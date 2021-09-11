Sau 5 năm mang tiếng 'Lũ Đế', MC Phan Anh sao kê không thiếu một tờ nhưng vẫn bị hỏi khó việc 'lên đời', cho con đi du học

Phan Anh lên tiếng về tin mua nhà mới, xe đẹp, cho con đi du học sau khi kêu gọi từ thiện.

Giữa ồn ào minh bạch từ thiện của nghệ sĩ, MC Phan Anh bất ngờ tung bản sao kê hơn 24 tỷ đồng tiền quyên góp cứu trợ bà con bị lũ lụt để giải nỗi oan ăn chặn tiền từ thiện "đeo bám" suốt 5 năm qua. Trò chuyện với Thanh Niên về lý do đăng tải bài viết trong thời điểm nhạy cảm này, Phan Anh chia sẻ: "Bản thân tôi khi đăng bài này lên có ý bênh cho mình hay không, có chứ, nhưng nó chỉ một chút thôi. Điều thật tâm tôi mong mỏi nhất là mọi người hãy nhìn vào cuộc sống và đặt niềm tin vào những chuyện tử tế, chuyện tích cực. Tôi cảm thấy thời gian qua mọi người tiêu cực quá, cứ nghi kỵ lẫn nhau. Hãy tin là vẫn còn những người tử tế và những chuyện tốt đẹp trong cuộc sống, đừng mãi nhìn vào những thứ tiêu cực. Đó là điều mong mỏi nhất của tôi. Chứ không phải vì đúng thời điểm rồi tôi chia sẻ lên. Nếu muốn gào lên để chia sẻ thì còn rất nhiều những nỗi đau khác, những chuyện mà tôi phải chịu đựng từ dư luận, từ những người nhận mình là dân chủ".

Nam MC ôm chồng sao kê dày và công khai minh bạch Ngay sau khi nam MC phân trần trên trang cá nhân, cư dân mạng đã ngay lập tức tràn và để lại hiều bình luận ủng hộ. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều vẫn còn xuất hiện bên dưới bài viết. Đáng chú ý, có một tài khoản vào hỏi nam MC như sau: "Cách đây 5 năm em có bình luận ở bài phân trần của anh. Là một fan từ những ngày anh còn chưa đắt show nên tin tưởng anh. Nhưng xin lỗi anh một lần nữa, ở đây em dùng từ nhưng. Bởi chỉ sau trận lũ 2016, sau khi kêu gọi từ thiện, anh bị tố ăn chặn, bớt xén tiền từ thiện thì người ta lại rộ lên thông tin anh mua nhà mới, đổi xe mới, gửi các con anh từ trường công lập sang trường quốc tế học.

Hai năm sau đó lại gửi con anh sang nước ngoài du học sớm. Tất cả những điều này đều khiến cộng đồng mạng dấy lên một làn sóng dư luận. Mấy chục năm sự nghiệp của anh, chạy đủ các show, là MC đắt show nhất thời bấy giờ, phủ sóng truyền hình nhiều nhất lại không thấy ở nhà hạng sang, đi xe hạng sang, cho con học trường hạng sang với học phí vài trăm triệu 1 năm. Sau lại gửi con sang nước ngoài du học. Nhưng chỉ sau đợt kêu gọi từ thiện ấy, năm 2016 cuộc sống và mức sống của gia đình anh thay đổi hẳn. Anh chăm đưa gia đình đi du lịch hơn, mua nhà đẹp hơn, đổi xe sang hơn, cho các con học ở trường chi phí đắt đỏ hơn. Dư luận bắt buộc phải đặt ra câu hỏi to đùng anh ạ" Bình luận của cư dân mạng Trước câu hỏi trên, MC Phan Anh đã ngay lập tức trả lời rất lịch sự và cặn kẽ: "Chào em. Sau khi làm từ thiện anh không mua xe mới, không mua nhà mới. Con anh không học trường quốc tế như lời đồn em nhé. Bất kì ai chứng minh được việc anh mua xe mới, nhà mới hay con anh học trường quốc tế thời điểm đó, anh xin tặng lại họ xe mới đó, nhà mới đó và trả học phí cho con họ học trường quốc tế suốt đời em nhé". Phan Anh ngay lập tức đáp lại bình luận của cư dân mạng Theo đó, Phan Anh phủ nhận những tin đồn thất thiệt trên, thậm chí anh còn hứa sẽ tặng xe mới, nhà mới và trả học phí cho con của cá nhân nào chứng minh được thông tin đồn thổi. Việc nam MC Phan Anh thanh minh cho bản thân sau 5 năm dính vào thị phi làm từ thiện không minh bạch khiến dư luận vãn còn nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ nam MC, cũng có không ít người đem câu chuyện này ra để bàn tán vì thời điểm công khai khá nhạy cảm. Ảnh: Tổng hợp

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