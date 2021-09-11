Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy" hết nấc thế này đây

Giải trí 11/09/2021 16:23

“Nữ hoàng kim cương” Lý Nhã Kỳ đã cho thấy một mặt khác vô cùng đáng yêu của mình khi xuất hiện với vai trò khách mời trong các gameshow truyền hình. Độ hài hước và đáng yêu của nữ diễn viên khiến cho Lâm Vỹ Dạ phải đổi tên cô từ Lý Nhã Kỳ thành…“Lý Nhã Lầy".

Là một nữ doanh nhân thành đạt, cộng thêm đang kiêm nhiệm vai trò Lãnh sự danh dự Romania tại TP.HCM, Lý Nhã Kỳ được mệnh danh là “bà hoàng thảm đỏ quốc tế" khi liên tục gây “sốt" với ngoại hình sang chảnh và trang phục lộng lẫy, đắt tiền tại các sự kiện thế giới lớn như LHP Cannes mỗi năm. Ngoài ra khi xuất hiện tại các thảm đỏ hay tại sân bay, nữ doanh nhân cũng luôn ăn vận trang phục vô cùng lộng lẫy và cầu kỳ khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy' hết nấc thế này đây - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ tại thảm đỏ LHP Cannes. Ảnh: Internet
Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy' hết nấc thế này đây - Ảnh 2
Nữ diễn viên nổi tiếng dù ăn vận đơn giản tại nhà cũng toát lên nét thần thái như "bà hoàng". Ảnh: FBNV

Thế nhưng, thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ khiến fan hâm mộ điêu đứng vì những pha hài hước “cưng xỉu" của mình trên sóng truyền hình. Đây là một mặt khác vô cùng đáng yêu mà chỉ có những người quan tâm, yêu mến và theo dõi nữ diễn viên mới có thể biết được.

Xuất hiện trên sóng gameshow, Lý Nhã Kỳ rất chịu khó hòa nhập với những nghệ sĩ khác, thay vì những bộ cánh cầu kỳ, đắt tiền, “nữ hoàng kim cương" thường xuất hiện đơn giản với áo thun, quần jean, thậm chí không cần sử dụng đến giày cao gót. Ở những chương trình vận động như "7 nụ cười xuân", Lý Nhã Kỳ cũng theo phương châm: “ai sao mình vậy", mặc đồng phục chung với các nghệ sĩ đồng đội và “quẩy" hết mình trong các thử thách.

Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy' hết nấc thế này đây - Ảnh 3
Khi đi chơi gameshow thiếu nhi, Lý Nhã Kỳ chọn quần jean, áo thun và giày thể thao đơn giản. Ảnh: BTC

Trong chương trình "Nhanh như chớp nhí" tham dự cùng Trương Thế Vinh vào tháng 8/2020, Lý Nhã Kỳ bận đơn giản áo thun Mickey, quần jean và đi giày thể thao để có thể hòa nhập cùng các bé thí sinh. Khi lên ghế trả lời câu hỏi, điều đầu tiên Kỳ Kỳ làm là…“mặc cả" đòi “rinh" Trương Thế Vinh về nhà thay vì quà của BTC nếu như cô thắng 10 câu hỏi. 

 

Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy' hết nấc thế này đây - Ảnh 4
Vừa mở màn, Lý Nhã Kỳ đã đòi "rinh" Trương Thế Vinh về nhà thay vì quà của BTC. Ảnh: Chụp màn hình

Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy' hết nấc thế này đây - Ảnh 5

 Bằng sự thông minh của mình, Lý Nhã Kỳ nhanh chóng lên đến được mức câu hỏi cao. Cô khiến khán giả thích thú với sự tươi vui và nhí nhảnh của mình. Biểu cảm “chóng mặt, sợ độ cao" của nữ diễn viên làm cả khán phòng cười oà lên. Khi trả lời sai thì Kỳ Kỳ liên tục kêu “xí xí", lúc xuống tới nấc cuối cùng thì nữ diễn viên cũng vòi MC Trấn Thành cho lên lại vị trí cũ bằng được. Khi không được lên lại thì Lý Nhã Kỳ quyết tâm…“ngồi yên một chỗ" luôn. Phần dự thi của cô được đông đảo fan hâm mộ bình luận ủng hộ như: “Lý Nhã Kỳ thông minh , xinh đẹp quá hà.”, “Bả lầy. Dễ thương quá”, “Chị kỳ đẻ vào giờ gì? Mà hoàn hảo quá vậy?”

Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy' hết nấc thế này đây - Ảnh 6
Biểu cảm hết sức đáng yêu của Lý Nhã Kỳ trên ghế thí sinh Nhanh như chóp nhí. Ảnh: Chụp màn hình

Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy' hết nấc thế này đây - Ảnh 7 

Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy' hết nấc thế này đây - Ảnh 8
Lý Nhã Kỳ còn thể hiện đẳng cấp doanh nhân giàu có của mình khi chuẩn bị quà tặng cho đội thí sinh nhí thua cuộc. Ảnh: BTC 
 

Chưa hết, độ “lầy" của Lý Nhã Kỳ còn được bộc lộ hết ga ở những gameshow mang tính chất vận động như “7 nụ cười xuân". Nữ doanh nhân có những màn “tả xung hữu đột" “đi vào lòng đất" nhờ khiếu hài hước thiên bẩm của mình. 

Trong chương trình “7 nụ cười xuân" phát sóng vào tháng 6/2021, Với thử thách “hứng bóng”, Lý Nhã Kỳ lập tức lâm vào hoàn cảnh “dở khóc dở cười”. Chung đội với Trương Thế Vinh và Lâm Vỹ Dạ, tưởng như sẽ có lợi thế về cả thể lực lẫn “độ lươn lẹo” nhưng sự việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát. Mặc dù ăn vận theo phong cách công chúa ngọt ngào nhưng chỉ vừa bước vào cuộc chơi, Lý Nhã Kỳ liên tiếp ăn “bóng bột”. Dù đã tìm đủ cách né nhưng cô vẫn bị biến thành “công chúa tuyết” khiến ai cũng phải phì cười vì hết sức đáng yêu. Phải nói, Lý Nhã Kỳ “chịu chơi" đến độ Lâm Vỹ Dạ còn cẩn thận chú thích thêm: “Chị Kỳ còn có tên là… Lý Nhã Lầy”.

 Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy' hết nấc thế này đây - Ảnh 9

Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy' hết nấc thế này đây - Ảnh 10

Một pha "ăn bột" đi vào lịch sử của "nữ hoàng kim cương" Lý Nhã Kỳ. Ảnh: BTC 

Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy' hết nấc thế này đây - Ảnh 11
Trước khi lăn xả hòa mình vào cuộc chơi thì "giao diện" của Lý Nhã Kỳ sang chảnh thần thái hút hồn thế này đây. Ảnh: BTC 

Một pha hài hước đáng yêu không kém khác đến từ “7 nụ cười xuân" khi Lý Nhã Kỳ tham gia game chuyền nước bằng mâm cùng Lâm Vỹ Dạ và Trương Thế Vinh. Vì bị đồng nghiêp “hại" nhiều lần nên nước trên mâm đổ lên người làm cho Lý Nhã Kỳ bối rối nói “đừng đừng" nhiều phen khiến Tiến Luận bật cười ha hả. Trong một lần khác “nữ hoàng kim cương" vì chưa kiểm soát được chiếc mâm nên vụn về làm đổ nước khiến Lâm Vỹ Dạ...xoay vòng vòng tránh ướt làm cho ai cũng phải cười bò. Lần đó cũng là lần đổ hết nước khiến nguyên team phải chơi lại từ đầu. 

Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy' hết nấc thế này đây - Ảnh 12
"Chị đại" Lý Nhã Kỳ khiến fan cười hết nấc trước những màn phối hợp "hết sức ăn ý" cùng bạn cùng chơi Lâm Vỹ Dạ. Ảnh: BTC 

Về độ sang chảnh, Lý Nhã Kỳ thực tế không ai bì được, nhưng về độ “lầy lội" hết mình khi chơi gameshow thì nữ diễn viên cũng xếp vào hàng “cao thủ" khó so bì đúng không? Hãy cứ nhìn bình luận phía dưới những đoạn clip mà xem, đa số đều gọi tên Lý Nhã Kỳ và khen ngợi sự thông minh, hỏm hỉnh và hết mình của cô mà thôi. Cùng đón xem nhiều gameshow có sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ trên truyền hình thời gian tới nhé!

 

Cường Đô La 'úp mở' về việc sinh thêm con trong mùa dịch?

Cường Đô La 'úp mở' về việc sinh thêm con trong mùa dịch?

Từ những bình luận của Cường Đô La cho thấy anh rất thích đông con, chuyện gia đình thêm thành viên mới có lẽ cũng chỉ là tương lai gần mà thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ Cannes Lý Nhã Kỳ kết hôn Lý Nhã Kỳ xây nhà

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026