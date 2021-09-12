Hành trình 'chuyển mình' từ hotgirl đời đầu đến diễn viên, MC nổi tiếng của Sam

Nhắc đến những cái tên hotgirl đời đầu vẫn còn hoạt động nghệ thuật cho đến thời điểm hiện tại không thể không kể đến Sam. Bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 2008, đến nay tròn 13 năm, Sam đã trút bỏ được hoàn toàn danh xưng “hotgirl đời đầu" để trở thành một nghệ thực sự với những sản phẩm chất lượng và vai diễn được đầu tư.

Tham gia nghệ thuật từ sớm, ngay từ khi Sam còn ngồi trên ghế nhà trường. Thế nhưng ít ai biết được động lực giúp Sam quyết tâm theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc là để phụ giúp và đỡ đần cho mẹ mình.Lúc Sam còn nhỏ thì gia đình cô cũng thuộc dạng khá giả. Cô rất mực được cưng chiều và xem như công chúa. Tuy nhiên, sóng gió ập đến khi bố cô mất vào năm cô 18 tuổi. Điều này đã khiến gia đình cô rơi vào cảnh khó khăn. Vì sự ra đi đột ngột của bố khiến cho cô phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ và em trai.

Sam bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực người mẫu khi cô tình cờ đi cùng bạn đến buổi tuyển người mẫu của một kênh truyền hình. Gương mặt khả ái của Sam đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn. Lần đầu tiên chụp ảnh, làm người mẫu và đi catwalk mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Và chỉ sau một đêm, Sam nhận được nhiều lời mời chụp ảnh báo và biểu diễn thời trang. Sự nghiệp nghệ thuật của Sam bắt đầu sau khi nữ MC xuất sắc giành giải Quán quân cuộc thi “Ngôi sao thời trang” năm 2008.



Sam đáng yêu tuổi 18 khi bước bước chân vào con đường nghệ thuật. Ảnh: Internet

Nhan sắc của "hotgirl bậc nhất Sài Thành" thời điểm bấy giờ không đùa được đâu. Ảnh: Internet

Kể từ đó Sam thường xuyên làm người mẫu ảnh cho rất nhiều tạp chí dành cho tuổi teen. Đồng thời Sam cũng góp mặt diễn xuất trong các VCD ca nhạc của những ca sĩ nổi tiếng thời điểm đó, trong đó có MV của nam ca sĩ Ngô Kiến Huy. Có một thời gian mọi người đồn đoán Ngô Kiến Huy chính là bạn trai của cô nàng này, nguyên nhân là do Sam xuất hiện khá nhiều trong các MV của “chàng Bắp".

Sam và Ngô Kiến Huy trong MV "Giả vờ yêu" đình đám thời điểm đó. Ảnh: Internet

Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật với danh xưng “hotgirl", Sam quyết định “lột xác”, chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất với “phát pháo" đầu tiên là loại hình kịch nói sân khấu. Cô cùng 2 người bạn của mình là diễn viên Thuận Nguyễn và stylist Trịnh Tú Trung tham dự vào chương trình “Cùng nhau tỏa sáng" năm 2015. Vai diễn ma nữ Nak của Sam trong tiết mục Mười, pháp sư, Nak đã để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Tuy kết quả chung cuộc chỉ dừng lại ở vị trí thứ 3 nhưng việc tham gia cuộc thi đã mở ra một cánh cửa mới trong hành trình diễn xuất của Sam.

Sam bắt đầu lấn sân diễn xuất trong chương trình Cùng nhau tỏa sáng qua vai diễn ấn tượng ma nữ Nak. Ảnh: Chụp màn hình

Từ năm 2015 đến nay, Sam đã góp mặt trong nhiều phim truyền hình, sitcom ăn khách như “Gia đình là số 1, Cô thắm về làng”,… Năm 2015, Sam tham gia bộ phim “Lời nguyền Sapphire”. Bộ phim này đã mang lại thành công vang dội cho cô với đề cử “Nữ diễn viên được yêu thích nhất” của giải Ngôi sao xanh. Vai diễn Út Đượm của Sam trong “Cô thắm về làng”, kết hợp cùng Jun Phạm cũng góp phần “đẩy" tên tuổi Sam lên hàng diễn viên thực lực. Xuất thân từ Long An, gốc miền Tây nên Sam có thể dễ dàng nhập vai Út Đượm. “Cặp đôi con nít” Jun và Sam được yêu thích đến độ khán giả yêu cầu sản xuất nhiều phần liền. Sam cũng góp mặt diễn xuất trong 3 phần phim từ năm 2015 - 2018.

Nữ diễn viên có màn kết hợp thành công với Jun Phạm và nhận được sự yêu thích với cặp đôi Út Đượm - Út Kiệm. Ảnh: ĐPCC

Năm 2017, Sam tiếp tục ghi dấu ấn trong lĩnh vực truyền hình khi vào vai Kim Chi trong bộ phim “Gia đình là số 1”, phiên bản được Việt Hóa từ series ăn khách cùng tên của Hàn Quốc. Sam đã “lột xác" hoàn toàn khi vào vai một cô gái li dị chồng và tính cách khó ưa, dễ bị ghét, khác hẳn với tính cách đáng yêu và thật thà của nàng diễn viên 9x ngoài đời.

