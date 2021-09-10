Chồng bị người yêu cũ 'réo gọi', Thủy Tiên từng 'xù lông' viết tâm thư dài cả trang giấy về người 'cố tình bóp méo sự thật'?

Netizen bỗng "đào" lại chuyện Pha Lê từng "cà khịa" Công Vinh và phát ngôn cực gắt của Thủy Tiên để bảo vệ ông xã: "Cố tình bóp méo sự thật"?

Những ngày gần đây, ồn ào sao kê của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đang gây xôn xao dư luận. Giữa lúc CĐM vẫn chưa thôi bàng hoàng về những tình tiết mới trong cuộc chiến "từ thiện", chiều 9/9, Pha Lê bất ngờ có bài đăng trên trang cá nhân "đá xéo" người yêu cũ yêu không dám nhận và nhắc đến vụ sao kê. Mặc dù không trực tiếp nhắc đến tên ai, song cư dân mạng liền cho rằng Pha Lê đang ám chỉ Công Vinh, bởi cả hai trong quá khứ từng là người yêu. Theo đó, netizen liền "đào" lại status nhiều năm trước đó của nữ ca sĩ.

Cuốn tự truyện của Công Vinh - Ảnh: Internet Cụ thể, năm 2018, ông xã Thủy Tiên ra mắt cuốn tự truyện Lê Công Vinh: Phút 89. Tuy nhiên, cuốn tự truyện này đã gây nhiều tranh cãi vì những chia sẻ của nam cầu thủ về đồng đội cũ, cũng như góc khuất trong làng bóng đá. Thời điểm đó, Pha Lê liền đăng đàn gây chú ý: "Có gan thì nói thật 1 lần trong đời coi cho người ta đỡ nói mình là lưu manh giả danh trí thức. Cả đời dối trá ăn mày tình thương người khác". Bài đăng của Pha Lê - Ảnh chụp màn hình Tuy không đề cập đến Công Vinh, nhưng cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đang nhắc đến nam cầu thủ.

Cũng tại thời điểm đó, Thủy Tiên liền có bài đăng dài trên trang cá nhân thể hiện quan điểm về vấn đề này. Theo đó, giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc bày tỏ: "Trong sách bao nhiêu sự việc, bao nhiêu người bạn đồng đội tốt đẹp cảm động, những kinh nghiệm cá nhân quý báu đã giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử thế nào, các bí quyết nghề nghiệp anh chả giấu nói hết luôn. 20 năm cống hiến trải qua 7 đời HLV đội tuyển và chơi ở rất nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp khác nhau, gặp bao nhiêu trường hợp phải đối diện bao nhiêu vấn đề cần nhìn nhận. Chia sẻ bao nhiêu kinh nghiệm quý giá của bản thân với một tâm thế rất nhẹ nhàng sâu sắc chứ tuyệt nhiên không nói xấu ai. Các bạn cố tình bóp méo sự thật, hướng dư luận đi theo hướng sai mục đích của quyển tự truyện này để làm gì?". Bài đăng vào năm 2018 của Thủy Tiên - Ảnh: Internet Động thái của ca sĩ Thủy Tiên được cho là đang bênh vực ông xã trước thị phi bủa vây. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh: "Tôi chưa thấy ai đã đọc cuốn sách xong mà nói nó tiêu cực hay nói xấu, những ai chửi bới toàn là những người chưa đọc thì lại toàn đi nói xấu bóp méo sự thật". Hiện, sau phát ngôn hôm 9/9 của Pha Lê, chia sẻ nhiều năm trước của Thủy Tiên được netizen đào lại và chia sẻ rầm rộ.

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