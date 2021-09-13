Triệu Vy thản nhiên tái xuất Weibo sau 17 ngày bị phong sát, hiện tại "én nhỏ" đang ở đâu?

Cụ thể, vào chiều ngày 12/9, trên nền tảng mạng xã hội Weibo, rất nhiều người dùng mạng đã nhận ra nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách bất ngờ gửi bình luận tới nữ đạo diễn nổi tiếng Lý Mạnh Kiều với nội dung: "Chúc mừng sinh nhật".

Giữa lúc Triệu Vy bị phong sát, nhất cử nhất động của "én nhỏ" luôn được cư dân mạng quan tâm. Vừa qua đã có tin đồn Triệu Vy lên đường sang Pháp lánh nạn bằng máy bay riêng để trốn khỏi sự ràng buộc pháp lý.

Đây cũng chính là động thái đầu tiên của Triệu Vy sau 17 ngày bị vướng drama phong sát gây chấn động showbiz Hoa ngữ. Lời bình luận của Triệu Vy được nhiều lượt thích của dân mạng và tiếp tục khiến truyền thông xôn xao. Hành động này khiến nhiều ngời cho rằng "Én nhỏ" vẫn quan tâm tới bạn bè, đặc biệt cho thấy cô dường như vẫn bình an vô sự.

Giữa bão scandal khiến Triệu Vy đánh mất tên tuổi và hình ảnh 20 năm xây dựng chỉ trong vòng 1 đêm, nhiều ngôi sao thân thiết đã vội vàng "quay xe" tỏ ra như chưa từng quen biết. Huỳnh Hiểu Minh và Dương Tử đã tháo bỏ hết mọi hình ảnh chụp chung cùng nữ diễn viên nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên có một người không làm điều đó, nữ đạo diễn Lý Mạnh Kiều vẫn giữ hình chụp chung với Triệu Vy. Hai người đã từng hợp tác chung trong một vài dự án.

Triệu Vy cùng Lý Mạnh Kiều chụp ảnh chup và bức ảnh này vẫn được nữ đạo diễn trẻ giữ lại. Ảnh: Weibo

Trước đó, vào tối ngày 26/8, Triệu Vy đã bị gạch tên khỏi các tác phẩm điện ảnh cô từng góp mặt, thu hồi giải thưởng và danh hiệu Đại hoa đán dù trước đó giới chức Trung Quốc không đưa ra bất kỳ thông báo nào. Kể từ đó, Triệu Vy hoàn toàn giữ im lặng, không lên tiếng bình luận.

Triệu Vy gây bao tiếc nuối cho người hâm mộ sau khi bị tuyên bố phong sát vào hồi cuối tháng 8. Ảnh: Internet

Đầu tháng 9/2021, theo như thông tin từ một hot blogger trên Weibo, Triệu Vy hiện tại đã đáp chuyến bay sớm nhất sang Pháp, khiến Interpol phải phát lệnh truy nã đỏ. Tuy nhiên, cô đã có động thái phủ nhận bằng cách đăng ảnh chụp cây cỏ hoa lá lên Instagram. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về nơi ở cũng như cuộc sống của Triệu Vy sau khi bị phong sát.