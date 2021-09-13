Sam "bóc mẻ" Ali Hoàng Dương suốt ngày cười một mình, hóa ra là đang rất tình hình vì có người yêu

Giải trí 13/09/2021 16:19

Tập đầu tiên của Quiz-show "Ở Đây Có Quà" vừa chính thức lên sóng, Sam là người chủ động “tố giác” nam ca sĩ điển trai Ali Hoàng Dương thường xuyên ngồi cười một mình rất là tình hình. Nam ca sĩ cũng đã thừa nhận mình có người yêu.

Ngay giây phút đầu tiên của tập 1, host chương trình là Sam một lần nữa làm cho người hâm mộ phải xoắn não khi đưa ra thử thách vô cùng hóc búa dành cho khán giả đang theo dõi Quiz – show trên hệ thống livestream. Sức nóng của "Ở Đây Có Quà" lại càng cuốn hơn khi có sự xuất hiện của 2 vị khách mời đó là Ali Hoàng Dương và Orange.

Sam 'bóc mẻ' Ali Hoàng Dương suốt ngày cười một mình, hóa ra là đang rất tình hình vì có người yêu - Ảnh 1
MV Sam trong chương trình hỏi đáp trực tuyến "Ở đây có quà". Ảnh: Chụp màn hình

Chủ nhân ca khúc "Đường Em Đi, Anh Sẽ Đi Ngược Lại" đã đưa ra thông tin “Ali Hoàng Dương đã có người yêu 4 tháng và mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp”. Chưa biết trả lời từ Orange như thế nào nhưng cô nàng đã “đứng hình” bởi sự táo bạo của đàn anh khi dám mượn sóng để công khai người yêu. 

Sam 'bóc mẻ' Ali Hoàng Dương suốt ngày cười một mình, hóa ra là đang rất tình hình vì có người yêu - Ảnh 2
Sam công bố 2 khách mời đặc biệt là Ali Hoàng Dương và Qrange. Ảnh: Chụp màn hình

MC Sam cũng không quên “bóc mẻ” thêm trước khách mời Orange: “Cam ơi, dạo này nó hay cười lắm em ơi. Nó ngồi nó cười một mình không. Đôi khi nó gọi điện cho chị mà nó ngồi bên kia nó cười 1 mình vậy đó, chị không hiểu chuyện gì hết trơn. Em thấy như bây giờ không, tự nhiên gọi điện qua facetime mà ngồi cười vậy đó”.

Sam 'bóc mẻ' Ali Hoàng Dương suốt ngày cười một mình, hóa ra là đang rất tình hình vì có người yêu - Ảnh 3
Ali bị Sam "bóc mẻ" là hay cười một mình thời gian gần đây. Ảnh: Chụp màn hình

Nghe những câu nói từ phía Sam cộng thêm sự diễn xuất quá tài tình của Ali Hoàng Dương đã khiến Orange tin tưởng anh chàng đang hạnh phúc bên tình yêu mới. Và rồi cái kết khiến cô nàng ngã ngửa khi đáp án chương trình được đưa ra và Ali Hoàng Dương la lối om sòm: “Em ế gần chết nha quý vị. Trời đất ơi”. Sau tình huống này, khán giả phải công nhận 1 điều rằng ngoài tài năng ca hát, quán quân "The Voice" còn có khả năng diễn xuất xuất sắc.

Nếu Ali Hoàng Dương khiến mọi người “sốc” khi chiếm trọn sự chú ý về màn công khai người yêu hụt của mình thì Orange cũng không kém cạnh. Cô nàng đã đưa ra thông tin: “Từng tỏ tình thành công với crush giữa sân trường” khiến cho Sam “bấn loạn” và Ali Hoàng Dương hoang mang trong phút giây.

Sam 'bóc mẻ' Ali Hoàng Dương suốt ngày cười một mình, hóa ra là đang rất tình hình vì có người yêu - Ảnh 4
Ali chọn tuyệt đối không tin Orange vì cô nàng vốn là người rất khép nép. Ảnh: Chụp màn hình

Nhìn lại cô em gái đồng nghiệp, Sam sững sỡ: “Trời ơi, gan dữ vậy trời” và Ali Hoàng Dương phải thốt lên: “Wow”. Anh chàng không thể tin rằng cô nàng lại cam đảm đến như vậy. Nhưng đã làm anh thì phải có sự thông thái của người đi trước, Ali Hoàng Dương ngay lập tức sử dụng tài phân tích và quan sát để lập luận: “Ở trên facebook, Cam là một người rất chủ động nhưng gặp ở ngoài thì Cam lại là một người rất là khép nép, hơi khép mình chút. Giữa cái chuyện tỏ tình thành công với cái người Cam thích á ở giữa sân trường thì nó rất là bất khả thi”.

Sam 'bóc mẻ' Ali Hoàng Dương suốt ngày cười một mình, hóa ra là đang rất tình hình vì có người yêu - Ảnh 5
Cả 3 khách mời và MC có phần giao lưu hấp dẫn trong chương trình trực tiếp online. Ảnh: Chụp màn hình

Kết thúc 3 vòng chơi vui nhộn cùng sự đồng hành và quyền quyết định thắng thua ở vòng thi cuối của khán giả, Ali Hoàng Dương và Orange có kết quả bất phân thắng bại khi hòa nhau. Ali Hoàng Dương và Orange đã mượn chương trình để gửi số tiền thưởng của mình đến những nơi họ muốn dành tặng.

Tập 2 "Ở Đây Có Quà" được phát sóng vào lúc 20g tối Chủ Nhật, ngày 19/09/2021.

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