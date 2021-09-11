“Lăng xê" mốt tóc ngắn, Lý Nhã Kỳ trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi, lại còn sexy hết nấc

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ vừa cập nhật ảnh đại diện mới toanh. Cô khoe nét đẹp trong veo khi tạo dáng bên khung cửa sổ. Lý Nhã Kỳ trông cực kỳ lạ lẫm với mái tóc ngắn trên vai.
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Trên trang cá nhân cách đây vài tiếng, Lý Nhã Kỳ đăng tải hình ảnh mới cùng dòng trạng thái: “Hôm nay trời đổ mưa. Anh muốn tự đổ hay để em cưa.” Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen Lý Nhã Kỳ hết nấc vì ngoại hình miễn chê và mái tóc mới trẻ trung của cô: “Chị để tóc này hợp và trẻ quá ạ.”, “Đốt cháy fb hả chế ơi?”, “Ai làm ra cái tóc Chị của em như này? Mà sao kiểu gì Kỳ Kỳ cũng đẹp xuất thần vậy?”
Sở dĩ bài đăng của Lý Nhã Kỳ thu hút nhiều bình luận như vậy là vì cô vốn dĩ đóng khung mình trong hình tượng tóc dài thướt tha. Lý Nhã Kỳ cũng thường xuyên xuất hiện trong những kiểu đầu quý cô sang chảnh hơn là để tóc ngắn thanh xuân. Vốn là một doanh nhân thành đạt và kiêm luôn vai trò Lãnh sự danh dự của Romania tại TP.HCM nên Lý Nhã Kỳ luôn xuất hiện với ngoại hình chuẩn “quý cô" nhất.