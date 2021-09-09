Một bác sĩ thẩm mỹ tung tin chuyển khoản Trấn Thành 10 triệu, sao kê chỉ còn 100 đồng, thực hư ra sao?

Bài đăng của nam diễn viên hài đã nhanh chóng thu hút lượt truy cập khủng, đông đảo cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân để xem xét và để lại hàng loạt bình luận. Đáng chú ý, bên cạnh những số tiền lớn từ các MTQ thì cư dân mạng cũng bất ngờ khi soi ra có người thậm chí chỉ chuyển khoản 200 VNĐ khiến dân tình tá hỏa.

Sau nhiều ngày khiến dư luận hoang mang vì bị gọi tên trong cuộc chiến sao kê, chiều ngày 7/9, Trấn Thành đã bất ngờ "đánh úp" CĐM bằng loạt bảng sao kê dài dằng dặc trên trang cá nhân. Nam MC cho biết: "Bảng sao kê này dài hơn 1.000 trang. Trấn Thành xin chia thành hơn 10 post để đăng. Đây là trang 1-100". Theo đó, ông xã Hari Won đã tung lên 100 trang sao kê và hứa sẽ đăng dần để CĐM kiểm chứng.

Những tưởng đây chỉ là những "trò đùa" của cư dân mạng khi cố tình chuyển con số thấp như thế đến tài khoản từ thiện của Trấn Thành thì mới đây, một bác sĩ thẩm mỹ tên T. đang làm việc tại Cần Thơ đã bất ngờ lên tiếng trên TikTok, tự nhận mình là người đã chuyển 100 VNĐ đến tài khoản của Trấn Thành.

Tuy nhiên, vị bác sĩ này lại khiến cư dân mạng hiểu lầm khi cố ý xuyên tạc vấn đề thành: "Một bác sĩ chuyển khoản 10 triệu cho Trấn Thành và phát hiện danh sách chỉ có 100 VNĐ". Điều này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý và bàn tán xôn xao của dư luận.

Bài đăng gây xôn xao MXH - Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn video, bác sĩ T. chỉ bày tỏ cảm thấy khá xấu hổ khi bị lộ thông tin về việc chuyển khoản 100 đồng thì trong phần bình luận, người này lại trả lời và bất ngờ đặt ra nghi vấn đề bản sao kê của Trấn Thành. Đồng thời "bẻ lái" câu chuyện, cố tình xuyên tạc việc đã gửi 10 triệu nhưng trong sao kê chỉ có 100 đồng.

Sau đó, có lẽ chính vị bác sĩ T. này cũng không ngờ bài đăng "tin giả" của mình bất ngờ khiến dư luận phản ứng dữ dội trên MXH. Hàng loạt netizen đã tràn vào trang cá nhân, yêu cầu bác sĩ tung sao kê - biên lai chuyển khoản số tiền 10 triệu cho Trấn Thành để "bóc phốt". Lúc này, bác sĩ T. mới chính thức đính chính rằng: "Mọi người đừng suy luận lung tung, clip chỉ mang tính chất đặt vấn đề nghi vấn trong số nhiều nghi vấn trong bản sao kê cần làm rõ".

Tác giả sau đó đã lên tiếng đính chính - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau phản hồi này, nhiều netizen đã "ném đá" bác sĩ T. không thương tiếc vì hành vi tung tin giả, cố tình bôi nhọ nam MC quốc dân. Đặc biệt, nhiều người còn đặt nghi vấn thậm chí bác sĩ T. này không hề chuyển khoản 100 VNĐ mà chỉ cố tình làm video câu like, mượn chuyện của Trấn Thành để Khi được yêu cnhận được sự quan tâm của dư luận. Trước sức ép của cư dân mạng, đoạn video cũng đã bị xoá khỏi tài khoản TikTok của người này.