Xuất hiện một nữ ca sĩ đăng đàn quyên góp cho Phi Nhung, siêu mẫu Xuân Lan 'dội ngay gáo nước lạnh': 'Sao em giả mạo để lừa tiền vậy em'?

Lợi dụng việc Phi Nhung nhập viện vì Covid-19, một nữ ca sĩ dòng nhạc trữ tình đã đăng bài kêu gọi quyên góp từ thiện.

Sau thời gian điều trị Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, ca sĩ Phi Nhung đang có những dấu hiệu hồi phục vô cùng tích cực khiến cho người hâm mộ yên tâm phần nào. Tuy nhiên, trong khi nữ ca sĩ đang chiến đấu với bệnh tật thì trên MXH liên tục xuất hiện những tin đồn tiêu cực, thậm chí còn có trường hợp kẻ xấu lợi dụng để kêu gọi tiền bạc, đáng nói lại là đồng nghiệp trong nghề với Phi Nhung. Cụ thể, một tài khoản tên N.N.C đăng đàn kêu gọi quyên góp để hỗ trợ giọng ca Bông điên điển trong việc điều trị. Người này thậm chí còn chia sẻ một số hình ảnh chụp màn hình tin nhắn trao đổi với quản lý Phi Nhung, ảnh chụp màn hình tin nhắn trao đổi với Fanpage có tick xanh của Phi Nhung... để tạo niềm tin với dư luận.

Bài đăng của nữ ca sĩ tên C. - Ảnh: Internet N.N.C đưa ra 2 tài khoản để nhận tiền quyên góp, một tài khoản là từ Fanpage có tick xanh của Phi Nhung cung cấp, một là tài khoản của chính N.N.C. Cô cũng thông báo sẽ công khai minh bạch số tiền mình quyên góp được. Cu dân mạng đã ngay lập tức truy ra danh tính của tài khoản này, được biết cô cũng là ca sĩ chuyên hát dòng nhạc quê hương trữ tình, song không mấy nổi tiếng. Đáng chú ý, nữ ca sĩ này cũng có hình ảnh chụp chung với Phi Nhung phía sau hậu trường của một buổi biểu diễn.

Trên trang cá nhân có cả ảnh chụp chung với Phi Nhung - Ảnh: FBNV Ngay khi phát hiện sự việc, siêu mẫu Xuân Lan đã đại diện người nhà và ekip của ca sĩ Phi Nhung lên tiếng đính chính vào sáng ngày 10/9. Trên Facebook cá nhân, cô phủ nhận chuyện gia đình kêu gọi quyên góp để giúp Phi Nhung chữa trị Covid-19. Siêu mẫu gay gắt: "Chị Phi Nhung và gia đình cũng như đại diện không có bất cứ kêu gọi giúp đỡ tiền bạc nào!". Xuân Lan khẳng định đây là hình thức lừa đảo rất ác độc và đáng lên án. Siêu mẫu Xuân Lan bức xúc đăng bài phản bác - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, bên dưới bài đăng của nữ ca sĩ tên C., cựu người mẫu để lại bình luận dằn mặt: "Sao em giả mạo để lừa tiền vậy em? Bên chị Phi Nhung hoàn toàn không có bất cứ kêu gọi nào". Bình luận của Xuân Lan - Ảnh chụp màn hình Ngay khi siêu mẫu lên tiếng, không ít cư dân mạng, đặc biệt là người hâm mộ của Phi Nhung đã vô cùng tức giận và phẫn nộ trước hành vi này. Hiện tài khoản N.N.C đã xóa bài đăng kêu gọi quyên góp cho Phi Nhung, song vẫn chưa có phát ngôn nào liên quan cáo buộc lừa đảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-mot-nu-ca-si-dang-dan-quyen-gop-cho-phi-nhung-sieu-mau-xuan-lan-doi-ngay-gao-nuoc-lanh-sao-em-gia-mao-de-lua-tien-vay-em-423546.html