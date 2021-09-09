Trấn Thành bị một bác sĩ thẩm mỹ tự nhận chuyển khoản tiền 'lạ' sau đó 'làm khống': Mình hối hận quá

Mới đây nhất, trên MXH chia sẻ hình ảnh một bác sĩ thẩm mỹ tên Th. đang làm việc tại Cần Thơ tự nhận bản thân là người đã chuyển 100 đồng đến tài khoản của Trấn Thành. Tài khoản này tung tin thất thiệt: "Một bác sĩ chuyển khoản 10 triệu cho Trấn Thành và phát hiện danh sách chỉ có 100 đồng". Ngoài ra, nhân vật này còn tiết lộ: "Chắc mọi người đã biết, Trấn Thành vừa in sao kê. Vấn đề ở đây là mọi người thấy không - 100 đồng, biết ai chuyển không? Là mình đó. Ai có số điện thoại của Trấn Thành không? Bản sao kê 1.000 trang xoá rồi. Mình dặn lần sau có in sao kê thì giấu con số 100 đồng đi được không? Mình hối hận quá".

MC Trấn Thành từng bị nữ đại gia "réo" tên trong cuộc chiến sao kê giữa bà chủ Đại Nam và giới showbiz Việt. Không chọn cách im ỉm để tránh né thị phi, nam MC quốc dân đã tung hẳn gần 1.000 trang sao kê làm mát lòng giới thắc mắc của dân mạng.

Có lẽ muốn 'dựa hơi' Trấn Thành nên vị bác sĩ này đã đưa ra thông tin gây xôn xao MXH khiến dân mạng vào trang cá nhân của Trấn Thành chất vấn

Trong clip, Th. tỏ ra bất nhất trong lời nói khi cho rằng bản thân đã chuyển 100 đồng nhưng sau đó lại ẩn ý rằng việc anh chuyển khoản 10 triệu nhưng sau đó bị "làm khống" thành 100 đồng. Khi sự việc rùm beng trên MXH, tài khoản này bỗng "lật mặt" lên tiếng đính chính: "Mọi người đừng suy luận lung tung, clip chỉ mang tính chất đặt vấn đề nghi vấn trong số nhiều nghi vấn trong bản sao kê cần làm rõ".

Trước đó, khi "soi" qua các chi tiết trong bản sao kê, cư dân mạng đã phát hiện món tiền "lạ" trong đó. Cụ thể, có một món chuyển khoản 200 đồng vào tài khoản của nam MC khiến dân mạng bật cười thích thú. Nhiều người thắc mắc nhà hảo tâm nào đã có lòng đến thế và số khác tò mò liệu có được chuyển khoản 200 đồng hay không?

Trấn Thành đã tung sao kê trước đó làm mát lòng người hâm mộ

Về việc sao kê minh bạch, Trấn Thành cho biết sao kê sẽ chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn một là quá trình từ thiện từ 15/10 đến 21/12/2020 với tổng số tiền ghi có hơn 9,6 tỉ đồng, tổng số tiền ghi nợ cũng xấp xỉ.

Khán giả rất tin tưởng nam MC

Hiện tại, hành động của vị bác sĩ trên đang nhận cơn mưa 'gạch đá' từ cư dân mạng.

Ảnh: Tổng hợp