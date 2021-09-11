Lý Nhã Kỳ sang chảnh ngoài đời nhưng khi chơi gameshow thì thành “Lý Nhã Lầy" hết nấc thế này đây

Thế nhưng, thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ khiến fan hâm mộ điêu đứng vì những pha hài hước “cưng xỉu" của mình trên sóng truyền hình. Đây là một mặt khác vô cùng đáng yêu mà chỉ có những người quan tâm, yêu mến và theo dõi nữ diễn viên mới có thể biết được.

Là một nữ doanh nhân thành đạt, cộng thêm đang kiêm nhiệm vai trò Lãnh sự danh dự Romania tại TP.HCM, Lý Nhã Kỳ được mệnh danh là “bà hoàng thảm đỏ quốc tế" khi liên tục gây “sốt" với ngoại hình sang chảnh và trang phục lộng lẫy, đắt tiền tại các sự kiện thế giới lớn như LHP Cannes mỗi năm. Ngoài ra khi xuất hiện tại các thảm đỏ hay tại sân bay, nữ doanh nhân cũng luôn ăn vận trang phục vô cùng lộng lẫy và cầu kỳ khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Trong chương trình "Nhanh như chớp nhí" tham dự cùng Trương Thế Vinh vào tháng 8/2020, Lý Nhã Kỳ bận đơn giản áo thun Mickey, quần jean và đi giày thể thao để có thể hòa nhập cùng các bé thí sinh. Khi lên ghế trả lời câu hỏi, điều đầu tiên Kỳ Kỳ làm là…“mặc cả" đòi “rinh" Trương Thế Vinh về nhà thay vì quà của BTC nếu như cô thắng 10 câu hỏi.

Xuất hiện trên sóng gameshow, Lý Nhã Kỳ rất chịu khó hòa nhập với những nghệ sĩ khác, thay vì những bộ cánh cầu kỳ, đắt tiền, “nữ hoàng kim cương" thường xuất hiện đơn giản với áo thun, quần jean, thậm chí không cần sử dụng đến giày cao gót. Ở những chương trình vận động như "7 nụ cười xuân", Lý Nhã Kỳ cũng theo phương châm: “ai sao mình vậy", mặc đồng phục chung với các nghệ sĩ đồng đội và “quẩy" hết mình trong các thử thách.

Vừa mở màn, Lý Nhã Kỳ đã đòi "rinh" Trương Thế Vinh về nhà thay vì quà của BTC. Ảnh: Chụp màn hình

Bằng sự thông minh của mình, Lý Nhã Kỳ nhanh chóng lên đến được mức câu hỏi cao. Cô khiến khán giả thích thú với sự tươi vui và nhí nhảnh của mình. Biểu cảm “chóng mặt, sợ độ cao" của nữ diễn viên làm cả khán phòng cười oà lên. Khi trả lời sai thì Kỳ Kỳ liên tục kêu “xí xí", lúc xuống tới nấc cuối cùng thì nữ diễn viên cũng vòi MC Trấn Thành cho lên lại vị trí cũ bằng được. Khi không được lên lại thì Lý Nhã Kỳ quyết tâm…“ngồi yên một chỗ" luôn. Phần dự thi của cô được đông đảo fan hâm mộ bình luận ủng hộ như: “Lý Nhã Kỳ thông minh , xinh đẹp quá hà.”, “Bả lầy. Dễ thương quá”, “Chị kỳ đẻ vào giờ gì? Mà hoàn hảo quá vậy?”

Biểu cảm hết sức đáng yêu của Lý Nhã Kỳ trên ghế thí sinh Nhanh như chóp nhí. Ảnh: Chụp màn hình

Lý Nhã Kỳ còn thể hiện đẳng cấp doanh nhân giàu có của mình khi chuẩn bị quà tặng cho đội thí sinh nhí thua cuộc. Ảnh: BTC

Chưa hết, độ “lầy" của Lý Nhã Kỳ còn được bộc lộ hết ga ở những gameshow mang tính chất vận động như “7 nụ cười xuân". Nữ doanh nhân có những màn “tả xung hữu đột" “đi vào lòng đất" nhờ khiếu hài hước thiên bẩm của mình.

Trong chương trình “7 nụ cười xuân" phát sóng vào tháng 6/2021, Với thử thách “hứng bóng”, Lý Nhã Kỳ lập tức lâm vào hoàn cảnh “dở khóc dở cười”. Chung đội với Trương Thế Vinh và Lâm Vỹ Dạ, tưởng như sẽ có lợi thế về cả thể lực lẫn “độ lươn lẹo” nhưng sự việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát. Mặc dù ăn vận theo phong cách công chúa ngọt ngào nhưng chỉ vừa bước vào cuộc chơi, Lý Nhã Kỳ liên tiếp ăn “bóng bột”. Dù đã tìm đủ cách né nhưng cô vẫn bị biến thành “công chúa tuyết” khiến ai cũng phải phì cười vì hết sức đáng yêu. Phải nói, Lý Nhã Kỳ “chịu chơi" đến độ Lâm Vỹ Dạ còn cẩn thận chú thích thêm: “Chị Kỳ còn có tên là… Lý Nhã Lầy”.

Một pha "ăn bột" đi vào lịch sử của "nữ hoàng kim cương" Lý Nhã Kỳ. Ảnh: BTC Trước khi lăn xả hòa mình vào cuộc chơi thì "giao diện" của Lý Nhã Kỳ sang chảnh thần thái hút hồn thế này đây. Ảnh: BTC

Một pha hài hước đáng yêu không kém khác đến từ “7 nụ cười xuân" khi Lý Nhã Kỳ tham gia game chuyền nước bằng mâm cùng Lâm Vỹ Dạ và Trương Thế Vinh. Vì bị đồng nghiêp “hại" nhiều lần nên nước trên mâm đổ lên người làm cho Lý Nhã Kỳ bối rối nói “đừng đừng" nhiều phen khiến Tiến Luận bật cười ha hả. Trong một lần khác “nữ hoàng kim cương" vì chưa kiểm soát được chiếc mâm nên vụn về làm đổ nước khiến Lâm Vỹ Dạ...xoay vòng vòng tránh ướt làm cho ai cũng phải cười bò. Lần đó cũng là lần đổ hết nước khiến nguyên team phải chơi lại từ đầu.

"Chị đại" Lý Nhã Kỳ khiến fan cười hết nấc trước những màn phối hợp "hết sức ăn ý" cùng bạn cùng chơi Lâm Vỹ Dạ. Ảnh: BTC

Về độ sang chảnh, Lý Nhã Kỳ thực tế không ai bì được, nhưng về độ “lầy lội" hết mình khi chơi gameshow thì nữ diễn viên cũng xếp vào hàng “cao thủ" khó so bì đúng không? Hãy cứ nhìn bình luận phía dưới những đoạn clip mà xem, đa số đều gọi tên Lý Nhã Kỳ và khen ngợi sự thông minh, hỏm hỉnh và hết mình của cô mà thôi. Cùng đón xem nhiều gameshow có sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ trên truyền hình thời gian tới nhé!