Giữa 'bão tin đồn' nam danh hài H.L được đón sang Mỹ, động thái 'lạ' của con ruột Hoài Linh gây bất ngờ

Hậu trường 11/09/2021 12:25

Giữa lúc MXH bỗng lan truyền thông tin nam danh hài tên H.L đã được con trai ruột đón qua Mỹ sinh sống một cách êm đẹp, động thái lạ của con trai Hoài Linh bất ngờ được quan tâm.

Giữa lúc dư luận đang nháo nhào, bàn tán sôi nổi về ồn ào sao kê của hàng loạt nghệ sĩ Việt thì tối hôm qua, MXH bỗng lan truyền thông tin nam danh hài tên H.L đã được con trai ruột đón qua Mỹ sinh sống một cách êm đẹp. 

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Tin đồn lan truyền trên MXH - Ảnh: Internet

Mặc dù những tin đồn lan truyền trên MXH không trực tiếp nhắc rõ tên của nam nghệ sĩ bí mật này, song nhiều cư dân mạng vẫn đoán già đoán non là nam danh hài Hoài Linh, bởi hiện tại, con trai ruột của nam nghệ sĩ đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. 

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Cư dân mạng bình luận rầm rộ - Ảnh: Internet

Thông tin này khiến nhiều người không khỏi hoang mang và bất ngờ vì mặc dù đã lên tiếng trần tình rõ ồn ào từ thiện, song Hoài Linh vẫn vướng phải nhiều tranh cãi, hơn nữa hiện tại dịch bệnh cũng rất căng thẳng.

Ngay sau khi tin đồn nổ ra, con trai Hoài Linh - Thành Vinh đã cập nhật story đang họp hành công việc. Sau đó, anh có chuyến bay tới một địa điểm khác để thực hiện công việc. 

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Story của con trai Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình

Trong ảnh trên máy bay, Thành Vinh "tag" tên studio của mình, có vẻ như đang đi chụp ảnh cưới hoặc chụp ảnh cho một sự kiện nào đó. Anh cũng tự động viên bản thân giữa sự bận rộn bằng một dòng trạng thái tiếng Anh có nghĩa: "Cái gì không thể giết chết bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn". Động thái này của anh khiến cư dân mạng cho rằng đang gián tiếp phủ nhận tin đồn trên MXH về việc đón cha ruột sang Mỹ.

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Con trai Hoài Linh hiện đang sinh sống, làm việc tại Mỹ - Ảnh: Internet

Được biết ngoài làm kỹ sư ngành hàng không, Thành Vinh còn có một studio chuyên về quay chụp tại Mỹ. Nhiếp ảnh gia 9X thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng cộng sự thực hiện những bộ ảnh cưới, bộ ảnh nghệ thuật... trên mạng xã hội.

Hiện những thông tin liên quan đến nam danh hài Hoài Linh vẫn đang khiến cư dân mạng quan tâm đặc biệt vì từ khi vướng ồn ào cho tới bây giờ, nam danh hài gần như ở ẩn, không xuất hiện trên bất cứ mạng xã hội nào. 

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Từ khóa:   Hoài Linh Hoài Linh về Mỹ con trai ruột Hoài Linh

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