“Lăng xê" mốt tóc ngắn, Lý Nhã Kỳ trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi, lại còn sexy hết nấc

Giải trí 11/09/2021 18:11

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ vừa cập nhật ảnh đại diện mới toanh. Cô khoe nét đẹp trong veo khi tạo dáng bên khung cửa sổ. Lý Nhã Kỳ trông cực kỳ lạ lẫm với mái tóc ngắn trên vai.

Trên trang cá nhân cách đây vài tiếng, Lý Nhã Kỳ đăng tải hình ảnh mới cùng dòng trạng thái: “Hôm nay trời đổ mưa. Anh muốn tự đổ hay để em cưa.” Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen Lý Nhã Kỳ hết nấc vì ngoại hình miễn chê và mái tóc mới trẻ trung của cô: “Chị để tóc này hợp và trẻ quá ạ.”, “Đốt cháy fb hả chế ơi?”, “Ai làm ra cái tóc Chị của em như này? Mà sao kiểu gì Kỳ Kỳ cũng đẹp xuất thần vậy?”

“Lăng xê' mốt tóc ngắn, Lý Nhã Kỳ trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi, lại còn sexy hết nấc - Ảnh 1
Thời gian gần đây Lý Nhã Kỳ rất thường xuyên "thả thính" dân mạng bằng những câu nói rất ngôn tình. Ảnh: NVCC

Sở dĩ bài đăng của Lý Nhã Kỳ thu hút nhiều bình luận như vậy là vì cô vốn dĩ đóng khung mình trong hình tượng tóc dài thướt tha. Lý Nhã Kỳ cũng thường xuyên xuất hiện trong những kiểu đầu quý cô sang chảnh hơn là để tóc ngắn thanh xuân. Vốn là một doanh nhân thành đạt và kiêm luôn vai trò Lãnh sự danh dự của Romania tại TP.HCM nên Lý Nhã Kỳ luôn xuất hiện với ngoại hình chuẩn “quý cô" nhất.

“Lăng xê' mốt tóc ngắn, Lý Nhã Kỳ trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi, lại còn sexy hết nấc - Ảnh 2

 Lần “xuống tóc" này của Lý Nhã Kỳ khiến nữ Lãnh sự trông trẻ trung hệt như gái đôi mươi. Nữ diễn viên trông cực kỳ cá tính với tóc ngắn ngang vai. Ảnh: NVCC

“Lăng xê' mốt tóc ngắn, Lý Nhã Kỳ trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi, lại còn sexy hết nấc - Ảnh 3

Những bức ảnh này khoe nét trẻ trung, thanh xuân của mỹ nhân họ Lý đến nỗi không nói thì không ai biết được cô đã gần bước qua độ tuổi “hàng bốn". Ảnh: NVCC

“Lăng xê' mốt tóc ngắn, Lý Nhã Kỳ trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi, lại còn sexy hết nấc - Ảnh 4
  Lý Nhã Kỳ còn khoe vòng 1 sexy hết nấc với crop top 2 dây ôm sát. Ảnh: NVCC
“Lăng xê' mốt tóc ngắn, Lý Nhã Kỳ trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi, lại còn sexy hết nấc - Ảnh 5
Trong một bộ ảnh khác cũng với mái tóc ngắn “thần thánh" đó, lần này nữ diễn viên “lăng xê" mốt giấu quần khoe đôi chân dài thon nuột. Ảnh: NVCC
“Lăng xê' mốt tóc ngắn, Lý Nhã Kỳ trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi, lại còn sexy hết nấc - Ảnh 6
Trông Lý Nhã Kỳ không khác gì một ngôi sao K-Pop chính hiệu, một nữ Idol mới vừa debut với thần thái và nét đẹp hút hồn. Ảnh: NVCC
“Lăng xê' mốt tóc ngắn, Lý Nhã Kỳ trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi, lại còn sexy hết nấc - Ảnh 7
 Chưa thấy ai diện độc nhất một chiếc áo phông mà lại có thể toát lên nét đẹp quyến rũ đến như vậy. Lý Nhã Kỳ đã cho thấy nhan sắc “đẳng cấp" của mình không hề lệ thuộc vào thời gian hay trang phục đắt tiền. Ảnh: NVCC
“Lăng xê' mốt tóc ngắn, Lý Nhã Kỳ trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi, lại còn sexy hết nấc - Ảnh 8
Trước đó Lý Nhã Kỳ là một "fan hâm mộ" của tóc dài và thường xuyên xuất hiện ở sự kiện thảm đỏ trong những bộ trang phục và váy áo xa hoa và lộng lẫy nhất. Ảnh: Internet
Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy" hết nấc thế này đây

Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy" hết nấc thế này đây

“Nữ hoàng kim cương” Lý Nhã Kỳ đã cho thấy một mặt khác vô cùng đáng yêu của mình khi xuất hiện với vai trò khách mời trong các gameshow truyền hình. Độ hài hước và đáng yêu của nữ diễn viên khiến cho Lâm Vỹ Dạ phải đổi tên cô từ Lý Nhã Kỳ thành…“Lý Nhã Lầy".

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