trường của ‘Cầu thủ nhí’ 2021, Ali Hoàng Dương thể hiện “bản lĩnh làm cha” của mình dù chưa hề có một mụn con, thậm chí còn chưa có người yêu nữa kìa. Sự quan tâm của chú Ali dành cho tất cả các bé trong đội khiến cho ai nấy nhìn vào đều nể phục. Ali sử dụng đá lạnh để chườm chân và massage dãn cơ cho các con sau buổi thi đấu vất vả. Sau đó còn quan tâm từng bé, gọi bảo mẫu lấy đồ ăn thức uống cho “sấp nhỏ” khi có một bạn than “con đói”.

Ali "chăm con mọn" đủ kiểu từ chườm đá, lót giày cho đến đưa đồ ăn thức uống cho các con. Ảnh: Chụp màn hình

Không những vậy, Ali còn được sự tin tưởng của các thành viên trong đội mình. Trong lúc đang loay hoay chăm sóc các bé thì có một bạn nhỏ trong team đến thì thầm với Ali rằng: “Chú ơi chân bạn Nam bị đau”. Ngay lập tức “Thiên thần hộ mệnh” Ali Hoàng Dương xuất hiện nay với túi đá chườm trên tay, đến bên thành viên Khánh Nam của đội Mâu Thủy và tích cực chăm sóc, không quên căn dặn con giữ sức mỗi ngày. Ali quả thực xứng danh là “Ba nhà người ta” đúng không?

Không những "chăm con" đội mình mà Ali còn chăm luôn "con" đội bạn. Ảnh: Chụp màn hình

Thế này có xứng danh là "Ba nhà người ta" chưa? Ảnh: Chụp màn hình

Trong phần thi đồng đội có sự tham gia của Đội trưởng, Ali Hoàng Dương cũng hết sức nhiệt tình, “tả xung hữu đột” cùng các con để hoàn thành thử thách. Ngoài ra biểu cảm của Ali Hoàng Dương khi thực hiện thử thách bắn ná để banh tenis vào khung thành cũng rất đáng yêu. Nhiều khoảnh khắc “cưng xỉu” của vị đội trưởng khiến fan thích thú. Ali Hoàng Dương quả thật là một sự lựa chọn thích hợp cho các chương trình về thiếu nhi, như anh đã từng làm Huấn luyện viên của “The Voice Kids” 2019.