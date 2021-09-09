Danh tính MTQ gửi đơn tố giác Thủy Tiên nếu không minh bạch số tiền 537 triệu: Là fandom nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám?

Mặc dù trong bài đăng, đại diện fandom không trực tiếp nhắc đến tên ca sĩ Thủy Tiên mà chỉ dùng tên viết tắt, song bằng các dữ liệu cụ thể về ngày tháng hứa đi sao kê tại ngân hàng, cư dân mạng dễ dàng nhận ra đối tượng mà nhóm này đề cập là bà xã Công Vinh.

Hiện, những văn bản tố giác này vẫn chỉ mang tính chất một chiều, thể hiện đánh giá và quan điểm cá nhân của nhóm MTQ, chưa có bằng chứng rõ ràng nào về những hành vi được liệt kê như trên, tuy nhiên vẫn đang khiến CĐM xôn xao bàn tán không ngừng.

Nguyên văn chia sẻ của fandom như sau:

“Đây là bài viết về vấn đề khoản tiền 537 triệu VNĐ mà fandom chúng ta đã quyên góp và do mình đứng ra đại diện fandom gửi về tài khoản của ca sĩ T. đợt lũ miền Trung tháng 10 năm ngoái.

Việc từ thiện của ca sĩ T. diễn ra trong thời gian khá dài. Sau thời điểm đó, cá nhân này cũng vấp phải nhiều sự chỉ trích cũng như đồn đoán liên quan đến vấn đề từ thiện. Trong suốt thời gian qua, mình vẫn cố gắng chờ đợi một sự minh bạch về tài chính từ phía ca sĩ T. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn không có sao kê cụ thể về số tiền được sử dụng để giúp đỡ bà con miền Trung. Ngày hôm qua, Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết nếu ai có chứng cứ, tài liệu về dấu hiệu sai phạm trong quyên góp từ thiện nên tố giác, cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra.

Sau khi bàn bạc cụ thể với bên hợp tác với mình trong đợt kêu gọi quyên góp cho miền Trung, mình đăng bài này lên muốn hỏi ý kiến của fandom mình - những người đã góp sức để quyên góp được số tiền 537 triệu VNĐ. Nếu các bạn đồng ý, mình sẽ đứng ra đại diện làm đơn tố giác ca sĩ T. về vấn đề số tiền từ thiện. Tất cả các thông tin, tài liệu liên quan về số tiền 537 triệu này mình đều có lưu lại.

Các page thuộc fandom có chuyển tiền cho cá nhân này, nếu các bạn muốn làm đơn tố giác có thể nhắn tin về page. Theo như mình được biết thì fandom BTS tổng cộng quyên góp cho đợt miền Trung được hơn 1 tỉ VNĐ. Đây là một con số không hề nhỏ.

Ngoài ra những bạn có chuyên môn về pháp luật, hãy inbox page, mình cũng rất cần sự giúp đỡ của các bạn.

Chúng ta là người gửi số tiền đó, vì vậy chúng ta có quyền nhận được sự minh bạch từ ca sĩ T., có quyền gửi đơn tố giác và cung cấp bằng chứng cho bên công an để hưởng quyền lợi hợp pháp. Đây cũng không phải hành vi kiện tụng nên cũng sẽ không bị tội vu khống”.