Hồng Quế bị Hot TikToker tố 'ăn cắp' sau vụ 'bùm hàng' rùm beng MXH, 'siêu mẫu hay siêu nhân' cũng không nể

Hậu trường 11/09/2021 12:14

Vụ Hồng Quế bị tố bom hàng có lẽ vẫn chưa kết thúc.

Sau khi bị hot TikToker tố bom hàng, nữ siêu mẫu Hồng Quế dù đã đính chính những lùm xùm vẫn chưa kết thúc. Mới đây, người tố Hồng Quế đã tiếp tục cho ra clip với lời lẽ ẩn ý thâm sâu dành cho chân dài: "Hồng Quế ơi, thế cháu gọi cô là Chí Phèo à. Thế cháu đã hiểu được ý nghĩa của truyện Chí Phèo chưa. Theo cháu Chí Phèo là xấu à. Chính cái xã hội thời đấy mới tạo nên Chí Phèo, chứ bản thân Chí Phèo không hề xấu. Chính cái hành động của cháu mới tạo nên những Chí Phèo xung quanh cháu. Nên đời mà gặp nhiều Chí Phèo quá thì phải xem lại chính mình cháu nhé".

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Hot TikToker chia sẻ thêm rằng những shipper làm việc rất khó khăn, nên cần ứng xử tinh tế: "Có nghĩa ngày hôm đấy về nhà không có đồng nào thì người giao hàng sống như thế nào. Khi cháu gọi hàng, người ta ship đến cháu không nghe máy. Tắt máy đi rồi cháu hẹn lần hẹn lượt, cháu có biết như thế là cháu đã phạm vào trọng tội. Cái tội là cháu ăn cắp thời gian và công sức của người khác...".

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Nữ TikToker tố Hồng Quế 'căng đét' 

Nữ TikToker chốt hạ một câu "căng đét": "Ai mà có thói quen hay bom hàng, dù có là siêu mẫu hay siêu nhân... đừng mua danh 3 vạn, bán danh không đồng".

Trước đó, chiều 10/9, một hot TikToker đã lên tiếng "bóc phốt" nữ siêu mẫu đặt mua hai hũ mật ong, người giao hàng gọi nhiều lần nhưng cô không chịu bắt máy. 

Chân dài đình đám ngay sau đó đã đăng tải dòng trạng thái vô cùng bức xúc vì bị tố bom hàng dù đã nhận đơn. Ở bài đăng, Hồng Quế nhắc tới cả tên của người đã tố mình, khẳng định người này đáng tuổi bố mẹ cô và có sự quen biết. Siêu mẫu cho hay: "Tự dưng mang cái mác bom hàng trong khi đã nhận hàng thì là thể gì vậy ạ? Người lớn thì cư xử sao cho phải nhất là bán hàng thì nên bình tĩnh thì hơn ạ".

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Hồng Quế bị Hot TikToker tố 'ăn cắp' sau vụ 'bùm hàng' rùm beng MXH, 'siêu mẫu hay siêu nhân' cũng không nể - Ảnh 4

Nữ siêu mẫu giải thích khi bị tố bom hàng trước đó 

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Hiện tại, vụ lùm xùm của Hồng Quế đang được khán giả quan tâm hết sức

Hiện tại, vụ việc vẫn gây xôn xao MXH và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Ảnh: Tổng hợp

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