Giữa ồn ào sao kê gần chục tỷ, Trấn Thành và NSX Running Man 'cạch mặt' hay vẫn 'cơm ngon canh ngọt'?

Vào tối 9/9, NSX cùng dàn cast chương trình đình đám mùa 2 có buổi giao lưu trực tuyến với khán giả trước khi chương trình chính thức lên sóng.

Trấn Thành từng là "anh cả" trong dàn sao tham gia show Running Man . Trong mùa đàu tiên lên sóng, anh đã tạo cho chương trình không khí vui nhộn, sinh động và là cái tên hút nhiều khán giả nhất. Tuy nhiên sự thiếu bóng của nam MC trong mùa 2 lại khiến khán giả đặt ra nhiều hoài nghi.

Về câu hỏi: "Việc Trấn Thành, BB Trần không tham gia mùa 2 có phải do mối quan hệ không tốt với NSX như lời đồn?".

Trong buổi giao lưu này, NSX dành thời gian trả lời một số thắc mắc về chương trình năm nay, trong đó có sự vắng mặt của 2 thành viên cũ là Trấn Thành và BB Trần.

BB Trần và Trấn Thành trong show mùa 1

Phía NSX Running Man trả lời như sau: "Chúng tôi xin phép không bình luận về tất cả tin đồn. Việc mời nghệ sĩ tham gia 'Running Man' thì không chỉ riêng với Trấn Thành và BB Trần, chúng tôi còn mong muốn hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác, mời tham gia để tạo sự đa dạng. Tuy nhiên, việc tham gia của khách mời còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự phù hợp của nghệ sĩ đó với kịch bản, cũng như lịch trình của nghệ sĩ đó, mong muốn của nghệ sĩ.

Hiện nay nghệ sĩ cũng có rất nhiều dự án riêng, không phải mình muốn mời họ tham gia là họ tham gia cùng mình được. 'Running Man' năm nay với sự kết hợp của những thành viên cũ và mới, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều yếu tố bất ngờ, mới lạ cho khán giả".

Anh được khán giả yêu mến bởi sự dí dỏm và ra dáng đàn anh

Mùa 2 của Running Man Việt, đội hình cũ không được giữ nguyên. Trấn Thành, BB Trần vắng mặt, thay vào đó là 8 người gồm: Trường Giang - Trương Thế Vinh - Karik - Jun Phạm - Ngô Kiến Huy - Ninh Dương Lan Ngọc - Liên Bỉnh Phát - Thúy Ngân. Jack là nhân vật "chốt sổ" đội hình 9 thành viên mùa 2. Trước đó, dàn cast cũng đã sang Hàn ghi hình và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Các sao đình đám tham gia mùa 2

Hình ảnh trước đó dàn cast sang Hàn ghi hình

Hiện tại, nhiều người hâm mộ đang mong ngày chương trình lên sóng để có thể tận mắt chứng kiến thần tượng của họ tham gia các thử thách vui nhộn của show đình đám nhất nhì Việt Nam này.

Ảnh: Tổng hợp