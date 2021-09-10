Chồng bị người yêu cũ 'réo gọi', Thủy Tiên từng 'xù lông' viết tâm thư dài cả trang giấy về người 'cố tình bóp méo sự thật'?

Hậu trường 10/09/2021 10:27

Netizen bỗng "đào" lại chuyện Pha Lê từng "cà khịa" Công Vinh và phát ngôn cực gắt của Thủy Tiên để bảo vệ ông xã: "Cố tình bóp méo sự thật"?

Những ngày gần đây, ồn ào sao kê của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đang gây xôn xao dư luận. Giữa lúc CĐM vẫn chưa thôi bàng hoàng về những tình tiết mới trong cuộc chiến "từ thiện", chiều 9/9, Pha Lê bất ngờ có bài đăng trên trang cá nhân "đá xéo" người yêu cũ yêu không dám nhận và nhắc đến vụ sao kê.

Mặc dù không trực tiếp nhắc đến tên ai, song cư dân mạng liền cho rằng Pha Lê đang ám chỉ Công Vinh, bởi cả hai trong quá khứ từng là người yêu. Theo đó, netizen liền "đào" lại status nhiều năm trước đó của nữ ca sĩ. 

Thuy Tien 1
Cuốn tự truyện của Công Vinh - Ảnh: Internet

Cụ thể, năm 2018, ông xã Thủy Tiên ra mắt cuốn tự truyện Lê Công Vinh: Phút 89. Tuy nhiên, cuốn tự truyện này đã gây nhiều tranh cãi vì những chia sẻ của nam cầu thủ về đồng đội cũ, cũng như góc khuất trong làng bóng đá. Thời điểm đó, Pha Lê liền đăng đàn gây chú ý: "Có gan thì nói thật 1 lần trong đời coi cho người ta đỡ nói mình là lưu manh giả danh trí thức. Cả đời dối trá ăn mày tình thương người khác".

Thuy Tien 2
Bài đăng của Pha Lê - Ảnh chụp màn hình

Tuy không đề cập đến Công Vinh, nhưng cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đang nhắc đến nam cầu thủ.

Cũng tại thời điểm đó, Thủy Tiên liền có bài đăng dài trên trang cá nhân thể hiện quan điểm về vấn đề này. Theo đó, giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc bày tỏ: "Trong sách bao nhiêu sự việc, bao nhiêu người bạn đồng đội tốt đẹp cảm động, những kinh nghiệm cá nhân quý báu đã giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử thế nào, các bí quyết nghề nghiệp anh chả giấu nói hết luôn. 

20 năm cống hiến trải qua 7 đời HLV đội tuyển và chơi ở rất nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp khác nhau, gặp bao nhiêu trường hợp phải đối diện bao nhiêu vấn đề cần nhìn nhận. Chia sẻ bao nhiêu kinh nghiệm quý giá của bản thân với một tâm thế rất nhẹ nhàng sâu sắc chứ tuyệt nhiên không nói xấu ai. Các bạn cố tình bóp méo sự thật, hướng dư luận đi theo hướng sai mục đích của quyển tự truyện này để làm gì?".

Thuy Tien 3
Bài đăng vào năm 2018 của Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Động thái của ca sĩ Thủy Tiên được cho là đang bênh vực ông xã trước thị phi bủa vây. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh: "Tôi chưa thấy ai đã đọc cuốn sách xong mà nói nó tiêu cực hay nói xấu, những ai chửi bới toàn là những người chưa đọc thì lại toàn đi nói xấu bóp méo sự thật".

Hiện, sau phát ngôn hôm 9/9 của Pha Lê, chia sẻ nhiều năm trước của Thủy Tiên được netizen đào lại và chia sẻ rầm rộ.

Không vòng vo, Hari Won chỉ nói 3 chữ cho thấy thái độ với Trấn Thành sau nhiều ngày vượt bão sao kê

Không vòng vo, Hari Won chỉ nói 3 chữ cho thấy thái độ với Trấn Thành sau nhiều ngày vượt bão sao kê

Động thái của Hari Won thu hút sự chú ý sau khi Trấn Thành gặp drama sao kê.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Pha Lê

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36