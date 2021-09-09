Hot: Hoài Linh xuất hiện tiều tụy trong đoạn clip 16 giây, tiết lộ muốn quay lại showbiz chỉ vì một lý do?

Mới đây, netizen lan truyền rầm rộ đoạn clip danh hài Hoài Linh tâm sự muốn quay lại showbiz khiến nhiều người xôn xao.

Sau khoảng thời gian im ắng vì scandal từ thiện gây chấn động làng giải trí, nghệ sĩ Hoài Linh bỗng gây sốt khi trên MXH xuất hiện một đoạn clip mà nam danh hài tâm sự về chuyện làm nghề.

Cụ thể trong đoạn clip, nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện với dáng vẻ có phần tiều tụy. Nam danh hài cho biết: "Nói chung làm nghệ sĩ không ai mong muốn mình phải ẩn dật thế này đâu? Chắc chắn anh phải làm lại, bởi vì cái nghề này là nghề của ơn trên cho mình mà. Mình còn nói được mình còn làm được".

Theo đó, Hoài Linh tiết lộ nghệ sĩ không muốn sống ẩn dật mà luôn muốn cống hiến tài năng cho khán giả. Chia sẻ của nghệ sĩ Hoài Linh liền thu hút sự quan tâm và bàn tán từ phía cư dân mạng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn hoài nghi về thời điểm quay đoạn clip này. Một số ý kiến cho rằng đoạn clip đã quay trước đó chứ không phải mới đây.

Nam danh hài từng gây tranh cãi vì ồn ào từ thiện - Ảnh chụp màn hình

Dù chưa biết thực hư ra sao nhưng phát ngôn chỉ vỏn vẹn trong 16 giây này đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ dư luận bởi từ sau khi đăng đàn xin lỗi khán giả vì sự chậm trễ trong việc giải ngân 14 tỷ cứu trợ miền Trung, nam danh hài Hoài Linh gần như 'biến mất' khỏi showbiz Việt.

Một bác sĩ thẩm mỹ tung tin chuyển khoản Trấn Thành 10 triệu, sao kê chỉ còn 100 đồng, thực hư ra sao? Một bác sĩ thẩm mỹ tên T. đang làm việc tại Cần Thơ đã bất ngờ lên tiếng trên TikTok, tự nhận mình là người đã chuyển 100 VNĐ đến tài khoản của Trấn Thành. Đáng chú ý, sau đó, người này lại gây tranh cãi khi tuyên bố bản thân đã gửi 10 triệu nhưng trên sao kê chỉ hiện 100 VNĐ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-hoai-linh-xuat-hien-tieu-tuy-trong-doan-clip-16-giay-tiet-lo-muon-quay-lai-showbiz-chi-vi-mot-ly-do-423337.html