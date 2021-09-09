Danh tính MTQ gửi đơn tố giác Thủy Tiên nếu không minh bạch số tiền 537 triệu: Là fandom nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám?

Hậu trường 09/09/2021 13:16

Xôn xao thông tin fandom nhóm nhạc Hàn Quốc yêu cầu Thủy Tiên sao kê minh bạch khoản tiền 537 triệu đồng, nếu không sẽ gửi đơn tố giác.

Những ngày gần đây, từ lúc "cuộc chiến sao kê" nổ ra gây bão dư luận, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên liên tục bị CĐM réo tên và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. 

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Chuyến đi từ thiện năm ngoái khiến Thủy Tiên vướng nhiều tranh cãi vào thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Mặc dù đã lên tiếng sẽ làm rõ trắng đen sau ngày 15/9 để dư luận kiểm chứng, song vẫn có nhiều người không hài lòng. Mới đây, vào chiều ngày 8/9, trên MXH xuất hiện một lá đơn tố giác Thủy Tiên, khiến dư luận bàng hoàng và xôn xao không ngừng.

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Đơn tố giác lan truyền trên MXH - Ảnh: Internet

Tiếp đó, CĐM lan truyền bài đăng của một fandom nhóm nhạc Hàn Quốc tại Việt Nam. Người làm đơn tự xưng là đại diện cho các mạnh thường quân từng quyên góp tiền vào quỹ cứu trợ miền Trung do ca sĩ T. khởi xướng. Cụ thể, fandom này cho biết đã quyên góp được 537 triệu và chuyển khoản cho ca sĩ T. vào đợt lũ năm ngoái. Hiện, các thành viên của fandom này yêu cầu nữ ca sĩ phải công khai, minh bạch rõ ràng nếu không sẽ chính thức làm đơn tố giác về vấn đề số tiền từ thiện.

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Bài đăng của nhóm fan hâm mộ - Ảnh: Internet

Theo như bài đăng của nhóm này thì sau khi bàn bạc cụ thể, nhóm đã đề ra phương hướng giải quyết vấn đề bằng cách gửi mail trực tiếp cho phía ca sĩ T. và yêu cầu minh bạch rõ ràng khoản tiền đã chi như thế nào, ngoài ra cũng yêu cầu thông tin về cá nhân, địa phương đã nhận được tiền. 

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Thông tin bổ sung từ phía Fandom - Ảnh: Internet

Mặc dù trong bài đăng, đại diện fandom không trực tiếp nhắc đến tên ca sĩ Thủy Tiên mà chỉ dùng tên viết tắt, song bằng các dữ liệu cụ thể về ngày tháng hứa đi sao kê tại ngân hàng, cư dân mạng dễ dàng nhận ra đối tượng mà nhóm này đề cập là bà xã Công Vinh. 

Hiện, những văn bản tố giác này vẫn chỉ mang tính chất một chiều, thể hiện đánh giá và quan điểm cá nhân của nhóm MTQ, chưa có bằng chứng rõ ràng nào về những hành vi được liệt kê như trên, tuy nhiên vẫn đang khiến CĐM xôn xao bàn tán không ngừng.

 

Nguyên văn chia sẻ của fandom như sau:

Đây là bài viết về vấn đề khoản tiền 537 triệu VNĐ mà fandom chúng ta đã quyên góp và do mình đứng ra đại diện fandom gửi về tài khoản của ca sĩ T. đợt lũ miền Trung tháng 10 năm ngoái. 

Việc từ thiện của ca sĩ T. diễn ra trong thời gian khá dài. Sau thời điểm đó, cá nhân này cũng vấp phải nhiều sự chỉ trích cũng như đồn đoán liên quan đến vấn đề từ thiện. Trong suốt thời gian qua, mình vẫn cố gắng chờ đợi một sự minh bạch về tài chính từ phía ca sĩ T. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn không có sao kê cụ thể về số tiền được sử dụng để giúp đỡ bà con miền Trung. Ngày hôm qua, Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết nếu ai có chứng cứ, tài liệu về dấu hiệu sai phạm trong quyên góp từ thiện nên tố giác, cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra. 

Sau khi bàn bạc cụ thể với bên hợp tác với mình trong đợt kêu gọi quyên góp cho miền Trung, mình đăng bài này lên muốn hỏi ý kiến của fandom mình - những người đã góp sức để quyên góp được số tiền 537 triệu VNĐ. Nếu các bạn đồng ý, mình sẽ đứng ra đại diện làm đơn tố giác ca sĩ T. về vấn đề số tiền từ thiện. Tất cả các thông tin, tài liệu liên quan về số tiền 537 triệu này mình đều có lưu lại. 

Các page thuộc fandom có chuyển tiền cho cá nhân này, nếu các bạn muốn làm đơn tố giác có thể nhắn tin về page. Theo như mình được biết thì fandom BTS tổng cộng quyên góp cho đợt miền Trung được hơn 1 tỉ VNĐ. Đây là một con số không hề nhỏ.

Ngoài ra những bạn có chuyên môn về pháp luật, hãy inbox page, mình cũng rất cần sự giúp đỡ của các bạn. 

Chúng ta là người gửi số tiền đó, vì vậy chúng ta có quyền nhận được sự minh bạch từ ca sĩ T., có quyền gửi đơn tố giác và cung cấp bằng chứng cho bên công an để hưởng quyền lợi hợp pháp. Đây cũng không phải hành vi kiện tụng nên cũng sẽ không bị tội vu khống.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Thủy Tiên bị kiện sao kê

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