Sam vào vai Kim Chi, một cô gái xinh đẹp, hiện đại, luôn muốn thực hiện ước mơ trở thành nhạc sĩ nên bỏ chồng (Quang Tuấn) và con trai để chạy theo ước mơ của mình. Xem phim, Sam diễn xuất nhập tâm đến độ nhiều người không khỏi trách Kim Chi, thậm chí "ghét" và "ném đá" nhân vật này trong những bình luận về bộ phim. Và cũng chính diễn xuất “thấy ghét" của Sam trong bộ phim này đã làm nên tên tuổi và bảo chứng thực lực cho cô nàng, đón đường cho Sam tỏa sáng trong vai diễn trên màn ảnh rộng kế tiếp.

Vai diễn Kim Chi của Sam khiến nhiều người ghét nhưng lại tạo được thành công cho cô nàng. Ảnh: ĐPCC

Trong phim điện ảnh “Siêu sao siêu ngố” ra mắt vào năm 2018, Sam đóng vai Trúc, bạn gái của ngôi sao điện ảnh Thế Sơn do Trường Giang thủ vai. Người em sinh đôi Thế Tùng (Trường Giang) trong lúc thế thân cho Thế Sơn vô tình gặp và cũng đem lòng yêu cô Trúc này. Vai diễn của Sam giống như một mắt xích kết nối các nhân vật trong phim đồng thời cũng là nút thắt của các rắc rối buộc họ phải tìm cách tháo gỡ.

Ngoại hình vô cùng nóng bỏng của Sam trong phim "Siêu sao siêu ngố', đưa tên tuổi nữ diễn viên thành sao hạng A của showbiz. Ảnh: ĐPCC

Sam đã phải thử thách bản thân rất nhiều trong vai diễn này với những phân đoạn khó nhằn xuyên suốt phim. Cô phải tự mình lái xe tải, và chèo thuyền thúng giữa biển trong sự sợ hãi bởi vì bản thân không hề biết bơi. Trong một phân đoạn quay trên thuyền thúng, mọi chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng sự cố đã xảy ra khi thúng bất ngờ lật úp. Người đẹp không biết bơi cộng thêm việc toàn bộ ê-kíp đã lên bờ nên cô vô cùng hoảng loạn.

Sam có màn kết hợp cùng danh hài nổi tiếng Trường Giang. Ảnh: ĐPCC

Chính nhờ sự hy sinh quên mình vì nghệ thuật này của Sam nên cô đã thu về “trái ngọt" giải thưởng "Gương mặt điện ảnh triển vọng" tại "Ngôi sao xanh” 2018. Vai nữ chính hợp tác cùng ông xã Nhã Phương trong "Siêu sao siêu ngố" cũng mang về cho bộ phim này doanh thu 109 tỷ đồng, một con số kỷ lục khó thể vượt qua thời điểm bấy giờ.

Ngoài thành công ở lĩnh vực diễn xuất, Sam ghi dấu ấn riêng biệt ở lĩnh vực người dẫn chương trình truyền hình. Công chúng biết đến Sam rộng rãi qua vai trò MC ở các chương trình thiếu nhi và đậm chất giải trí như: Sàn đấu ca từ, Confetti, Hát mãi ước mơ, Biệt tài tí hon, 100 giây rực rỡ, Thanh âm quyền năng,... Nét dẫn duyên dáng cùng với ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu của Sam khiến người hâm mộ ấn tượng. Đặc biệt công chúng kỳ vọng Sam sẽ là một MC kế thừa sự thành công của thế hệ MC trước như Trấn Thành, Quyền Linh,...

Hiện tại Sam là một MC đắt show với tên tuổi gắn liền với trên dưới 10 gameshow truyền hình. Ảnh: Internet

Nhờ những năm tháng miệt mài hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ của mình, chưa đến 30 tuổi, nữ diễn viên 9X đã có trong tay khối tài sản 2 triệu USD (hơn 50 tỷ VND). Tháng 12/2019, Sam đã tự lái chiếc BMW i8 màu hồng trị giá hơn 7 tỷ đến buổi khai trương thương hiệu mỹ phẩm của mình. Cô cũng có thêm chiếc Mercedes trị giá 2,6 tỷ và thường xuyên đi làm trên chiếc Limousine sang trọng, rộng rãi. Nữ diễn viên còn báo hiếu cho mẹ bằng cách tậu “xế hộp” trị giá 5 tỷ để phục vụ đưa đón mẹ đi lại mà thôi.

Ngoại hình nóng bỏng tuổi 31 của nữ diễn viên hiện tại. Ảnh: Internet

Cô thường xuyên xuất hiện với xế hộp tiền tỷ tự mình mua được trong suốt 13 năm làm nghề. Ảnh: Internet